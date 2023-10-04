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Двух обнимающихся девушек подвергли цензуре в Китае из-за цифр, которые стали отсылкой к "бойне на площади Тяньаньмэнь"

Двух обнимающихся девушек подвергли цензуре в Китае из-за цифр, которые стали отсылкой к "бойне на площади Тяньаньмэнь"

Автор:
04 октября 2023 13:41
Сообщество : Истории
Метки: КНР   Китай   Социальные сети   Тяньаньмэнь   Цензура   интересное   сми   фото   
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На выходных в Китае прошёл забег, приуроченный ко Дню образования КНР. На первом месте в 100-метровом забеге оказалась Линь Ювэй, а на втором - Ву Янни. Девушки обнялись и их номера создали число 64.

Девушки попали под цензуру абсолютно случайно. Линь Ювэй бежала по 6 полосе, а Ву по 4 — эти номера были и на их одеждах. Когда девушки обнялись, их порядковые номера образовали сочетание цифр “6/4”.

Пост с девушками сначала опубликовали в социальной сети Weibo. Однако, социальная сеть заблюрила сначала цифры, а потом и вовсе перестала показывать фотографии, уточняет The Guardian. Это заметили китайские СМИ.

Утром 4 июня 1989 года власти КНР подавили с применением оружия подавили голодовку студентов, которые выступали против реформ Дэн Сяопина. Мирный протест вылился в жестокое противостояние. Протестующие поджигали танки и бронетранспортёры, Солдаты вели беспорядочный огонь по демонстрантам, уточняет РИА Новости.

Точное число погибших до сих пор вызывает споры. Среди погибших есть не только протестанты и военные, но и другие жители Китая. По официальным данным, тогда погиб 241 человек, по неофициальным — до нескольких тысяч. Власти КНР запрещают обсуждать эти события в СМИ и отражать их в культуре.

Источник:

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Метки: КНР   Китай   Социальные сети   Тяньаньмэнь   Цензура   интересное   сми   фото   
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7  комментариев
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Это только у нас сопли разводят.А китайцы всё сделали правилльно.В тех событиях рыло англосакасов тоже торчало.
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20k
Lesha86 49 минут назад
https://t.me/prchand/5777https://t.me/prchand/5777

Создание "поддерживающего" вброса, наглядно.

1. На Азиатских Играх две спортсменки обнимаются.

2. Берём фотку и пишем - "А вы знаете, что в Китае эту фотку запретили?" (ну как и Винни-Пуха, ага). Потому что 64 - это же часть 8964, а это намёк на 1989.6.4, дату событий на Тяньаньмэнь. Запретили шестую степень двойки, понимаете до чего дошли озверевшие тоталитарные власти?!!

Я бы добавил, что 64-х битовые процессоры в Китае тоже запрещены по аналогичной причине, как и использование int64 в коде, ну да ладно.

3. После этой подачи идём в фейсбук и там уже фигачим вручную заретушированную фотку как пруф - вот такую только публикуют, а оригинал нельзя. Тыща репостов, охание "ох бабоньки, да шо ж творится-то", всё как положено.

4. Правда на китайских сайтах фотка элементарно ищется, и в большом количестве. Но кого это е-е? Ведь только что уже уверенные в том, что в Китае страшно и панически боятся символов (придуманных на Западе) получили очередное подкрепление своим мыслям. Людям приятно, когда то, во что они веруют, получает дополнительное доказательство, а когда наоборот - неприятно.

Так оно и куётся.
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26k
Сталкер 57 минут назад
Крыса снова нарыла говно и вытащила на свет божий.
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1k
Илья Час назад
Очередной Соросовский высер . Работайте лучше натовские шлюхи
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3k
poбт 2 часа назад
как сказал товарищ Байден это были "внутренние террористы", а с террористами как известно никаких переговоров, ну как говорили обычно американцы
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10k
Maddy8 2 часа назад
Мирный протест видимо был в стиле: Навальный- мы здесь власть.
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