"Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион имени Исинбаевой

Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале о возможном переименовании легкоатлетического стадиона в центре Махачкалы. Спортивное сооружение названо в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, однако сейчас, как считает глава Дагестана, это уже не актуально.

Исинбаева живёт в Испании, считая себя "человеком мира", и с Дагестаном её ничего не связывает и вряд ли когда будет связывать. А посему пусть в её честь называют какой-нибудь испанский спортзал, тогда как в Дагестане полно своих героев - считает Меликов.