Вжививший себе в мозг электроды россиянин основал технологический стартап в США

Житель Новосибирска Михаил Радуга, самостоятельно просверливший себе череп и вжививший в мозг электроды, рассказал, что переехал в США и основал в Кремниевой долине компанию, которая займётся разработкой технологии передачи музыки из сна в реальность.





Как рассказал Радуга, эта идея ему пришла в голову в подростковом возрасте, когда приснилась несуществующая песня группы Rammstein. Тогда он и задумался о переносе музыки в реальный мир. Исследователь утверждает, что во сне человек продолжает слабо двигать мышцами, и эти сигналы можно зафиксировать с помощью электромиографии, превратив в музыкальное произведение, если оно, конечно, снится. Как уверяет Радуга, в ходе эксперимента у трёх из четырёх испытуемых получилось передать из сна песню We will rock you группы Queen.