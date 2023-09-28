Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

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Порой полёт фантазии дизайнеров и собственников жилья поражает. Мы посмотрели объявления квартир под сдачу и аренду, и там можно увидеть много интересных и совсем не функциональных решений.
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