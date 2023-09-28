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Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Автор:
28 сентября 2023 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   забавно   интересно   интерьер   квартиры   убойный интерьер   фото   
902
19

Порой полёт фантазии дизайнеров и собственников жилья поражает. Мы посмотрели объявления квартир под сдачу и аренду, и там можно увидеть много интересных и совсем не функциональных решений.

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Метки: Прикол   дизайн   забавно   интересно   интерьер   квартиры   убойный интерьер   фото   
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2  комментария
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4k
Natalia 49 минут назад
Комментарий к фото
Эти колонны просто над изголовьем кровати висят? Это фотошоп или что за мрак
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16k
Мистер Фикс 8 минут назад
Так и подмывает спросить - а судьи кто?
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