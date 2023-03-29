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Дизайн своими руками из подручных средств

Дизайн своими руками из подручных средств

Автор:
29 марта 2023 09:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   интересно   одежда   своими руками   фото   
1051
17

Людям надоедает носить одежду из популярных магазинов, которую потом можно увидеть на ком-то ещё. Потому многие берут дело в свои руки в прямом смысле этого выражения. Домашние дизайнеры создают вещи из того, что есть в квартире.

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Метки: Фабрика идей   дизайн   интересно   одежда   своими руками   фото   
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10  комментариев
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6k
Бу 54 минуты назад
это не рукоделие
это рукожопие
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73k
Доктор Джонс 2 минуты назад
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3k
Deniss 6 минут назад
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28k
Ваня 11 минут назад
за кассету и по рукам можно дать...
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11k
Shtoppi 16 минут назад
После увиденного могу сказать только что, у них там некоторые бездомные приличнее одеваются.
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1k
Шапкин 20 минут назад
А почему одиннадцатая со спины?
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603
ruslan d 56 минут назад
Шерты из шапочек Carhartt ? Нифига себе подручные средства
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3k
MPEG-8 57 минут назад
Дизайн своими ногами.
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Спелая кукурузинка

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