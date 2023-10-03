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"Аль Капоне из Мельбурна": возлюбленная Канье Уэста оказалась наследницей мафиози

"Аль Капоне из Мельбурна": возлюбленная Канье Уэста оказалась наследницей мафиози

Автор:
03 октября 2023 15:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   Прошлое   интересное   мафиози   семья   сми   фото   
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Бьянка Цензори - малоизвестная личность, которая приобрела бешеную популярность после того, как завязала отношения с Канье Уэстом. После знакомства с рэпером девушка кардинально смена имидж и даже успела опозориться на яхте в Италии. Но всё это меркнет по сравнению с тем, что СМИ узнали о её семье.

О Бьянке Цензори звестно мало — девушка работает в фешн-индустрии, училась на архитектора. После знакомства с Канье Уэстом она кардинально сменила внешность и многие стали обвинять Канье в том, что он заставляет своих женщин странно одеваться, делая из них модный аксессуар. Пользователи сети даже стали жалеть Бьянку и старались узнать о ней получше. Оказалось, что Цензори не так проста.

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Журналисты Dailymail выяснили, что Бьянка Цензори выросла в семье мафиози. В 60-х годах Лео Цензори и его братья организовали мафиозный клан. Мужчины были жестоки и жадны до денег, подход к делам был настолько принципиальным, что их прозвали "Аль Капоне из Мельбурна". Братья Цензори контролировали большую часть подпольной индустрии азартных игр.

Кроме богатства, братья могут похвастаться внушительными тюремными сроками. Эрис Цензори, один из братьев, был осуждён за убийства, а старший брат Эдмондо, известный как "Эдди Капоне", имеет ряд судимостей, включая нападение на полицию, кражу и угрозы. Но основной деятельностью Цензори были азартные игры и наркотики.

Семья жила как на пороховой бочке. Бывшая жена Лео рассказала прессе, что он хранил дома наркотики и оружие. Полиция была частым гостем в доме Лео, к тому же он вёл войну с другими кланами. Всё это разрушило их брак.

Когда статься вышла в газете, Лео Цензори даже запросил от полиции охрану, опасаясь мести других банд. Женщина находила десятки тысяч долларов, спрятанных вокруг дома в Альфингтоне, пригороде Мельбурна.

Вторя жена Лео Александра подарила ему трёх дочерей, в том числе Бьянку. Чем сейчас занимается Лео Цензори не известно. Он сменил имя на Тони Кампана.

Неизвестно, имела ли отношения к прошлому отца Бьянка. Она выросла в богатом районе. В 2017 году Цензори получила степень бакалавра архитектуры в Мельбурнском университете. После знакомства с Канье девушка бросила учёбу. Сообщается, что пара отпраздновала свой брак на частной церемонии, и их также видели с обручальными кольцами.

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Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   Прошлое   интересное   мафиози   семья   сми   фото   
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БамбарбияКиргуду Час назад
Потомок мафиози отсосала у нигера.Куда мир катится?
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1k
Звёздный князь 59 минут назад
Цитата: "Пользователи сети даже стали жалеть Бьянку..."
Автор, у тебя опечатка. Не "жалеть", а "желать".
Такую Бьянку только желать и желать... Но, как говорится: "Мечтать не вредно, вредно не мечтать."
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82k
Доктор Джонс Час назад
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