«Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на употребление наркотиков

Выборочно и без предупреждения.
С инициативой выступил депутат и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предложил Минздраву в обязательном порядке тестировать на употребление наркотиков государственных и муниципальных служащих. А также депутатов. Первый раз при оформлении на работу, а затем - раз в квартал, выборочно и без предупреждения.
Дело не в подозрении, дело в том, чтобы на госслужбе работали лучшие из лучших. Поэтому надо это делать обязательно раз в квартал, выборочно, по системе, без предупреждений. Сейчас же много разных программ, в том числе искусственный интеллект, он может выбрать. Например, в Госдуме 450 депутатов… Пусть (проверяют) 15% из них раз в квартал. Приходит в 8-9 утра оповещение: «Вам сегодня нужно пройти тестирование». Всё, коротко и ясно.
Государство принципиально обязано бороться с системой распространения наркотиков. И показательно, как пример, начинать с себя.
Также депутат подчеркнул, что тестирование не превратится в инструмент недобросовестной борьбы.
Для политической борьбы есть много других инструментов.
Источник:
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Работал на ОП, так перед каждой смену ходили в медпункт ссать в стаканчики.
Очередь, вонь, девочки на право, мальчики на лево, только под присмотром медика. И ещё вовремя на смену нужно попасть.
И это после одного из распоряжений этих законодателей.
Господи, услышь и в жизнь воплоти!
Только, боюсь что у этих врачей, звание должно быть не ниже генерала, чтобы наездов небыло!
https://www.gazeta.ru/culture/2019/09/06/a_12631027.shtmlhttps://www.gazeta.ru/culture/2019/09/06/a_12631027.shtml
...ЧТОБЫ на госслужбе РАБОТАЛИ лучшие из лучших...
даже тут вон уже деятели заерзали-завозмущались: как так!? да конституция у нас..., мандат не права - просто так не отменишь.
ну что тут еще сказать?