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Украинские футболисты отказались пожимать руку россиянину - и получили симметричный ответ от португальских спортсменов

Украинские футболисты отказались пожимать руку россиянину - и получили симметричный ответ от португальских спортсменов

Автор:
02 ноября 2023 11:07
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Антон Соколов   Португалия   Спортинг   мини-футбол   неспортивное поведение   скандал   тукопожатие   
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Очередной скандал с рукопожатием, в котором засветились игроки из Незалэжной.

Украинские спортсмены, словно заговорённые, продолжают демонстрировать правила дурного тона. То теннисисты, то фехтовальщики, а теперь и футболисты отказываются пожимать руки соперникам перед или после матча.


Очередной скандал разразился на фоне неспортивного поведения украинских спортсменов. В рамках основного турнира мини-футбольной Лиги чемпионов в группе А состязались португальский «Спортинг», хорватский «Олмиссум», киевский «Хит» и казахстанский «Аят». В команде португальцев играет россиянин Антон Соколов. 24-летний россиянин - серебряный призер Евро-2022 в составе сборной России перешёл в "Спортинг" в 2022 году и уже успел стать чемпионом Португалии.


Перед матчем игроки пожимают друг другу руки, но украинские футболисты проигнорировали Соколова, на что немедленно отреагировали спортсмены "Спортинга". Увидев этот инцидент, они отказались пожимать руки украинцам. Все, кто шли за Соколовым, отказались от приветствия соперников. Главный тренер португальской команды Жуан Матуш увёл своих подопечных в раздевалку, также не обменявшись финальным рукопожатием с соперниками.


И хотя в УЕФА намерены расследовать этот инцидент, спортивные СМИ полагают, что каких-то серьезных санкций ждать не приходится. Кстати, этот матч между португальской и украинской командами закончился ничьёй (2:2), но при этом "Спортинг" занял первое место в группе, а киевский «Хит» — второе. И демарши не помогли.


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Метки: Ynews   Антон Соколов   Португалия   Спортинг   мини-футбол   неспортивное поведение   скандал   тукопожатие   
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11  комментариев
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1k
Карл Карл 39 минут назад
целая футбольная команда! там наверное, вместе с дублерами и прочим вспомогательным персоналом, взвод мужчин призывного возраста наберется!
на заметку украинским военкомам)
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91
ivandike 3 секунды назад
Может они инквизиции зассали на родине, но это не по мужски
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3k
SmartCat101 10 минут назад
патриотизм надо на поле боя показывать!!!! а не в теплых странах, подальше от проблем и забот размахивать сине ссаной тряпкой и изображать сердечный приступ при виде русской символики или русской речи!!! у вах хохлаублюдки есть такая возможность!!!
ссыкливые, безмозглые недоумки!!!
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5k
foggen2 20 минут назад
А что как минимум полсотни молодых людей спортивного телосложения и призывного возраста делают не только не на передовой,но даже не в незалежной?
За мячиком бегают?
Страна двойных стандартов с тройным дном......
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31k
Григорий Полчаса назад
Ярые украинские патриоты оказались в Испании на Пальма де Майорка.
Ну а ху-ли?
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3k
Walther Полчаса назад
Сдается мне, что в свете последних событий, в недалеком будущем, хохлы будут пытаться отсосать в прыжке у всех и каждого, только нюанс будет заключаться в том, что их будут отпихивать как шелудивую собаку.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
А почему хохляцкое мясо не на фронте?
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7k
Кружок 41 минуту назад
Пожать руку хохлу - то ещё удовольствие.
Радоваться надо, что избежал подобной участи!
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8k
Пуриц Жорж Час назад
У хохлов ещё время на футбол есть. Непорядок
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Киевский "фэйк"....
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