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15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире

15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире

Автор:
17 мая 2022 08:51
Метки: безумный дизайн   дизайн   интересно   прикол   провал   фото   
1660
16

Фантазия творческих людей безгранична. Они и спальню в бассейне сделать могут, и платье странной формы. Нет ничего невозможного для людей с богатым воображением.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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6  комментариев
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6k
Zhora Полчаса назад
Зеркало на последней фотке - огонь !
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5k
Ыукп 16 минут назад
А че не так с дверью в женский туалет? Мне нравится.

Но вот когда дверка открывается, а там тумбочка на ножках выходит.
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124k
DeOrio Полчаса назад
Мужик уходит на день рождения к другу, возвращается вечером, весь в слезах, а жена ему:
- Что случилось?
- Во люди живут, перебрал лишнего, решил отлить, захожу в первую попавшуюся дверь, а у них там унитаз золотой, только света нет.
На утро мужик решил позвонить другу своему, узнать как дела после пьянки, звонит, трубку берет сынишка друга, мужик ему
- Позови отца - и слышит в трубке крик малого:
- Папа, папа, это тот дядя который вчера тебе в тромбон нассал!
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19k
babuby 54 минуты назад
У кого-то в часе 99 минут?
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Спелая кукурузинка

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