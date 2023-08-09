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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 546 постов • 34 подписчика подписаться
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В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести

В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести

Автор:
09 августа 2023 10:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Южная Корея   вилка   конфликт   месть   неадекватная   стрим   
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Инцидент произошёл во ходе прямой трансляции. Взяв в руки вилку, она с улыбкой напала на свою подругу (она тоже стримерша), начав колоть и избивать её.

Та в тот момент тоже проводила прямой эфир, так что зрители имели возможность наблюдать за происходящим с разных ракурсов.

В итоге жертва получила ранения - врачи наложили несколько швов. Нападавшую задержали, но ненадолго. Вскоре в соцсетях она опубликовала признание о том, что она всегда ненавидела подругу.


Та ее оскорбляла, била во время совместных стримов и дёргала за волосы, пользуясь тем, что она старше. Поэтому данное нападение было лишь местью.


Нападавшую ждет суд.

Источник:

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Метки: Видео   Южная Корея   вилка   конфликт   месть   неадекватная   стрим   
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9  комментариев
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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143
Arts Sitnikov Полчаса назад
По Законам Южной Кореи.. Этой бабенции может не хило прилететь!!
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238
Серж Сергеев 44 минуты назад
Когда эта вся нечисть передохнет??? стримеры блогеры коучи отбросы общества
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10k
Сол Гудман 48 минут назад
Так может она у нее вначале спросила: "Вилкой в глаз или в попу раз?" И подруга выбрала первое
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5k
Трям Час назад
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2k
hammog Час назад
Просто девушка воспитанная и культурная сделала выбор на вопрос "Вилкой в глаз или...?".
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54k
dima423 2 часа назад
Ну очевидно же, когда тебя кто то пытается заколоть вилкой, надо присесть на жопу, тихонько ойкать и не сопротивляться... а как иначе?
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Lev A. dima423 Час назад
А ты, д'Артаньян в ответ ложкой бы отбивался?
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