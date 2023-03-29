Дизайн своими руками из подручных средств

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Людям надоедает носить одежду из популярных магазинов, которую потом можно увидеть на ком-то ещё. Потому многие берут дело в свои руки в прямом смысле этого выражения. Домашние дизайнеры создают вещи из того, что есть в квартире.
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