"Аль Капоне из Мельбурна": возлюбленная Канье Уэста оказалась наследницей мафиози

О Бьянке Цензори звестно мало — девушка работает в фешн-индустрии, училась на архитектора. После знакомства с Канье Уэстом она кардинально сменила внешность и многие стали обвинять Канье в том, что он заставляет своих женщин странно одеваться, делая из них модный аксессуар. Пользователи сети даже стали жалеть Бьянку и старались узнать о ней получше. Оказалось, что Цензори не так проста.