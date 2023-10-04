Двух обнимающихся девушек подвергли цензуре в Китае из-за цифр, которые стали отсылкой к "бойне на площади Тяньаньмэнь"

Точное число погибших до сих пор вызывает споры. Среди погибших есть не только протестанты и военные, но и другие жители Китая. По официальным данным, тогда погиб 241 человек, по неофициальным — до нескольких тысяч. Власти КНР запрещают обсуждать эти события в СМИ и отражать их в культуре.