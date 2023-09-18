Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

57-летний актёр и его 67-летняя супруга приняли решение закончить отношения. Друзья пары рассказали, что во всём виноват ковид и локдаун.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс прожили в барке 27 лет. Роман пары начался в 1995 году в Австралии. Тогда Деборра-Ли была популярной актрисой, а Хью начинающим актером. Пару не остановила большая разница в возрасте (Деборра-Ли старше Хью на 13 лет) и они поженились. Фернесс не могла забеременеть, тогда супруги приняли решение об усыновлении. У них есть двое детей: Оскар и Ава.
Хью Джекман пережил рак, сейчас болезнь находится в ремиссии. Все это время его жена была рядом. Однако во время пандемии отношения супругов ухудшились.
По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения, - цитирует Daily Mail слова источника из окружения актеров.
Актеры сделали официальное заявление журналу People. О причинах развода они ничего не сказали.
Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, полном любви браке. Но наш путь теперь меняется: мы решили расстаться, чтобы каждый мог продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет для нас главным приоритетом. Мы открываем следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период. Это единственное заявление, которое мы можем сделать.
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