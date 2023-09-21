«Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на употребление наркотиков

Дело не в подозрении, дело в том, чтобы на госслужбе работали лучшие из лучших. Поэтому надо это делать обязательно раз в квартал, выборочно, по системе, без предупреждений. Сейчас же много разных программ, в том числе искусственный интеллект, он может выбрать. Например, в Госдуме 450 депутатов… Пусть (проверяют) 15% из них раз в квартал. Приходит в 8-9 утра оповещение: «Вам сегодня нужно пройти тестирование». Всё, коротко и ясно.