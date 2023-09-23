10 интересных фактов, которые вы возможно узнаете впервые

Когда Марлон Брандо брал уроки актерского мастерства, его учитель дал группе задание вести себя так, как будто они были цыплятами, которых вот-вот взорвет ядерная бомба. В то время как все начали кудахтать как сумасшедшие, Марлон просто “спокойно сидел и высиживал яйцо”. Когда учитель спросил его, что с ним не так, он ответил: “Я курица, я ничего не знаю о бомбах”.