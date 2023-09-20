Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели

Стендап-комик Слава Комиссаренко женился в Черногории. Пользователи сети умудрились найти подробности личной жизни избранницы комика.
Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко неожиданно для всех женился. Правда, имя девушки точно не известно, источники называют её разными именами: Юлия, Ольга, Алёна. Девушка ведёт аккаунт под ником Cam.woman. Там девушка опубликовала фотографии со свадьбы.
Торжество, предположительно, прошло 12 сентября рядом с бухтой Бока-Которска. Точно неизвестно, кто был ан церемонии. Слава хранит молчание, да и его избранница не распространяется.
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О молодой жене Славы известно мало. Ясно, что они встречались уже несколько лет, но не афишировали отношения, брюнетка лишь иногда появлялась в соцсетях Комиссаренко. Внешность у дамы стандартная "инстаграмная": длинные волосы, накачанные губы, накладные ресницы и ярко выраженные скулы.
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Однако, натуральной красотой тут и не пахнет. Пользователи сети нашли старый аккаунт девушки в TikTok. Несколько лет назад девушка выглядела немного по-другому.
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Попроще. Ни тебе нарощенных волос, ни накладных ресниц. Только видео снятые на плохую камеру на фоне штор и обоев. Обычная девчонка.
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Кроме того, пользователи сети нашли пикантные подробности бывшей работы девушки. Как оказалось, она раньше работала вебкам-моделью. Девушка показывала своё тело всем желающим, получая за это деньги.
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как говорил один персонаж "знаешь если он женится на том что в этом мешке то значит бог есть"
Один вот на хохландии женился, теперь сношает её во все дырки.
Как говориться у каждого свои недостатки.
Проблемы некого комика мне до лампочки.
Просьба не нести на фишки всякую хрень .