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Сербского тренера отстранили от работы за поздравление президента России с днем рождения

Сербского тренера отстранили от работы за поздравление президента России с днем рождения

Автор:
10 октября 2023 07:59
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   В.Путин   Эстония   мини-футбол   отставка   отстранили от работы   спорт вне политики   тренер   
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Клуб FC Smsraha из Виймси, многократный чемпион Эстонии по футзалу, отправил Владимира Йовановича в отставку. "Спорт - вне политики" - говорили они...

Владимир Йованович, тренер эстонского клуба по мини-футболу, поздравил Владимира Путина с днём рождения. На страничке в соцсетях он написал: «Долгой жизни, тезка! Сербы и русские — братья навсегда». После этого короткого поста Йовановича отправили в отставку.


«Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — сообщили в «Смсрахаре». Между тем, в команде посчитали поведение тренера неподобающим в условиях нынешней политической ситуации. Руководитель клуба Андрей Головин сетует, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона. Это большая потеря, но иначе поступить не могли.

 

Сам же Йованович, который работал с командой с декабря 2022 года, считает, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. «Я уважаю мнение каждого. Но никто на этой планете не может указывать мне, что думать — это называется свободой слова», — заявил Йованович в интервью сербскому порталу RusDelfi.


Напомним, в минувшую субботу, 7 октября, президенту России исполнился 71 год.



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Метки: Ynews   В.Путин   Эстония   мини-футбол   отставка   отстранили от работы   спорт вне политики   тренер   
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12  комментариев
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Dimon Полчаса назад
Давайте честно представим реакцию общества и властей России, если бы иностранный тренер, тренирующий местный клуб , открыто поздравил с ДР например Зелю?
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48k
Aleksandr Полчаса назад
Наивный серб...ну откуда в Эстонии свобода слова?
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199
Skywriter 36 минут назад
Когда-то спорт был для достижений, а не для денег, тогда он действительно был вне политики. Сейчас же спорт - это деньги и политика - это деньги, значит, спорт - это политика
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1k
Олег Квирулянт 56 минут назад
эстооонцы
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16k
Patmaz Час назад
Пиндосские подстилки!!!
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Pravednik84 Час назад
Выслать ему билет к нам.
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