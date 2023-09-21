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Неудачная попытка австралийца почистить бассейн

Неудачная попытка австралийца почистить бассейн

Автор:
21 сентября 2023 09:43
Метки: Австралия   Видео   австралиец   бассейн   неудача   падение   фейл   
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Житель австралийского города Перт решил почистить бассейн. Заодно и искупался.

Этот житель Перта (Австралия) всего лишь собирался почистить свой бассейн, но чистка получилась более драматичной, чем хотелось бы. Как нетрудно догадаться, мужчина поскользнулся и сам очутился в воде.

После чистки хозяин намеревался искупаться, так что в принципе цель была достигнута. Пусть и раньше, чем нужно.

Немало пользователей соцсетей посмеялись над чужим несчастьем, но нашлись и добросердечные люди, заявившие, что всё это вовсе не забавно. Бедолага мог сильно расшибиться.

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Метки: Австралия   Видео   австралиец   бассейн   неудача   падение   фейл   
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631
София 46 минут назад
А у меня вчера молоко убежало...
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Мухамедов Александр Ашурович 40 минут назад
Бедолага
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