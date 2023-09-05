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Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве

Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве

Автор:
05 сентября 2023 07:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Индия   в мире   люди   неудача   фейл   
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В небольшом населённом пункте в Индии мужчина не смог разъехаться с трактором и свалился в сточную канаву. Свою неудачу он запечатлел на видео.

Видеокамера, прикреплённая к мотошлему, запечатлела драматичный эпизод из жизни любителя острых ощущений в небольшом населённом пункте в Индии. Владелец двухколёсного средства передвижения, объезжая сельхозтехнику, не заметил, как лишился точки опоры и свалился в придорожную сточную канаву.

Мужчина, приняв незапланированные водные процедуры, самостоятельно выбрался из резервуара и позже продолжил полное неожиданностей путешествие.

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Метки: Видео   Индия   в мире   люди   неудача   фейл   
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