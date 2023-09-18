Бескрайний космос: завораживающие фотографии любителя астрономии

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Каждую ясную ночь Дэвид Джойс проводит под звездным небом с телескопом, фотографируя космические объекты с длительной выдержкой. "Это мои свежие снимки. Просто удивительно, что мы можем увидеть из наших собственных дворов, даже при сильном световом загрязнении!" - поделился автор.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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