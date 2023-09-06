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Вжививший себе в мозг электроды россиянин основал технологический стартап в США

Вжививший себе в мозг электроды россиянин основал технологический стартап в США

Автор:
06 сентября 2023 13:50
Сообщество : Наука
Метки: Музыка   кремниевая долина   мозг   сновидения   стартап   электромиография   
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Теперь гений с дыркой в голове планирует передавать в реальный мир музыку из сновидений.

Житель Новосибирска Михаил Радуга, самостоятельно просверливший себе череп и вжививший в мозг электроды, рассказал, что переехал в США и основал в Кремниевой долине компанию, которая займётся разработкой технологии передачи музыки из сна в реальность.


Как рассказал Радуга, эта идея ему пришла в голову в подростковом возрасте, когда приснилась несуществующая песня группы Rammstein. Тогда он и задумался о переносе музыки в реальный мир. Исследователь утверждает, что во сне человек продолжает слабо двигать мышцами, и эти сигналы можно зафиксировать с помощью электромиографии, превратив в музыкальное произведение, если оно, конечно, снится. Как уверяет Радуга, в ходе эксперимента у трёх из четырёх испытуемых получилось передать из сна песню We will rock you группы Queen.

Радуга прославился несколько месяцев назад, когда в домашних условиях обычной дрелью сделал себе трепанацию черепа и вживил в мозг имплант, чтобы научиться управлять сновидениями. По его словам, осознанные сны могут стать спасением для прикованных к постелям инвалидов. Сверлить головы здоровым людям он, к счастью, не планировал.


Трудно сказать, что его эксперимент дал какие-то плоды. Через несколько дней после самоубийственной операции из головы слабоумного отважного учёного электроды пришлось извлекать хирургам, поскольку 40-летнему мужчине грозила смерть. Но он выжил, хотя нейрохирурги уверены, что последствия перенесённой трепанации ему ещё аукнутся — в виде эпилепсии, например. Сейчас Михаил собирает документы на ВНЖ в Америке и планирует плотно заняться своим проектом по передаче музыки из сновидений в реальность. Главное, чтобы больше за свёрла не брался.

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Метки: Музыка   кремниевая долина   мозг   сновидения   стартап   электромиография   
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12  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
как говорится - бог в помощь

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14k
Artem 24 минуты назад
Это не тот чел, что в своем сознании преисполнился? Или это другой тоже преисполнился?
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7k
rutt 36 минут назад
Ну не такой он и дурак раз в пиндостан решил валить, там любят халявные эксперименты на людях ставить. Кто-нибудь что-нибудь обязательно ему вживит.
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3k
Сергей 38 минут назад
Это шутка?
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17k
Shtoppi 45 минут назад
<<Сейчас Михаил собирает документы на ВНЖ в Америке и планирует плотно заняться своим проектом по передаче музыки из сновидений в реальность.>>
---------
вот пусть там и наблюдается у местных психиатров. в америке подобная "гениальность" явление повсеместное, так что там он легко впишется.
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44k
Карандаш 47 минут назад
Мужчине грозила смерть? Да хрен там. Такие индивидуумы очень и очень живучи. Нейрохирургам необязательно было заморачиваться, просто выдернули бы и результат был бы тем же.
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13k
Евгений 48 минут назад
"По его словам, осознанные сны могут стать спасением для прикованных к постелям инвалидов. Сверлить головы здоровым людям он, к счастью, не планировал."

Ну да, а инвалидов не жалко.
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Мозг бы не пострадал в любом случае.
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Мог бы и поровнее дырку высверлить.
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55k
dima423 Час назад
да уж, часто тяжело отличить гения от сумасшедшего)
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20k
Василий Час назад
Да уж, гений, нечего сказать.
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