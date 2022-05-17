15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире

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Фантазия творческих людей безгранична. Они и спальню в бассейне сделать могут, и платье странной формы. Нет ничего невозможного для людей с богатым воображением.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но вот когда дверка открывается, а там тумбочка на ножках выходит.
- Что случилось?
- Во люди живут, перебрал лишнего, решил отлить, захожу в первую попавшуюся дверь, а у них там унитаз золотой, только света нет.
На утро мужик решил позвонить другу своему, узнать как дела после пьянки, звонит, трубку берет сынишка друга, мужик ему
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