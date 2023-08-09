В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести

Инцидент произошёл во ходе прямой трансляции. Взяв в руки вилку, она с улыбкой напала на свою подругу (она тоже стримерша), начав колоть и избивать её.
Та в тот момент тоже проводила прямой эфир, так что зрители имели возможность наблюдать за происходящим с разных ракурсов.
В итоге жертва получила ранения - врачи наложили несколько швов. Нападавшую задержали, но ненадолго. Вскоре в соцсетях она опубликовала признание о том, что она всегда ненавидела подругу.
Та ее оскорбляла, била во время совместных стримов и дёргала за волосы, пользуясь тем, что она старше. Поэтому данное нападение было лишь местью.
Нападавшую ждет суд.
Источник:
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А ты что сделал бы? так же присел бы, попискивал и принимал удары?)))