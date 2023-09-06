Вжививший себе в мозг электроды россиянин основал технологический стартап в США

Теперь гений с дыркой в голове планирует передавать в реальный мир музыку из сновидений.
Житель Новосибирска Михаил Радуга, самостоятельно просверливший себе череп и вжививший в мозг электроды, рассказал, что переехал в США и основал в Кремниевой долине компанию, которая займётся разработкой технологии передачи музыки из сна в реальность.
Как рассказал Радуга, эта идея ему пришла в голову в подростковом возрасте, когда приснилась несуществующая песня группы Rammstein. Тогда он и задумался о переносе музыки в реальный мир. Исследователь утверждает, что во сне человек продолжает слабо двигать мышцами, и эти сигналы можно зафиксировать с помощью электромиографии, превратив в музыкальное произведение, если оно, конечно, снится. Как уверяет Радуга, в ходе эксперимента у трёх из четырёх испытуемых получилось передать из сна песню We will rock you группы Queen.
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Радуга прославился несколько месяцев назад, когда в домашних условиях обычной дрелью сделал себе трепанацию черепа и вживил в мозг имплант, чтобы научиться управлять сновидениями. По его словам, осознанные сны могут стать спасением для прикованных к постелям инвалидов. Сверлить головы здоровым людям он, к счастью, не планировал.
Трудно сказать, что его эксперимент дал какие-то плоды. Через несколько дней после самоубийственной операции из головы
слабоумного отважного учёного электроды пришлось извлекать хирургам, поскольку 40-летнему мужчине грозила смерть. Но он выжил, хотя нейрохирурги уверены, что последствия перенесённой трепанации ему ещё аукнутся — в виде эпилепсии, например. Сейчас Михаил собирает документы на ВНЖ в Америке и планирует плотно заняться своим проектом по передаче музыки из сновидений в реальность. Главное, чтобы больше за свёрла не брался.
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вот пусть там и наблюдается у местных психиатров. в америке подобная "гениальность" явление повсеместное, так что там он легко впишется.
Ну да, а инвалидов не жалко.