FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7991 пост • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Автор:
18 сентября 2023 12:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хью Джекман   актер   знаменитости   интересное   развод   семья   фото   
1895
3

57-летний актёр и его 67-летняя супруга приняли решение закончить отношения. Друзья пары рассказали, что во всём виноват ковид и локдаун.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс прожили в барке 27 лет. Роман пары начался в 1995 году в Австралии. Тогда Деборра-Ли была популярной актрисой, а Хью начинающим актером. Пару не остановила большая разница в возрасте (Деборра-Ли старше Хью на 13 лет) и они поженились. Фернесс не могла забеременеть, тогда супруги приняли решение об усыновлении. У них есть двое детей: Оскар и Ава.

Хью Джекман пережил рак, сейчас болезнь находится в ремиссии. Все это время его жена была рядом. Однако во время пандемии отношения супругов ухудшились.

По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения, - цитирует Daily Mail слова источника из окружения актеров.

Актеры сделали официальное заявление журналу People. О причинах развода они ничего не сказали.

Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, полном любви браке. Но наш путь теперь меняется: мы решили расстаться, чтобы каждый мог продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет для нас главным приоритетом. Мы открываем следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период. Это единственное заявление, которое мы можем сделать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Хью Джекман   актер   знаменитости   интересное   развод   семья   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
pynh Час назад
57 и 67 лет. Разница 13. Автор долпоеп или копипастер лайкодрочер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Serj81 47 секунд назад
На молоденьких обоих потянуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов 7 минут назад
Максимка галкин бы сказал : " Слабак ! " ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Дмитрий Байков 9 минут назад
и оно понятно почему)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 13 минут назад
и чё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег Полчаса назад
кто эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Konstantin Час назад
очень интересный репост, разница 13 лет которая что.. с годами сократилась до 10 ? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Час назад
жили, разбежались, это их дело, почему кому то интересно ковыряться в чужом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74077



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Княгиня "Ничего не знаю"
Княгиня "Ничего не знаю"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#дети#автомобили#автомир#машина#люди#кино#позитив#инцидент
#история#в мире#подборка#ДТП#Прикол#интересно#сарказм#мигранты#Реакция
#животные#Юмор#аварии#авто аварии#Россия#Китай#Италия#новости#Москва
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Знаменитый комедийный актёр изменился до неузнаваемости за пару дней Знаменитый комедийный актёр изменился до неузнаваемости за пару дней Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило... 13 фотографий, которые показывают настоящую жизнь первой леди Украины 13 фотографий, которые показывают настоящую жизнь первой леди Украины "На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшего "На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не... Благодаря зоозащитникам актёра бразильских сериалов нашли мёртвым в сундуке Благодаря зоозащитникам актёра бразильских сериалов нашли мёртвым в сундуке

На что жалуетесь?

Вернуться