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Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку

Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку

Автор:
31 августа 2023 07:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   люди   фейл   
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Домовладелец настраивал камеру наблюдения и решил заодно запечатлеть надоедливую лягушку, поселившуюся у него в бассейне. Однако природная неуклюжесть заставила героя видео забыть о животном.

Мужчина по имени Роб не обрадовался, когда понял, что в его бассейне поселилась лягушка.

Он решил как следует разглядеть надоедливое земноводное и запечатлеть его, но вот беда — мужчина уронил свой телефон в бассейн. После этого Робу стало как-то не до лягушки, и пришлось заняться незапланированным нырянием в одежде.

Впрочем, есть у всего произошедшего и два радостных момента. Во-первых, Роб убедился, что телефон не успел сломаться. Во-вторых, инцидент сняла камера видеонаблюдения, и мужчина, сам того не желая, принёс немало положительных эмоций жене и детям. Домочадцы немало посмеялись над папиными злоключениями.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   люди   фейл   
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11k
Zемляк Час назад
Ни о чем
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34k
ACU900 2 часа назад
Ну на счет что телефон не успел сломаться это еще ничего не значит.
По своему опыту знаю, когда телефон падает в воду, он не отключается сразу. Экран может продолжать светится, но уже при пользовании телефон может начать глючить, боковые кнопки (громкость и включение) могут не реагировать.
А в мастерской мастер сразу увидит что он был утоплен, под крышкой есть бумажный индикатор (ну типа того когда в аэропорту на наличие запрещеных предметов проверяют), который меняет цвет при попадании жидкости.
Так что если это не специально водонепроницаемая модель телефона, скорый поход в магазин за новым ему обеспечен...
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