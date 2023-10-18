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Международная федерация плавания "отменила" египетского чемпиона за поддержку Палестины

Международная федерация плавания "отменила" египетского чемпиона за поддержку Палестины

Автор:
18 октября 2023 08:29
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Абдельразман Самех   Международная ассоциация плавания   Чемпион   плавание   соревнование   спорт вне политики   
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Египетский пловец стал первым на дистанции 50 м, но на награждении отказался праздновать победу и произнёс патриотическую речь. Этого ему не простили, потому что спорт вне политики могут себе позволить не все.

На Кубке мира в Греции Абдельрахман Самех победил, проплыв баттерфляем дистанцию 50 м. Он обошёл австралийца Айзека Купера и американца Майкла Эндрю. Однако радоваться этому событию спортсмен не стал. Более того, призвал и остальных обратить внимание на то, что происходит в мире, а также пожаловался на хейт за поддержку Палестины.


В итоге, Международная федерация плавания удалила фотографии Самеха со своих официальных веб-ресурсов. Спортсмена "отменили".


Возможно, к нему отнеслись бы иначе, если бы тот представлял на соревнованиях Египет, но Самех с 2019 года живет в США, где раньше представлял Университет Луисвилла, а сейчас — Университет Норт-Дама. И его политические взгляды кардинально расходятся с официальной позицией страны, поддерживающей Израиль.


Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", президент Израильской ассоциации плавания Мики Халика уже написал письмо в Международную федерацию плавания (World Aquatics) с требованием наказать 23-летнего спортсмена за политический демарш. В аналогичной ситуации российского спортсмена Евгения Рылова отстранили на 9 месяцев. Впрочем, сейчас, когда конфликт на Ближнем Востоке в острой фазе, его комментируют многие известные спортсмены. Если наказывать всех - дисциплинарный комитет будет завален сотнями дисциплинарных дел.


Сам же Самех заявил, что после его высказываний он всю неделю сталкивались с нападками. "Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонки, семье приходится гадать: «Он занят, или кто-то грозится убить его?»

Не знаю, в состоянии ли я сейчас праздновать. Моих братьев и сестер убивают в Палестине, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения", – цитирует Элараби издание Swim Swam.



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Метки: Ynews   Абдельразман Самех   Международная ассоциация плавания   Чемпион   плавание   соревнование   спорт вне политики   
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11  комментариев
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Серега 2 часа назад
Лицемерные ублюдки.Если спорт вне политики,где же спортсмены сб России и Белоруссии на международных соревнованиях?
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Kozlodoev 6 минут назад
Нормальная свобода слова и демократия... это вам не тирания кого надо тирания...
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9k
Александр 22 минуты назад
Запад показал своё свиное фашистское рыло сполна.

Хамас это ручной зверёк Моссада. Нападают на любезно предоставленный мирный фестиваль, сами же снимают и выкладывают свои преступления. Израиль на этом основании объявляет всех палестинцев недочеловеками (ничего не напоминает?!) и начинает тупо геноцидить людей, за преступления совершенные отморозками по его же приказу, под одобряющие повизгивания Запада. И это их стандартное поведение, они всегда так делали.

А все эти подконтрольные западу честные и дружелюбные федерации и спортивные комитеты, занимаются политическими репрессиями. Ведь на западе там великая свобода слова. Можно иметь любую точку зрения, но только правильную.

Но наши смузисты всё равно готовы родину подложить под запад. Ведь конкретно у них как раз и "правильная" точка зрения, полностью согласная с фашистскими наклонностями запада.
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7k
newegg 22 минуты назад
По странному стечению обстоятельств, этот сторонник палестины предпочитает жить и пользоваться всемо благами в США.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Израиль подвергся жестокой атаке, имеет право на защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(Израиль - ИФ), безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование", - заявил Путин.
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112k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Всем задающим "глупые" вопросы.
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145
Веселый Алкаш 39 минут назад
Интересно а если бы кто то из сообщества ЛГБТ+ так высказался, с ним бы так же поступили? Там как в той поговорке "мне кажется мы достигли дна, но снизу постучали"
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