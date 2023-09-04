Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь

Житель вьетнамского города Хайзыонга собирался загнать машину в дом, и для этого открыл стеклянную дверь. Мужчина и представить не мог, что через миг появится его жена и решит закрыть её.
Дама увидела открытую дверь, рассудила, что это непорядок, и закрыла её. Солнце светило слишком ярко, так что супруг не разглядел, что дверь теперь закрыта. Нетрудно догадаться, что случилось дальше — водитель врезался в стекло.
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В принципе упрекать жену особо не за что, так что муж рад хотя бы тому, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Это совсем без царя в голове нужно быть.
Вон у нас на работе после капитального ремонта, тоже кругом стеклянные двери.
Более чем уверен раз в месяц будет стабильная замена стекол в дверях, да и самих дверей.
Опенспейс хорош в закрытых помещениях, да и то не везде!