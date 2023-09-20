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Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели

Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели

Автор:
20 сентября 2023 16:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   Слава комиссаренко   вебкам   женитьба   интересное   модель   свадьба   фото   шоу бизнес   
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Стендап-комик Слава Комиссаренко женился в Черногории. Пользователи сети умудрились найти подробности личной жизни избранницы комика.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко неожиданно для всех женился. Правда, имя девушки точно не известно, источники называют её разными именами: Юлия, Ольга, Алёна. Девушка ведёт аккаунт под ником Cam.woman. Там девушка опубликовала фотографии со свадьбы.

Торжество, предположительно, прошло 12 сентября рядом с бухтой Бока-Которска. Точно неизвестно, кто был ан церемонии. Слава хранит молчание, да и его избранница не распространяется.

О молодой жене Славы известно мало. Ясно, что они встречались уже несколько лет, но не афишировали отношения, брюнетка лишь иногда появлялась в соцсетях Комиссаренко. Внешность у дамы стандартная "инстаграмная": длинные волосы, накачанные губы, накладные ресницы и ярко выраженные скулы.

Однако, натуральной красотой тут и не пахнет. Пользователи сети нашли старый аккаунт девушки в TikTok. Несколько лет назад девушка выглядела немного по-другому.

Попроще. Ни тебе нарощенных волос, ни накладных ресниц. Только видео снятые на плохую камеру на фоне штор и обоев. Обычная девчонка.

Кроме того, пользователи сети нашли пикантные подробности бывшей работы девушки. Как оказалось, она раньше работала вебкам-моделью. Девушка показывала своё тело всем желающим, получая за это деньги.

Неизвестно, знает ли о прошлом своей любимой Слава, уточняет портал Maxim Online.

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Метки: Прошлое   Слава комиссаренко   вебкам   женитьба   интересное   модель   свадьба   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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60k
pynh Час назад
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231
Cool_Romic 10 минут назад
Батька лешит паспорта
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16k
banzai7 11 минут назад
Каждой твари по бл&ди.
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21k
сеньор Леонсио 13 минут назад
Теперь ещё и куколд!
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16k
a_komolow Полчаса назад
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14k
Antique computer Полчаса назад
Идиот 21-го века.
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
ЭЭЭЙ Камисаренка ты где пропал ??? А в ответ тишина .
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125
oleg Pesotsky 36 минут назад
Ну и комики эти гомики.
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5k
Трям 37 минут назад
Ну и шмару он себе выбрал...
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1k
Руслана Тарасова 37 минут назад
Знать бы ещё, кто это, "комик Слава Комиссаренко". Впечатление такое, какой он "комик" , такая у него и жена.
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1k
Вадик Бондаренко 41 минуту назад
Вот потом все удивляются красоте будущих детей
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64k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
вот слов нет как я рад что он выбрал себе ..

как говорил один персонаж "знаешь если он женится на том что в этом мешке то значит бог есть"
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81k
Доктор Джонс Час назад
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41k
Сергей Час назад
А что от комика ещё ожидать.
Один вот на хохландии женился, теперь сношает её во все дырки.
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15k
FatZilla Час назад
Вся эта богема любит простигосподи и силикон. Так что, ничего нового.
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17k
Shtoppi Час назад
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22k
Виталий Касандров Час назад
Молодым счастья.
Как говориться у каждого свои недостатки.
Проблемы некого комика мне до лампочки.
Просьба не нести на фишки всякую хрень .
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12k
Артем Час назад
Чык-чырыкнутый бульбаш нашел себе в жену проститутку
И это чучело что-то там еще на батьку 3.14здело! На себя бы посмотрел, куколд, недоделанный!
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92k
sapér Vodička Час назад
Так кто из них юх сосет ?
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15k
Kostick Час назад
и чотакова? можно подумать все встречаются девственниками, вместе теряют невинность, и живут вместе до смерти)) а то, что сиськи-письки за бабло показывала? так практически любую пару взять, те сиськи-письки не только видели другие, но и вполне себе их юзали))
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741
Илья Час назад
Да всем давно понятно , что он конченый .
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