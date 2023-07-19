"Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион имени Исинбаевой

В Дагестане считают, что легкоатлетка - прекрасная спортсменка, но стадиону лучше носить другое имя.
Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале о возможном переименовании легкоатлетического стадиона в центре Махачкалы. Спортивное сооружение названо в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, однако сейчас, как считает глава Дагестана, это уже не актуально.
Исинбаева живёт в Испании, считая себя "человеком мира", и с Дагестаном её ничего не связывает и вряд ли когда будет связывать. А посему пусть в её честь называют какой-нибудь испанский спортзал, тогда как в Дагестане полно своих героев - считает Меликов.
Меликов допустил, что махачкалинцы и вовсе захотят вернуть стадиону старое название "Труд", хотя в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов России. Глава Дагестана поручил мэру Махачкалы и министру спорта Республики проработать этот вопрос и доложить ему о результатах.
Елена Исинбаева действительно сейчас живёт в Испании. Ранее сообщалось, что в сентябре она возобновит работу в комиссии спортсменов МОК - об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "С 2016 года я являюсь членом МОК, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у организации нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", - написала легкоатлетка Исинбаева.
Напомним, что Елена выиграла в прыжках с шестом Олимпийские игры в 2004 и 2008 гг, а на Олимпиаде 2012 года завоевала бронзовую медаль. Спортсменка трижды была победительницей ЧМ на открытом воздухе и четырежды - в помещении. Легкоатлетка была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.
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Я не воспринимаю общественных деятелей и политиков, что сейчас провластных, что оппозиционеров, у которых "мультипаспорт", у которых дети уже там. И которые, очевидно для меня, не связывают свое будущее и будущее своих детей ТОЛЬКО с Россией.
Я живу здесь. Я буду жить здесь. И как бы я терпеть не мог текущий окологосуларственный бизнес на всем, включая армию, любой оппозиционер, тявкающиц что-то из-за бугра, будет доя меня ничтожен.
Как и любой из "путин-тим" с мультипаспорт и видом на жительство там, для меня лишь вош!!!
Типичная власовщина.
Главное чтобы жопа в тепле была.
Все эти "спортсмены" без флага, без родины, "которые тренировались всю жизнь", самые настоящие прости... тутки.
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к вопросу о том, как дипломатично сказать кому-то что он говно )))))
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Никто ни до кого не доипался. Собственником стадиона Исинбаева не является. Собственник как хочет, так решает. Это его право. В чём вообще проблема? Может у тебя что-то, не знаю.