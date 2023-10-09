Модные провалы, которые окружающие ещё долго не забудут

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Понять модные дизайнерские задумки можно не всегда. Особенно когда дело касается одежды. И такие творения попадают на полки магазинов и их покупают!
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