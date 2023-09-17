12 забавных снимков со статуями

Большинство статуй, которые украшают улицы разных городов планеты, слишком серьезны и скучны. Впрочем, и среди них бывают исключения. Эти скульптуры сами по себе — отличное украшение снимка. Ну а если статуи, которые вам встречаются, выглядят не так весело, можно сделать их чуточку интересней. Вдохновиться вам помогут люди, которые вывели фотографии со статуями на новый уровень.

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