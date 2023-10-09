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Модные провалы, которые окружающие ещё долго не забудут

Модные провалы, которые окружающие ещё долго не забудут

Автор:
09 октября 2023 21:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   интересно   неудачный наряд   неудачный образ   одежда   фото   
1846
16

Понять модные дизайнерские задумки можно не всегда. Особенно когда дело касается одежды. И такие творения попадают на полки магазинов и их покупают!

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Метки: Прикол   дизайн   интересно   неудачный наряд   неудачный образ   одежда   фото   
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7  комментариев
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32k
Teodor 54 минуты назад
- Баба Яга, а ты чё голая?
- Леший, ты не шаришь - это эротический костюм!
- Так ты бы его хоть погладила...
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82k
Доктор Джонс 20 минут назад
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Спелая кукурузинка

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