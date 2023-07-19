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"Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион имени Исинбаевой

"Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион имени Исинбаевой

Автор:
19 июля 2023 10:02
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Дагестан   Елена Исинбаева   Махачкала   Сергей Меликов   Стадион   легкая атлетика   мок   спорт вне политики   
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В Дагестане считают, что легкоатлетка - прекрасная спортсменка, но стадиону лучше носить другое имя.

Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале о возможном переименовании легкоатлетического стадиона в центре Махачкалы. Спортивное сооружение названо в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, однако сейчас, как считает глава Дагестана, это уже не актуально.


Исинбаева живёт в Испании, считая себя "человеком мира", и с Дагестаном её ничего не связывает и вряд ли когда будет связывать. А посему пусть в её честь называют какой-нибудь испанский спортзал, тогда как в Дагестане полно своих героев - считает Меликов.




Меликов допустил, что махачкалинцы и вовсе захотят вернуть стадиону старое название "Труд", хотя в республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов России. Глава Дагестана поручил мэру Махачкалы и министру спорта Республики проработать этот вопрос и доложить ему о результатах.


Елена Исинбаева действительно сейчас живёт в Испании. Ранее сообщалось, что в сентябре она возобновит работу в комиссии спортсменов МОК - об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "С 2016 года я являюсь членом МОК, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у организации нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", - написала легкоатлетка Исинбаева.


Напомним, что Елена выиграла в прыжках с шестом Олимпийские игры в 2004 и 2008 гг, а на Олимпиаде 2012 года завоевала бронзовую медаль. Спортсменка трижды была победительницей ЧМ на открытом воздухе и четырежды - в помещении. Легкоатлетка была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.

Источник:

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Метки: Ynews   Дагестан   Елена Исинбаева   Махачкала   Сергей Меликов   Стадион   легкая атлетика   мок   спорт вне политики   
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22  комментария
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16k
K7OO 48 минут назад
Я бы всем этим "человекам мира" менял российские паспорта на паспорта мира. И пусть потом с этими паспортами к абстрактному миру и обращаются в случае чего. Заколебали уже эти сидельцы на десяти стульях.
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161
cmacy 2 минуты назад
Во время той олимпиады я был настолько восхищен Исинбаевой что поставил на рабочий стол её фото. А теперь она своим примером показывает молодым россиянам, что предательство это нормально. Горько и противно. Также как поведение Митяева. Это прям потеря. Как же она так? Я не понимаю. Это же Родина.
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22k
Mike Miller 7 минут назад
Я так скажу. Для меня все предельно просто.
Я не воспринимаю общественных деятелей и политиков, что сейчас провластных, что оппозиционеров, у которых "мультипаспорт", у которых дети уже там. И которые, очевидно для меня, не связывают свое будущее и будущее своих детей ТОЛЬКО с Россией.
Я живу здесь. Я буду жить здесь. И как бы я терпеть не мог текущий окологосуларственный бизнес на всем, включая армию, любой оппозиционер, тявкающиц что-то из-за бугра, будет доя меня ничтожен.
Как и любой из "путин-тим" с мультипаспорт и видом на жительство там, для меня лишь вош!!!
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664
Дмитрий 21 минуту назад
Расчехлилась мразота.
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
В Дагестане она не родилась, никогда там не жила, в общественно-спортивной жизни Дагестана не участвовала. С чего бы именно в Дагестане называть стадион?
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8k
mbr Полчаса назад
Прости, хоспади... тутка.
Типичная власовщина.
Главное чтобы жопа в тепле была.
Все эти "спортсмены" без флага, без родины, "которые тренировались всю жизнь", самые настоящие прости... тутки.
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14k
Jearom Полчаса назад
а теперь - вопрос - тот же глава Дагестана переименовал улицу в "честь" Гейдара Алиева, а теперь еще и памятник ему ставит - спрашивается - какого фига?
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Да уж, тварь ещё та. Сказано это было ещё в 2013-ом году. Можете статью прочесть полностью на sportrbc.ru . Сергей Меликов -правильный выбор для народа.
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3k
Alex Полчаса назад
И эта скурвилась.
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15k
Shtoppi 39 минут назад
<<В Дагестане считают, что легкоатлетка - прекрасная спортсменка, но стадиону лучше носить другое имя.>>
-----------
к вопросу о том, как дипломатично сказать кому-то что он говно )))))
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1k
SmartCat101 42 минуты назад
овцеёбы никогда мозгов не имели ! стадо обезьян и во главе обезьяна
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5k
BenderRodriguez Час назад
А что, раньше ее с Дагестаном что-то связывало?
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