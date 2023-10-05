Самонадеянный южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и освобождение от службы в армии

И ещё он утащил в армию своего партнёра по команде. Который, очевидно, всю жизнь ему будет благодарен.
Курьёзный инцидент произошёл вчера на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. В финале мужской эстафеты на 3000 метров на роликовых коньках южнокорейский атлет по имени Чанг раньше времени начал праздновать победу и поплатился.
Спортсмен находился у финишной черты и был уверен, что уже победил. За несколько секунд до финиша он в ликовании поднял руки вверх и сбавил скорость. Этого хватило, чтобы более собранный и хитрый соперник из Тайваня вырвал у него победу. Он оказался быстрее всего на 0,01 секунды благодаря тому, что выставил левую ногу вперёд.
Источник:
В итоге Чанг не только подвёл свою команду, но теперь отправится в армию, прихватив с собой ещё одного товарища по
несчастью эстафете. Как сообщают СМИ, Чанг и член его команды рассчитывали получить отсрочку от службы в случае завоевания золотой медали на Азиатский играх. И что ещё печальней, Чанг не сможет исправить свою ошибку и на следующих Играх через четыре года — катание на роликах исключили из числа состязаний в турнире.
"Моя ошибка была слишком большой. Мне очень жаль моих товарищей по команде, а также всех, кто меня поддерживал", — прокомментировал свой поступок Чанг.
Источник:
- Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь
- Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве
- В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице
- Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку
- Неудачная попытка австралийца почистить бассейн
Обожаю ролики ! Вижу, ты тоже катаешься?" (c)