В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести

В итоге жертва получила ранения - врачи наложили несколько швов. Нападавшую задержали, но ненадолго. Вскоре в соцсетях она опубликовала признание о том, что она всегда ненавидела подругу.

Та ее оскорбляла, била во время совместных стримов и дёргала за волосы, пользуясь тем, что она старше. Поэтому данное нападение было лишь местью.

Нападавшую ждет суд.