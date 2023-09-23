10 интересных фактов, которые вы возможно узнаете впервые

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Нашему мозгу как воздух необходимо развиваться и для того, чтобы поддерживать его в тонусе, нам нужно каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вы прочитаете интересную информацию для пополнения копилки знаний.
1. Сообразительный Марлон Брандо
Когда Марлон Брандо брал уроки актерского мастерства, его учитель дал группе задание вести себя так, как будто они были цыплятами, которых вот-вот взорвет ядерная бомба. В то время как все начали кудахтать как сумасшедшие, Марлон просто “спокойно сидел и высиживал яйцо”. Когда учитель спросил его, что с ним не так, он ответил: “Я курица, я ничего не знаю о бомбах”.
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2. Спасение врага
В 1996 году цветная девочка-подросток по имени Кешия Томас защищала члена ККК, которого собирались линчевать. Девушка сказала, что, несмотря на свои убеждения, никто не заслуживает того, чтобы ему причиняли боль.
3. Второй язык
Учёные определили, что когда люди используют для обдумывания проблемы свой второй язык, они больше не полагаются на врожденную интуицию, а вместо этого думают рационально и принимают лучшие решения.
4. Горе от ума
Люди, имеющие докторскую степень, более склонны к психическим расстройствам и депрессии.
5. Обезьяны и гольф
Когда люди впервые начали играть в гольф в Индии, обезьяны начали воровать мячи, поэтому им пришлось изменить правила и бросать с того места, где обезьяна бросала мяч.
6. Безумные выходки
Миллиардер Ричард Брэнсон известен своими безумными выходками, он спроектировал воздушный шар в форме НЛО и нанял карлика, замаскированного под инопланетянина, чтобы он пугал людей.
7. История стетоскопа
Стетоскоп был изобретен французским врачом Рене Лаэннеком, который чувствовал себя некомфортно, прикладывая ухо к груди молодых женщин.
8. Счастливое спасение
Хосе Сальвадор Альваренгато - рыбак, которого нашли в Тихом океане, неподалёку от Маршалловых островов. Хосе единственный человек в истории, которому удалось выжить в открытом океане, без нормальной еды и пресной воды более года. Он признался, что его видел корабль, но они только помахали ему в ответ.
9. Покупатели Bugatti
Статистики выяснили, что средний покупатель Bugatti обычно имеет 84 машины, 3 частных самолета и яхту.
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Породившие, соответно, вопрос: вот нафига мне это вот всё было узнавать ?
гореть ему в аду
"Спустя несколько месяцев после начала войны патриарх Кирилл в своих высказываниях начал одобрять военные действия в Украине. В начале апреля во время проповеди он много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям «решится судьба России»[49]. В начале апреля, когда были опубликованы доказательства массовых убийств украинских граждан в Буче российскими военными, патриарх Кирилл охарактеризовал россиян как «мирных, миролюбивых и скромных людей», готовых «защищать свой дом» при любых обстоятельствах[50]. "
Это зависит от того, где докторскую защищал!