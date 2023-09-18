Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Актеры сделали официальное заявление журналу People. О причинах развода они ничего не сказали.

Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, полном любви браке. Но наш путь теперь меняется: мы решили расстаться, чтобы каждый мог продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет для нас главным приоритетом. Мы открываем следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период. Это единственное заявление, которое мы можем сделать.