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12 забавных снимков со статуями

12 забавных снимков со статуями

Автор:
17 сентября 2023 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   снимок   статуя   фото   фотография   
1632
13

Шутники со всего мира, которые вывели фотографии со статуями на новый уровень.

Большинство статуй, которые украшают улицы разных городов планеты, слишком серьезны и скучны. Впрочем, и среди них бывают исключения. Эти скульптуры сами по себе — отличное украшение снимка. Ну а если статуи, которые вам встречаются, выглядят не так весело, можно сделать их чуточку интересней. Вдохновиться вам помогут люди, которые вывели фотографии со статуями на новый уровень.

Поделится закусками и порассуждать о жизни с любимым писателем

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В музее тоже нужно уметь фотографироваться

Когда маленькая деталь решает все

Пощечина в ответ на ваши игры

Новое видение скульптуры

Можно разыграть нападение гигантской головы

Снимок заслуживает аплодисментов, ведь статуя осталась нетронутой

Помощь друга

Лучшее фото для профиля

Возможно, орел намерен унести его в гнездо

Когда опаздываешь на самолет

Они делятся женскими секретами

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Метки: Юмор   подборка   снимок   статуя   фото   фотография   
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3  комментария
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13k
НИКТО 55 минут назад
Улыбательно
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2k
Vergüenza Ajena 22 минуты назад
Из раза в раз, из поста в пост ОДНИ И ТЕ ЖЕ ФОТО...
Вам не надоело?
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1k
Сергей Полчаса назад
ТС, вы перепутали, это не "забавные" снимки,
это снимки людей-балбесов
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