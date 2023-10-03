На приставке Sega Mega drive 2 было немало гоночных игр. Какие-то из них были настолько классными, что завоевали сердца большинства геймеров 90-х, а какие-то так и остались плестись где-то сзади. Какие-то из них были выполнены в классическом стиле, а какие-то давали игрокам что-то новое, например стрельбу, погоню или драки на дорогах.
Поэтому сегодня я хотел бы показать вам топ-10 лучших гоночных игр на приставке "Sega mega drive 2" (хотя, по факту их 12, а мест 10). Но стоит отметить, что это не просто мой личный топ, а более объективная оценка, основанная на двух сотнях голосов, так как специально для этого я даже проводил опрос-голосование. И сейчас я расскажу, какие гоночные сеговские игры являются наиболее любимыми у геймеров 90-х.
10. Nigel Mansell's World Championship Racing / Outrun / Street racer
Наименьшее количество голосов получили аж три игры, но за них хотя бы кто-то проголосовал. Итак, начнем по порядку.
Nigel Mansell's World Championship Racing - это симулятор гонок "Формула 1", который выходил на разных платформах, в том числе и на приставке "Sega mega drive 2".
Игроку предстоит взять на себя роль знаменитого гонщика Найджела Мэнселла (команда Williams Renault). Основная цель игры заключается в прохождении 16 трасс. Причем, не обязательно занимать везде именно первое место. Главное - набрать больше всех очков за весь сезон. Каждая трасса рассчитана на 4-6 кругов, кроме квалификации.
Что касается соперников, то они также не были придуманы с нуля. Вам предстоит соревноваться с Михаелем Шумахером, Микой Хаккиненом и др.
Но стоит обращать внимание не только на соперников, которые захотят вас подрезать, но и за состояние покрышек. Поэтому вовремя делайте питстоп, чтобы не остаться с носом.
Игра "Outrun" также выходила на разных платформах. И если уже по-честному, то гоночной данная игра не является. Данная игра представляет собой автосимулятор, где мы должны будем ездить на автомобиле Ferrari Testarossa Spider, а пассажирское сидение будет украшать стройная блондинка.
Цель игры - не обогнать соперников, так как их здесь нет, а просто прийти к финишу, уложившись за определенное время. Сами же трассы разделены на этапы, которые соединены контрольными точками, после прохождения каждой контрольной точки вам дается дополнительное время.
Но несмотря на то, что здесь нет соперников, это вовсе не значит, что игра будет простой, ведь здесь есть куча других препятствий, которые помешают вашему нормальному прохождению.
"Street racer" - это довольно забавная гоночная игра в духе "Mario kart", выполненная в мультяшном стиле.
Нам предстоит выбрать одного из 8 персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый автомобиль, после чего нам нужно будет лишь обогнать всех соперников.
Помимо гоночной части стоит отметить и некоторые отголоски игры "Road rash", о которой мы еще поговорим. Я имею ввиду, что здесь также можно лупить своих соперников, чтобы замедлить их и откинуть назад.
Игра имеет несколько режимов, а именно "Заезд", "1 на 1", "Чемпионат", а также еще два довольно интересных режима.
Режим "Rumble" представляют собой гонки по кругу на выталкивание, а режим "Soccer" предложит вам поиграть в футбол. Да-да, вам реально придется играть в мяч на машинках.
К сожалению, в детстве я этой игры не видел, и впервые узнал о ней совсем недавно. Думаю ,что в 90-е она бы мне очень зашла.
Если судить по игровому процессу, то игра "Virtual Racing" представляет из себя стандартные гоночки с кругами, без апгрейдов и каких-либо интересных фишек. Ну то есть самые обычные гонки.
Но ее уникальность заключалось в другом. Данная игра была первой и наверное единственной игрой в жанре "Racing", которая выходила в полноценном формате 3D без псевдотрехмерной графики.
Изначально, никто и подумать не мог, что на обычную домашнюю 16-битную сегу можно перенести такую игру, так как железо самой сеги этого не позволяло. Но в 1994 году появилась возможность создать отдельный картридж в увеличенном специальном корпусе, куда был установлен процессор Sega Virtua на новом чипе, благодаря чему стало возможным играть в это 3D-чудо на домашних приставках "Sega".
Правда, и цена на этот картридж оказалась весьма высокой, из-за чего игру покупали не так часто.
К сожалению, этой игры я в детстве не видел, да и вряд ли она у нас продавалась. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Кто-то же за нее проголосовал, из-за чего она оказалась на 9 месте.
Сама же игр, пусть даже и не представляет ничего особенного в плане игрового процесса, но как же наверное было круто ощущать, что ты играешь в полностью трехмерную игру на 16-битной сеге.
Chase H.Q. II - это скорее не про гонки ,а именно про погоню. Мы играем за полицейских, которые должны поймать преступников, удирающих на автомобилях.
Перед началом заезда нам нужно выбрать, на какой из трех машин нам нужно будет догонять негодяев. Каждый из автомобилей различается по характеристиками. В этом плане все стандартно. Если машина легковая - значит быстро едет, но наносит мало урона, а если грузовик, то едет медленно, зато шибанет, так шибанет.
Каждый заезд состоит по сути из двух этапов. Первый этап - это сама погоня. На то, чтобы догнать преступника, нам дается определенное количество времени. И когда преступник оказался в поле зрения, нам дают дополнительное время на то, чтобы мы его раздолбили и заставили затормозить.
Ну а чтобы мы как можно быстрее догнали негодяя, на каждом уровне нам дают по три временных ускорения.
Всего же игра состоит из 5 уровней, причем в последнем нам придется не только поймать преступника на тачке, но и еще уворачиваться от вертолета, который то и дело пытается нас расстрелять с воздуха. Бодрая, веселая, но очень короткая игра.
Кстати, данная игра была одной из первых, в которую я поиграл на приставке "Sega mega drive 2". Как сейчас помню. Если вам интересно, то рекомендую вам почитать мою отдельную статью про мои первые 6 игр на приставке Sega mega drive 2.
Наверняка, многие из вас играли в игру Road Rash, по крайней мере во вторую и третью часть. А вот "Skitchin" прошел мимо многих геймеров 90-х, хотя данная игра сильно похоже на "Road rash". Но это и неудивительно. Обе этих игры вышли из под крыла компании "Electronic arts". Только вместо гонок на мотоциклах мы будем гонять на роликовых коньках по трассам. А так, суть примерно та же, то есть прийти к финишу первым, не забывая колошматить подобравшихся к вам врагов или просто обгонять их. Главное - не врубиться в какой-нибудь билборд, и самому не отхватить люлей от соперников.
Но и от "Road Rash" игра все же кое-чем отличается. Например, здесь можно цепляться за бампер автомобилей для придания ускорения. В магазине мы можем покупать себе защиту, а во время прыжков мы можем совершать различные акробатические трюки, за которые нам будут ставить оценки.
Оружие и прочие приблуды здесь также весьма разнообразны, причем в данной игре у игрока даже имеется небольшой инвентарь на 3 вещи.
Игра "F1 Championshup" - это гоночный симулятор. Но несмотря на то, что игра по сути является классическими гонками, она имеет свой шарм. И начать хотелось бы с того, что трассы здесь являются копиями реальных трасс, коих здесь очень много.
Также, стоит отметить, что игрок может настроить болид под себя, то есть выбрать жесткость подвески, высоту спойлера и тип коробки передач (ручная или автомат).
Если вы являетесь новичком, то можете потренироваться перед крупным заездом, выбрав соответствующий режим. Ну а если вы уже знаете, что к чему, то вас ждет аркада или даже чемпионат.
Отличная и бодрая игра, которая безусловно заслуживает свое место в данном топе.
Открывает пятерку лидеров игра "Mario andretti racing". Тех, кому знакомо имя Марио Андретти, сразу поймут, что речь идет об очередных классических гонках. Но несмотря на всю свою классику, игра имеет ряд преимуществ над другими подобными играми.
Начнем с того, что игрок может выбрать режим игры, а именно одиночный заезд, несколько заездов или даже карьеру. Но это вовсе не самое главное.
Перед игрой нам предстоит выбрать тип автомобилей, которые будут участвовать в заезде, а именно болиды для гонок "Формула 1", сток-кары для гонок Nascar (кольцевые конки) и багги для режима автокросс.
Но все же одним из уникальных и запоминающихся элементов игры является режим экрана. Как правило, экран делится на две части по горизонтали. Причем, в нижней части всегда будет отображаться наш автомобиль, а верхнюю часть игрок может менять по желанию, например автомобиль лидера, полноэкранный режим, карта и статистика или зеркало заднего вида. Согласитесь, очень крутое и необычное решение.
Также, интересным моментом в игре является ограниченный запас топлива (кроме гонок Nascar), поэтому нужно не забывать останавливаться на дозаправку. Ну и пит-стоп конечно же здесь также присутствует. Куда же без него.
В общем, очень бодрые и вполне реалистичные гонки того времени (несколько это было возможно в рамках 16-битной консоли).
Кстати, в 1996 году компания "Electronics arts" выпустила продолжение под названием "Andretti racing", но уже для более продвинутых платформ, таких как "Sony playstation" и "Sega Saturn".
Я бы сильно удивился, если бы не обнаружил игру "Top Gear" в данном топе. Но часть опрошенных проголосовало именно за эту игру.
Что же можно сказать? "Top gear" - это по сути опять же классические гонки, но уже не относящиеся к "Формуле 1". Первая часть игры не сыскала особой популярности, а вот вторая стала настоящим хитом.
Создатели явно постарались, чтобы сделать игру максимально реалистичной в рамках 16-битной сеги. Само собой нам придется гонять по трассам, обгоняя надоедливых соперников. В этом плане игра довольно проста в плане исполнения. Но надо еще учитывать и другие нюансы. Например, нужно следить за повреждениями своего автомобиля, а также не забывать улучшать свой автомобиль, чтобы тягаться с соперниками было легче, тем более, что по сравнению с первой частью они стали гораздо хитрее. Но даже если вы отстали, или хотите оторваться от соперников, то можете врубить нитро. Но учтите, запас нитро ограничен.
ну а если вы любите играть пожёстче, то выставьте режим с ручной коробкой передач вместо автоматической.
Помимо этого, в игре можно наблюдать смену погоды, что тоже учитывается, так как для определенных погодных условий вам потребуются определенные шины.
Что касается трасс, то создатели не пожалели впихнуть их как можно больше. В итоге мы имеем 16 стран, которые в общей сложности включают в себя 64 трассы (города).
Ну а открывают первую тройку известные микрогонки на микромашинах, то есть игра "Micro machines". В игре нам предстоит гонять на маленьких buheitxys[ машинках по трассам, которые представляют собой столы (кухонный, письменный, бильярдный и т.д.), соединенные между собой к примеру линейками, по которым также нужно ездить, чтобы переместиться на следующий стол. Но если вы вдруг замешкаетесь, то будьте готовы к тому, что вы упадете с этого самого стола.
Но не одними столами богата игра. Здесь вы можете погонять на самых разнообразных трассах, будь то ранее указанные столы, ванна, наполненная водой (для гонок на катерах), песочница, сад и т.д.
Транспорт здесь также весьма разнообразен. Одних видов автомобилей здесь несколько штук, и я уже не говорю про катер, вертолет и даже танк.
Вообще, очень забавно наблюдать как ты едешь по огромному письменному или кухонному столу с нарисованной трассой. Сразу вспоминаю себя в детстве, когда я устраивал подобные гонки, правда не на столе, а на полу, так как места было больше.
Графика здесь великолепная, как и геймплей. Но очень уж бесит, когда ты падаешь со стола.
Серия игр "Road rash" состоит из 3 частей, и я считаю, что это в принципе лучшая игра на приставке "Sega mega drive", связанная с мотоциклами. И как оказалось, я не один так считаю. Правда, игр про мотоциклы на сеге было не так уж и много. Но это были не просто гонки, а самое настоящее рубилово на дороге, ведь нам не только нужно было прийти первыми, а сделать это любой ценой, даже путем избавления от конкурентов с помощью толкания ногами, удара дубиной или взмаха цепи. И как же было обидно, когда с мотоцикла скидывали именно нас. Приходилось тратить лишнее время, чтобы еще и добежать до этого мотоцикла.
Играя в эту игру, геймеры 90-х заряжались адреналином и полностью погружались в игровой процесс, а замечательная бодрая фоновая музыка способствовала этому еще больше.
Дополнительный азарт добавляла система прокачки, то есть покупки новых мотоциклов на заработанные деньги. А благодаря системе паролей мы могли сохранить свой прогресс, который включал в себя трассу, мотоцикл и даже деньги до каждого цента. До сих пор помню пароль 00DA 1V0N для игры "Road Rash", который давал самый крутой мотоцикл в игре.
Ну и конечно же стоит отметить забавные катсцены после победы, поражения, ареста или вылета с трассы.
Все три игры просто превосходны, но я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что самыми бомбовыми получились именно вторая и третья часть данной игры. Я бы даже поставил данную игру на первое место, но большинство опрошенных выбрали другую игру.
Кстати, несколько лет назад вышло идейное продолжение игры "Road rash" под названием "Road redemption", но уже для персональных компьютеров. Фанаты игры по достоинству оценят этот по сути ремейк. Я о нем рассказывал в своей подборке ремейков и ремастеров игр с приставки "Sega mega drive 2". Рекомендую и вам посмотреть этот ролик.
Итак, маски сброшены. Лучшей гоночной игрой на приставке "Sega mega drive 2" по мнению участников стал убойный инопланетный изометрический рэйсинг "Rock n roll racing", выпущенный компанией "Blizzard" в 1993 году.
Игра встречает нас бодрой музыкой Джона Торогуда, которую многие знают по фильму "Терминатор 2". Но это далеко не единственная культовая рок-композиция, которая будет нас сопровождать во время игры.
Нам предстоит сыграть за одного из инопланетных гонщиков, которого мы должны будем выбрать, изучив их основные характеристики. Ну а дальше нам предстоит путешествовать по планетам, участвуя в заездах, и заставляя глотать пыль наших соперников.
Игра является изометрической, что делает ее довольно необычной для 16-битной сери, хотя, конечно же, Rock n roll racing является не единственной и не первой.
В каждом заезде участвует 4 гонщика. Первый - это игрок, второй - представитель планеты, на которую мы прилетели, ну а третий и четвертый - это два брата-акробата Биба и Боба, то есть Рип и Шред, которые также путешествуют по планетам.
Но я думаю, что данная игра не стала бы столь популярной, если бы это были обычные гонки. Нет это точно не про Рок н ролл рэйсинг. Нам нужно не просто прийти первыми, но и еще устранять наших соперников, стреляя в них из оружия, ракетниц или разбрасывая мины и колючки.
За первые три места гонщики получают призовые деньги - от 4 до 10 тысяч долларов. Помимо этого деньги можно собирать на на трассе. Но для чего? Да для того, чтобы покупать новые автомобили, а также улучшать их, заменяя запчасти на новые.
, что вам понравится.
Источник:
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