Украинские футболисты отказались пожимать руку россиянину - и получили симметричный ответ от португальских спортсменов

Украинские спортсмены, словно заговорённые, продолжают демонстрировать правила дурного тона. То теннисисты, то фехтовальщики, а теперь и футболисты отказываются пожимать руки соперникам перед или после матча.

Очередной скандал разразился на фоне неспортивного поведения украинских спортсменов. В рамках основного турнира мини-футбольной Лиги чемпионов в группе А состязались португальский «Спортинг», хорватский «Олмиссум», киевский «Хит» и казахстанский «Аят». В команде португальцев играет россиянин Антон Соколов. 24-летний россиянин - серебряный призер Евро-2022 в составе сборной России перешёл в "Спортинг" в 2022 году и уже успел стать чемпионом Португалии.