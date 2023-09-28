Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)

Убойные квартиры, из которых хочется бежать без оглядки

Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём

Странные детские игрушки, при виде которых много вопросов

Проблемы с женских форумов, которые волнуют прекрасных дам

15 правдивых комиксов про работу в офисе