Россиянка 80 лет прожила с иголкой в головном мозге

В Минздраве Сахалинской области рассказали об удивительном случае, с которым столкнулись рентгенологи одного из городов региона. На компьютерную томографию впервые в жизни записалась 80-летняя пенсионерка и узнала, что с самого рождения ходила с трёхсантиметровой иглой в голове.

Как рассказали в региональном Минздраве, при рождении девочку хотели умертвить. В тяжёлые военные годы (пациентка родилась в 1943 году) к подобному способу, к сожалению, прибегали нередко — младенцу вставляли иглу в родничок (неокостеневшая соединительная ткань на месте пересечения швов черепа). Популярность такого метода умерщвления младенцев объясняется тем, что он практически не оставляет следов — "родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал", пишет Минздрав.