Очередной скандал с рукопожатием, в котором засветились игроки из Незалэжной.
Украинские спортсмены, словно заговорённые, продолжают демонстрировать правила дурного тона. То теннисисты, то фехтовальщики, а теперь и футболисты отказываются пожимать руки соперникам перед или после матча.
Очередной скандал разразился на фоне неспортивного поведения украинских спортсменов. В рамках основного турнира мини-футбольной Лиги чемпионов в группе А состязались португальский «Спортинг», хорватский «Олмиссум», киевский «Хит» и казахстанский «Аят». В команде португальцев играет россиянин Антон Соколов. 24-летний россиянин - серебряный призер Евро-2022 в составе сборной России перешёл в "Спортинг" в 2022 году и уже успел стать чемпионом Португалии.
Перед матчем игроки пожимают друг другу руки, но украинские футболисты проигнорировали Соколова, на что немедленно отреагировали спортсмены "Спортинга". Увидев этот инцидент, они отказались пожимать руки украинцам. Все, кто шли за Соколовым, отказались от приветствия соперников. Главный тренер португальской команды Жуан Матуш увёл своих подопечных в раздевалку, также не обменявшись финальным рукопожатием с соперниками.
И хотя в УЕФА намерены расследовать этот инцидент, спортивные СМИ полагают, что каких-то серьезных санкций ждать не приходится. Кстати, этот матч между португальской и украинской командами закончился ничьёй (2:2), но при этом "Спортинг" занял первое место в группе, а киевский «Хит» — второе. И демарши не помогли.
Источник:
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на заметку украинским военкомам)
ссыкливые, безмозглые недоумки!!!
За мячиком бегают?
Страна двойных стандартов с тройным дном......
Ну а ху-ли?
Радоваться надо, что избежал подобной участи!