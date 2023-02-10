7 интересных фактов о Соне Блейд из игры "Mortal Kombat"

Самым первым женским персонажем в игре "Mortal Kombat" стала офицер спецназа по имени Соня Блейд. И в сегодняшней статье я бы хотел рассказать несколько интересных фактов об этом известном персонаже.
1. Изначально, никакой Сони Блейд для игры не планировалось. По первоначальной задумке должно было быть всего 6 играбельных персонажей. Но когда боссы сказали усовершенствовать игру, создатели решили ввести еще одного персонажа.
По изначальной задумке это должен был быть этакий служитель закона. В итоге в игру решили ввести Кёртиса Страйкера (только это был не тот Страйкер из третьей части игры, а так изначально должны были звать Джакса). Но в итоге, поняв, что в игре нет ни одной женщины, создатели решили ввести лейтенанта спецназа Соню Блейд.
2. Образ Сони Блейд был навеян звездой боевиков 90-х - Синтией Ротрок, но в игре она участия не принимала.
3. В первой части игры Соню Блейд сыграла Элизабет Малекки, а во второй части персонаж отсутствовал уже отсутствовал по сюжету.
Но все же наибольшей популярностью пользовалась актриса Кэрри Хоскинс, сыгравшая Соню Блейд в третьей части игры. На сегодняшней момент актрисе уже 52 года, и выглядит она просто сногсшибательно.
4. Во второй части игры Соня отсутствует, так как она вместе с Кано была захвачена в плен Шао Каном. Но зато ее вместе с Кано можно увидеть привязанной цепями к столбикам на финальной арене.
5. Животной формой (Animality) Сони Блэйд является ястреб, который уносит противника за экран, раздирая его на части.
6. Имя Соня было выбрано неслучайно. Так зовут одну из сестер создателя игры Эда Буна. В честь нее и был назван этот персонаж. А в четвертой части игры появился новый женский персонаж по имени Таня, который получил свое имя в честь второй сестры Буна.
7. Романтические отношения между Соней Блейд и Джонни Кейджем появились благодаря фильму 1995 года, а не оригинальной игре. Именно в фильме было решено сделать намек на любовную линию между двумя этими персонажами.
Создателям игры эта затея понравилась и они решили развить эту линию в своих последующих играх. А в последствии у пары появилась дочь Кэсси Кейдж, которая тоже станет игровым персонажем, начиная с десятой части игры.
Источник:
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