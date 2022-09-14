Вы не понимаете, юбка из лука - это фэшн: безумные дизайнерские фантазии

Gab Bois создает сюрреалистические кадры. Она окончила факультет изящных искусств, но фотографом себя не считает. Девушка меняет реальность. Как? Сейчас мы покажем.
Она вырывает привычные вещи и предметы из их контекста, создавая новую реальность.
Например, был лук, а стал тканью для юбки (фото в конце статьи).
Еда, овощи, фрукты - все превращает в одежду и аксессуары.
Подобные кадры ни что иное, как эксперименты с сенсорными и визуальными ощущениями. Это и есть основа ее творчества.
Девушка говорит, что это напоминает ей о детстве, именно оттуда взяты все сюжеты. Тогда она воспринимала мир через органы чувств, и сейчас старается делать также.
Девушка находит вдохновение в обычных вещах, опирается только на собственные фантазии.
Также художница занимается скульптурой и готовится к выставкам (ее работы уже появлялись в галереях Лондона и Монреаля).
Источник:
АНТИФИШКИ
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ремень - это функциональное изделие, нужен чтобы брюки не падали.
пояс - аксессуар, чисто декоративные функции.