7 интересных фактов о Соне Блейд из игры "Mortal Kombat"

По изначальной задумке это должен был быть этакий служитель закона. В итоге в игру решили ввести Кёртиса Страйкера (только это был не тот Страйкер из третьей части игры, а так изначально должны были звать Джакса). Но в итоге, поняв, что в игре нет ни одной женщины, создатели решили ввести лейтенанта спецназа Соню Блейд.

2. Образ Сони Блейд был навеян звездой боевиков 90-х - Синтией Ротрок, но в игре она участия не принимала.