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Россиянка 80 лет прожила с иголкой в головном мозге

Россиянка 80 лет прожила с иголкой в головном мозге

Автор:
04 октября 2023 18:17
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: КТ   Сахалинская область   игла   минздрав   мозг   снимок   
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Пожилая женщина даже не знала, что ходит с иглой в голове с самого рождения.

В Минздраве Сахалинской области рассказали об удивительном случае, с которым столкнулись рентгенологи одного из городов региона. На компьютерную томографию впервые в жизни записалась 80-летняя пенсионерка и узнала, что с самого рождения ходила с трёхсантиметровой иглой в голове.


Как рассказали в региональном Минздраве, при рождении девочку хотели умертвить. В тяжёлые военные годы (пациентка родилась в 1943 году) к подобному способу, к сожалению, прибегали нередко — младенцу вставляли иглу в родничок (неокостеневшая соединительная ткань на месте пересечения швов черепа). Популярность такого метода умерщвления младенцев объясняется тем, что он практически не оставляет следов — "родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал", пишет Минздрав.

Однако жительница Сахалина, видимо, родилась в рубашке. Попавшая в теменную долю игла её не убила. И более того, не нанесла здоровью никакого урона. Как призналась пациентка, даже головные боли её никогда не мучали. Поэтому врачи решили не проводить операцию по извлечению постороннего предмета из мозга, поскольку вмешательство пожилой женщине только навредит. Здоровью пациентки ничего не угрожает и чувствует она себя хорошо, добавили в Минздраве.

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Метки: КТ   Сахалинская область   игла   минздрав   мозг   снимок   
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9  комментариев
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20k
Bill Час назад
Если бы она действительно легла со стальной иголкой в черепе под аппарат МРТ - то смерть наступила бы очень быстро. Там же магнитное поле сташенное.
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1k
Звёздный князь Час назад
Томография делается с помощью МРТ-аппарата.
МРТ - это МАГНИТНО-резонансная томография.
Вопрос: из какого материала была игла, если томография не нанесла вреда?
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9k
Бритва 2 часа назад
>В тяжёлые военные годы (пациентка родилась в 1943 году) к подобному способу, к сожалению, прибегали нередко

Билли, гони пруфы
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