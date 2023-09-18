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Бескрайний космос: завораживающие фотографии любителя астрономии

Бескрайний космос: завораживающие фотографии любителя астрономии

Автор:
18 сентября 2023 10:00
Сообщество : Космос
Метки: Галактика   космос   снимок   туманность   фотограф   фотография   
1002
23

Каждую ясную ночь Дэвид Джойс проводит под звездным небом с телескопом, фотографируя космические объекты с длительной выдержкой. "Это мои свежие снимки. Просто удивительно, что мы можем увидеть из наших собственных дворов, даже при сильном световом загрязнении!" - поделился автор.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Галактика   космос   снимок   туманность   фотограф   фотография   
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Wertos 2 часа назад
Комментарий к фото
Subaru
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31k
Юрий Полчаса назад
На этом сайте фото Дэвида Джойса...

https://www.boredpanda.com/space-images-taken-with-telescope-david-joyce/?utm_source=fishki&utm_medium=referral&utm_campaign=organichttps://www.boredpanda.com/space-images-taken-with-telescope-david-joyce/?utm_source=fishki&utm_medium=referral&utm_campaign=organic

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