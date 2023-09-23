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10 интересных фактов, которые вы возможно узнаете впервые

10 интересных фактов, которые вы возможно узнаете впервые

Автор:
23 сентября 2023 20:55
Сообщество : Факты
Метки: возможно   знания   информация   копилка   мозг   факты   
2591
11

Нашему мозгу как воздух необходимо развиваться и для того, чтобы поддерживать его в тонусе, нам нужно каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вы прочитаете интересную информацию для пополнения копилки знаний.

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Метки: возможно   знания   информация   копилка   мозг   факты   
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7  комментариев
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482
thrashbox Час назад
Ну вот, у меня накопились от этого поста новые знания.
Породившие, соответно, вопрос: вот нафига мне это вот всё было узнавать ?
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8k
Maximvs 8 минут назад
Стетоскоп был изобретен французским врачом Рене Лаэннеком, который чувствовал себя некомфортно, прикладывая ухо к груди молодых женщин.
гореть ему в аду
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986
Bastard Fat 15 минут назад
Негр здорового человека
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288
iskra Bastard Fat 4 минуты назад
Что тут здорового? Защищать тех,кто убивал твой народ? Это пусть церковь так развлекается. Хотя, российская церковь напрямик одобряет убийство славян\христиан.. Цитата -
"Спустя несколько месяцев после начала войны патриарх Кирилл в своих высказываниях начал одобрять военные действия в Украине. В начале апреля во время проповеди он много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям «решится судьба России»[49]. В начале апреля, когда были опубликованы доказательства массовых убийств украинских граждан в Буче российскими военными, патриарх Кирилл охарактеризовал россиян как «мирных, миролюбивых и скромных людей», готовых «защищать свой дом» при любых обстоятельствах[50]. "
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62k
doker Час назад
" Люди, имеющие докторскую степень, более склонны к психическим расстройствам и депрессии... "
Это зависит от того, где докторскую защищал!

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1M
Великий Немой Час назад
А кто этого не знал?
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