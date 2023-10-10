Сербского тренера отстранили от работы за поздравление президента России с днем рождения

Владимир Йованович, тренер эстонского клуба по мини-футболу, поздравил Владимира Путина с днём рождения. На страничке в соцсетях он написал: «Долгой жизни, тезка! Сербы и русские — братья навсегда». После этого короткого поста Йовановича отправили в отставку.

«Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — сообщили в «Смсрахаре». Между тем, в команде посчитали поведение тренера неподобающим в условиях нынешней политической ситуации. Руководитель клуба Андрей Головин сетует, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона. Это большая потеря, но иначе поступить не могли.