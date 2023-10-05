Самонадеянный южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и освобождение от службы в армии

Курьёзный инцидент произошёл вчера на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. В финале мужской эстафеты на 3000 метров на роликовых коньках южнокорейский атлет по имени Чанг раньше времени начал праздновать победу и поплатился.





Спортсмен находился у финишной черты и был уверен, что уже победил. За несколько секунд до финиша он в ликовании поднял руки вверх и сбавил скорость. Этого хватило, чтобы более собранный и хитрый соперник из Тайваня вырвал у него победу. Он оказался быстрее всего на 0,01 секунды благодаря тому, что выставил левую ногу вперёд.