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Вы не понимаете, юбка из лука - это фэшн: безумные дизайнерские фантазии

Вы не понимаете, юбка из лука - это фэшн: безумные дизайнерские фантазии

Автор:
14 сентября 2022 13:36
Метки: Gab Bois   дизайн   интересно   прикол   сюрр   фото   художница   
1915
18

Gab Bois создает сюрреалистические кадры. Она окончила факультет изящных искусств, но фотографом себя не считает. Девушка меняет реальность. Как? Сейчас мы покажем.


Она вырывает привычные вещи и предметы из их контекста, создавая новую реальность.


×
×

Например, был лук, а стал тканью для юбки (фото в конце статьи).


Еда, овощи, фрукты - все превращает в одежду и аксессуары.

Подобные кадры ни что иное, как эксперименты с сенсорными и визуальными ощущениями. Это и есть основа ее творчества.

Девушка говорит, что это напоминает ей о детстве, именно оттуда взяты все сюжеты. Тогда она воспринимала мир через органы чувств, и сейчас старается делать также.

Девушка находит вдохновение в обычных вещах, опирается только на собственные фантазии.

Также художница занимается скульптурой и готовится к выставкам (ее работы уже появлялись в галереях Лондона и Монреаля).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Gab Bois   дизайн   интересно   прикол   сюрр   фото   художница   
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15  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
тема хренового тампона - не раскрыта)
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3k
александр 8 минут назад
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1k
Vadim Balabanov 14 минут назад
"Словодел" порадовал. Я не знал, что такое "словечко" существует.
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767
DeDsmile 15 минут назад
перевод дурной. "ремень из плёнки" - это не ремень. это пояс. надо уметь отличать.
ремень - это функциональное изделие, нужен чтобы брюки не падали.
пояс - аксессуар, чисто декоративные функции.
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57
Дмитрий 16 минут назад
лечить
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 50 минут назад
Ей бы к доктору...
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133
Arts Sitnikov 58 минут назад
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Это хоста
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860
ChePaev Час назад
подкину, пожалуй, бесплатно, еще одну идею этому дизайнеру:
подкину, пожалуй, бесплатно, еще одну идею этому дизайнеру:Посмотреть
подкину, пожалуй, бесплатно, еще одну идею этому дизайнеру:
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Нищеброды.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
А как же маска для лица, из чистейшего, отборного человеческого говна.
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мяса чета нет

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4k
Олег Данилов 2 часа назад
С луком порей вы поаккуратей, его японцы в жопы вставляют, говорят от температуры помогает
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13k
FatZilla 2 часа назад
Покупаешь хорошего пиваса, мясо и пьешь, ешь и съедаешь юбку или топ как салат или закуску... а там уже и возбуждаешься и требуешь продолжения банкета...
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Спелая кукурузинка

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