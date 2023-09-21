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«Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на употребление наркотиков

«Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на употребление наркотиков

Автор:
21 сентября 2023 14:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Наркотики   Султан Хамзаев   депутаты   минздрав   тестирование   
2017
3

Выборочно и без предупреждения.

С инициативой выступил депутат и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предложил Минздраву в обязательном порядке тестировать на употребление наркотиков государственных и муниципальных служащих. А также депутатов. Первый раз при оформлении на работу, а затем - раз в квартал, выборочно и без предупреждения.

Дело не в подозрении, дело в том, чтобы на госслужбе работали лучшие из лучших. Поэтому надо это делать обязательно раз в квартал, выборочно, по системе, без предупреждений. Сейчас же много разных программ, в том числе искусственный интеллект, он может выбрать. Например, в Госдуме 450 депутатов… Пусть (проверяют) 15% из них раз в квартал. Приходит в 8-9 утра оповещение: «Вам сегодня нужно пройти тестирование». Всё, коротко и ясно.

Государство принципиально обязано бороться с системой распространения наркотиков. И показательно, как пример, начинать с себя.

Также депутат подчеркнул, что тестирование не превратится в инструмент недобросовестной борьбы.

Для политической борьбы есть много других инструментов.

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Метки: Госдума   Наркотики   Султан Хамзаев   депутаты   минздрав   тестирование   
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36  комментариев
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7
pilot52 Час назад
Для того, чтобы управлять автомобилем людей проверяет и психиатр и врач нарколог, а для управления государством и принятия законов - ничего этого не нужно. Почему то кажется, что при грамотной проверке половина известных медийных лиц наших депутатов поставили бы на учет в соответствующих учреждениях.
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10k
Юрий 6 минут назад
Предложил неосуществимое. Лишь бы показать хоть какую-то деятельность своей партии. Как-то, скажем так давненько, в туалетных комнатах здания ГосДумы сделали смывы с дверных ручек, результат анализа ошарашил - следы кокаина. После этого все было засекречено и запрещено к дальнейшим проверкам. Это было опубликовано в разных СМИ.
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1k
Веселый Пук 10 минут назад
Но судя по законам которые они принимают там проверять на всё надо.
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17k
Сергей 13 минут назад
"Дело не в подозрении, дело в том, чтобы на госслужбе работали лучшие из лучших." Ага, каждую неделю читаю - то одного бывшего чиновника, то другого действующего за цугундер берут! В Самаре недавно зама министра здравоохранения повязали, до этого министра минстроя и руководителя строй-инспекции, а также председателя 6 кассационного суда! Прямо лучшие из лучших!
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10k
Serg Полчаса назад
если бы давно ввели проверку на идиотизм, то у нас не было Горбачева, следовательно развала СССР, если бы еще на алкоголь, то не было бы Ельцина со всеми вытекающими обстоятельствами
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177
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Да их всех, с момента преобразования Президиума Верховного совета СССР в Гос.Думу надо было проверять, причем не на наркотики а на предмет психических расстройств и душевного равновесия. Законы, издаваемые ими, и буйное поведение некоторых личностей, некоторые из которых уже покинули этот бренный мир, давно наводили мысли на это.
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906
kappaneed 36 минут назад
И на ЛГБТ, сразу, там будет выхлоп побольше)))
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62k
doker 36 минут назад
Почему выборочно, почему раз в квартал?
Работал на ОП, так перед каждой смену ходили в медпункт ссать в стаканчики.
Очередь, вонь, девочки на право, мальчики на лево, только под присмотром медика. И ещё вовремя на смену нужно попасть.
И это после одного из распоряжений этих законодателей.
Господи, услышь и в жизнь воплоти!
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49k
Элек Мек 40 минут назад
От некоторых слуг народа иногда такие предложения поступают что и проверять их не стоит,они сами палятся.
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5k
Трям 44 минуты назад
Но начать надо с этого мудака. Проверить его на насвай и заодно пусть психиатр им займется.
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
Да как он мог даже предположить, что хоть один из этих тестов может быть положительным! Это чистейшие люди, выбранные мудрейшим из народов! Зря будет только транжирить государственные средства на эти анализы.
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1k
b@nz@i Час назад
А ещё на бухахшку!!!
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34k
koleos72 Час назад
Вот вот! Приходит чиновник на работу, а ему охрана: Проходим в "рамочку", подуем в трубочку, пописим в рюмочку! А потом, через нарколога и психолога - на работу, управлять страной!
Только, боюсь что у этих врачей, звание должно быть не ниже генерала, чтобы наездов небыло!
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1k
iKrek Час назад
Ну а если серьёзно? Мастера создавать видимость работы. Сейчас будут собирать консилиум, обдумывать и обсуждать как это можно реализовать. Потом ещё кучу всего согласовывать и бумаги собирать. Наёмут туеву хучу якобы экспертов. В общем будут год, а то и два эту тему мусолить и в итоге отклонят ссылаясь на что нибудь. Или тут вообще шкериться не надо и тупо отклонят на корню?
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20k
Bill Час назад
Да его самого надо проверить на употребление веществ, расширяющих сознание
https://www.gazeta.ru/culture/2019/09/06/a_12631027.shtmlhttps://www.gazeta.ru/culture/2019/09/06/a_12631027.shtml
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13k
кот базилий Час назад
"лучшие из лучших" там "работают"?????
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383
IDDQD_IDKFA кот базилий 17 минут назад
Зачем-же перевирать?
...ЧТОБЫ на госслужбе РАБОТАЛИ лучшие из лучших...
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4k
Горожанин 2 часа назад
Так ведь тогда смысл депутатского мандата и неприкосновенности пропадет. Что ж тогда будет-то?
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17k
Shtoppi 2 часа назад
дайте угадаю...? инициатива не будет даже принята на рассмотрение?
даже тут вон уже деятели заерзали-завозмущались: как так!? да конституция у нас..., мандат не права - просто так не отменишь.
ну что тут еще сказать?
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374
Funny 2 часа назад
Было же уже, не приняли закон единогласно
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17k
Марина 2 часа назад
Пчёлы против мёда.
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
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