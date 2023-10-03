Топ-10 лучших гоночных игр на приставке "Sega mega drive 2"

Nigel Mansell's World Championship Racing - это симулятор гонок "Формула 1", который выходил на разных платформах, в том числе и на приставке "Sega mega drive 2".

Игроку предстоит взять на себя роль знаменитого гонщика Найджела Мэнселла (команда Williams Renault). Основная цель игры заключается в прохождении 16 трасс. Причем, не обязательно занимать везде именно первое место. Главное - набрать больше всех очков за весь сезон. Каждая трасса рассчитана на 4-6 кругов, кроме квалификации.

Что касается соперников, то они также не были придуманы с нуля. Вам предстоит соревноваться с Михаелем Шумахером, Микой Хаккиненом и др.

Но стоит обращать внимание не только на соперников, которые захотят вас подрезать, но и за состояние покрышек. Поэтому вовремя делайте питстоп, чтобы не остаться с носом.