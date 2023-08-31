Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку

Мужчина по имени Роб не обрадовался, когда понял, что в его бассейне поселилась лягушка.

Он решил как следует разглядеть надоедливое земноводное и запечатлеть его, но вот беда — мужчина уронил свой телефон в бассейн. После этого Робу стало как-то не до лягушки, и пришлось заняться незапланированным нырянием в одежде.