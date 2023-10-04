Россиянка 80 лет прожила с иголкой в головном мозге

Пожилая женщина даже не знала, что ходит с иглой в голове с самого рождения.
В Минздраве Сахалинской области рассказали об удивительном случае, с которым столкнулись рентгенологи одного из городов региона. На компьютерную томографию впервые в жизни записалась 80-летняя пенсионерка и узнала, что с самого рождения ходила с трёхсантиметровой иглой в голове.
Как рассказали в региональном Минздраве, при рождении девочку хотели умертвить. В тяжёлые военные годы (пациентка родилась в 1943 году) к подобному способу, к сожалению, прибегали нередко — младенцу вставляли иглу в родничок (неокостеневшая соединительная ткань на месте пересечения швов черепа). Популярность такого метода умерщвления младенцев объясняется тем, что он практически не оставляет следов — "родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал", пишет Минздрав.
Однако жительница Сахалина, видимо, родилась в рубашке. Попавшая в теменную долю игла её не убила. И более того, не нанесла здоровью никакого урона. Как призналась пациентка, даже головные боли её никогда не мучали. Поэтому врачи решили не проводить операцию по извлечению постороннего предмета из мозга, поскольку вмешательство пожилой женщине только навредит. Здоровью пациентки ничего не угрожает и чувствует она себя хорошо, добавили в Минздраве.
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МРТ - это МАГНИТНО-резонансная томография.
Вопрос: из какого материала была игла, если томография не нанесла вреда?
Билли, гони пруфы