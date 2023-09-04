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Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь

Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь

Автор:
04 сентября 2023 08:18
Метки: Видео   Вьетнам   Прикол   дверь   люди   неудача   фейл   
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Житель вьетнамского города Хайзыонга собирался загнать машину в дом, и для этого открыл стеклянную дверь. Мужчина и представить не мог, что через миг появится его жена и решит закрыть её.

Дама увидела открытую дверь, рассудила, что это непорядок, и закрыла её. Солнце светило слишком ярко, так что супруг не разглядел, что дверь теперь закрыта. Нетрудно догадаться, что случилось дальше — водитель врезался в стекло.

В принципе упрекать жену особо не за что, так что муж рад хотя бы тому, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: Видео   Вьетнам   Прикол   дверь   люди   неудача   фейл   
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7  комментариев
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17k
Голос Вселенной 46 минут назад
Упрекать ему нужно только себя. Коль голова не додумалась хотя бы просто линию краской на стекле нарисовать. Обычная ровная линия вдоль стекла и по зеркалам было бы видно, открыта дверь или закрыта....
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9k
Trenzel2003 18 минут назад
Кто ж в здравом уме и твердой памяти делает стеклянные двери? И тем более в гараже???
Это совсем без царя в голове нужно быть.
Вон у нас на работе после капитального ремонта, тоже кругом стеклянные двери.
Более чем уверен раз в месяц будет стабильная замена стекол в дверях, да и самих дверей.
Опенспейс хорош в закрытых помещениях, да и то не везде!
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Видно, что запись ускоряется несколько раз, так что мужик минут 10 ворон ловил. Разумеется, жена подумала что либо достаточно проветрено, либо муж попросту забыл.
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12k
Copycat 51 минуту назад
а че он там минуту целую тупил прежде чем заехать
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2k
Yapon_otez Час назад
Люлей ей дать, чтобы башкой думала в следующий раз!
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