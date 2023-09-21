Неудачная попытка австралийца почистить бассейн

Житель австралийского города Перт решил почистить бассейн. Заодно и искупался.
Этот житель Перта (Австралия) всего лишь собирался почистить свой бассейн, но чистка получилась более драматичной, чем хотелось бы. Как нетрудно догадаться, мужчина поскользнулся и сам очутился в воде.
После чистки хозяин намеревался искупаться, так что в принципе цель была достигнута. Пусть и раньше, чем нужно.
Немало пользователей соцсетей посмеялись над чужим несчастьем, но нашлись и добросердечные люди, заявившие, что всё это вовсе не забавно. Бедолага мог сильно расшибиться.
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