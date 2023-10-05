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Самонадеянный южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и освобождение от службы в армии

Самонадеянный южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и освобождение от службы в армии

Автор:
05 октября 2023 12:28
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Южная Корея   азиатские игры   роликовые коньки   фейл   эстафета   
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И ещё он утащил в армию своего партнёра по команде. Который, очевидно, всю жизнь ему будет благодарен.

Курьёзный инцидент произошёл вчера на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. В финале мужской эстафеты на 3000 метров на роликовых коньках южнокорейский атлет по имени Чанг раньше времени начал праздновать победу и поплатился.


Спортсмен находился у финишной черты и был уверен, что уже победил. За несколько секунд до финиша он в ликовании поднял руки вверх и сбавил скорость. Этого хватило, чтобы более собранный и хитрый соперник из Тайваня вырвал у него победу. Он оказался быстрее всего на 0,01 секунды благодаря тому, что выставил левую ногу вперёд.

В итоге Чанг не только подвёл свою команду, но теперь отправится в армию, прихватив с собой ещё одного товарища по несчастью эстафете. Как сообщают СМИ, Чанг и член его команды рассчитывали получить отсрочку от службы в случае завоевания золотой медали на Азиатский играх. И что ещё печальней, Чанг не сможет исправить свою ошибку и на следующих Играх через четыре года — катание на роликах исключили из числа состязаний в турнире.


"Моя ошибка была слишком большой. Мне очень жаль моих товарищей по команде, а также всех, кто меня поддерживал", — прокомментировал свой поступок Чанг.


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Метки: Видео   Южная Корея   азиатские игры   роликовые коньки   фейл   эстафета   
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76k
Viktor 41 минуту назад
Как там было: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!"
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5k
Психологическая поддержка 5 минут назад
Мудацкие правила, я бы судил по положению 5й точки, т.к. она является точкой баланса. Вот так отдать победу чуваку, кторый не смог п офакту обогнать - бред
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5k
Rubiroid_47 6 минут назад
"Как дела ? что по чем ? чем занимаешься ?
Обожаю ролики ! Вижу, ты тоже катаешься?" (c)
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