Неудачная попытка австралийца почистить бассейн

После чистки хозяин намеревался искупаться, так что в принципе цель была достигнута. Пусть и раньше, чем нужно.

Немало пользователей соцсетей посмеялись над чужим несчастьем, но нашлись и добросердечные люди, заявившие, что всё это вовсе не забавно. Бедолага мог сильно расшибиться.