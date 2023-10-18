Международная федерация плавания "отменила" египетского чемпиона за поддержку Палестины

Возможно, к нему отнеслись бы иначе, если бы тот представлял на соревнованиях Египет, но Самех с 2019 года живет в США, где раньше представлял Университет Луисвилла, а сейчас — Университет Норт-Дама. И его политические взгляды кардинально расходятся с официальной позицией страны, поддерживающей Израиль.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", президент Израильской ассоциации плавания Мики Халика уже написал письмо в Международную федерацию плавания (World Aquatics) с требованием наказать 23-летнего спортсмена за политический демарш. В аналогичной ситуации российского спортсмена Евгения Рылова отстранили на 9 месяцев. Впрочем, сейчас, когда конфликт на Ближнем Востоке в острой фазе, его комментируют многие известные спортсмены. Если наказывать всех - дисциплинарный комитет будет завален сотнями дисциплинарных дел.

Сам же Самех заявил, что после его высказываний он всю неделю сталкивались с нападками. "Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонки, семье приходится гадать: «Он занят, или кто-то грозится убить его?»

Не знаю, в состоянии ли я сейчас праздновать. Моих братьев и сестер убивают в Палестине, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения", – цитирует Элараби издание Swim Swam.