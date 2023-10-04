Двух обнимающихся девушек подвергли цензуре в Китае из-за цифр, которые стали отсылкой к "бойне на площади Тяньаньмэнь"

На выходных в Китае прошёл забег, приуроченный ко Дню образования КНР. На первом месте в 100-метровом забеге оказалась Линь Ювэй, а на втором - Ву Янни. Девушки обнялись и их номера создали число 64.
Девушки попали под цензуру абсолютно случайно. Линь Ювэй бежала по 6 полосе, а Ву по 4 — эти номера были и на их одеждах. Когда девушки обнялись, их порядковые номера образовали сочетание цифр “6/4”.
Пост с девушками сначала опубликовали в социальной сети Weibo. Однако, социальная сеть заблюрила сначала цифры, а потом и вовсе перестала показывать фотографии, уточняет The Guardian. Это заметили китайские СМИ.
Утром 4 июня 1989 года власти КНР подавили с применением оружия подавили голодовку студентов, которые выступали против реформ Дэн Сяопина. Мирный протест вылился в жестокое противостояние. Протестующие поджигали танки и бронетранспортёры, Солдаты вели беспорядочный огонь по демонстрантам, уточняет РИА Новости.
Точное число погибших до сих пор вызывает споры. Среди погибших есть не только протестанты и военные, но и другие жители Китая. По официальным данным, тогда погиб 241 человек, по неофициальным — до нескольких тысяч. Власти КНР запрещают обсуждать эти события в СМИ и отражать их в культуре.
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Создание "поддерживающего" вброса, наглядно.
1. На Азиатских Играх две спортсменки обнимаются.
2. Берём фотку и пишем - "А вы знаете, что в Китае эту фотку запретили?" (ну как и Винни-Пуха, ага). Потому что 64 - это же часть 8964, а это намёк на 1989.6.4, дату событий на Тяньаньмэнь. Запретили шестую степень двойки, понимаете до чего дошли озверевшие тоталитарные власти?!!
Я бы добавил, что 64-х битовые процессоры в Китае тоже запрещены по аналогичной причине, как и использование int64 в коде, ну да ладно.
3. После этой подачи идём в фейсбук и там уже фигачим вручную заретушированную фотку как пруф - вот такую только публикуют, а оригинал нельзя. Тыща репостов, охание "ох бабоньки, да шо ж творится-то", всё как положено.
4. Правда на китайских сайтах фотка элементарно ищется, и в большом количестве. Но кого это е-е? Ведь только что уже уверенные в том, что в Китае страшно и панически боятся символов (придуманных на Западе) получили очередное подкрепление своим мыслям. Людям приятно, когда то, во что они веруют, получает дополнительное доказательство, а когда наоборот - неприятно.
Так оно и куётся.