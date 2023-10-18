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ВАУ-преображения жилья: дизайнеры интерьеров, которые не зря едят свой хлеб

ВАУ-преображения жилья: дизайнеры интерьеров, которые не зря едят свой хлеб

Автор:
18 октября 2023 13:21
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   до и после   интересно   квартиры до и после   преображение квартиры   фото   
1527
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Дизайнеры интерьеров - это мастера, которые не просто создают красивые пространства, но и делают жизнь в них комфортной и функциональной. Они - те волшебники, которые превращают обыденные комнаты в уютные оазисы и помогают воплощать мечты клиентов в реальность. Их работа - это искусство, сочетающее стиль, цвет и текстиль, и они действительно заслуживают признания за то, что делают. Собрали несколько крутых примеров, как можно преобразить жильё!

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Метки: дизайн   до и после   интересно   квартиры до и после   преображение квартиры   фото   
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7  комментариев
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2k
xannar 50 минут назад
Многие дизайнеры делают вещи, которые красиво смотрятся на фотографии, но которыми совершенно неудобно пользоваться.
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Крымчанин 39 минут назад
есть спорные решения, люди же имеют разный вкус и разные потребности в жизни.
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3k
Шапкин 58 минут назад
Дизайнер - самое бесполезное существо на планете.
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
За ВАУ - минус.
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alexroland Billi_Bons Час назад
За коммент плюс .... ))
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Спелая кукурузинка

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