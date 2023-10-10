Сербского тренера отстранили от работы за поздравление президента России с днем рождения

Клуб FC Smsraha из Виймси, многократный чемпион Эстонии по футзалу, отправил Владимира Йовановича в отставку. "Спорт - вне политики" - говорили они...
Владимир Йованович, тренер эстонского клуба по мини-футболу, поздравил Владимира Путина с днём рождения. На страничке в соцсетях он написал: «Долгой жизни, тезка! Сербы и русские — братья навсегда». После этого короткого поста Йовановича отправили в отставку.
«Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — сообщили в «Смсрахаре». Между тем, в команде посчитали поведение тренера неподобающим в условиях нынешней политической ситуации. Руководитель клуба Андрей Головин сетует, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона. Это большая потеря, но иначе поступить не могли.
Сам же Йованович, который работал с командой с декабря 2022 года, считает, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. «Я уважаю мнение каждого. Но никто на этой планете не может указывать мне, что думать — это называется свободой слова», — заявил Йованович в интервью сербскому порталу RusDelfi.
Напомним, в минувшую субботу, 7 октября, президенту России исполнился 71 год.
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Мне начхать на его гражданство и происхождение, мне плевать даже если он будет считать себя сербом, я хочу чтоб он был ЧЕЛОВЕКОМ.