6 классных игр про мотоциклы на приставке Dendy, в которые мы могли играть часами

На культовой 8-битной приставке Dendy выходили сотни игр, среди которых встречались и игрушки в жаре "Гонки". Но вот игр про мотоциклы на 8-битной консоли было не так уж и много. Поэтому, сегодня мне хотелось бы вспомнить несколько прикольных 8-битных игр про мотоциклы.
Игра "Exite Bike" вышла в 1984 году и стала одной из первых, которая в принципе появилась на 8-битной платформе "NES". Сама по себе игра представляет собой аркадные гонки на мотоциклах. Правда, цель здесь состоит вовсе не в обгоне соперников, а в приходе к финишу за определенное время. Если вы уложитесь в необходимое время то займете первое место. В других случаях ваше место будет уже ниже.
Во время езды вам то и дело будут попадаться разнообразные трамплины и препятствия. Препятствия нацелены на то, чтобы затормозить вас, тогда как трамплины могут напротив помочь вам выиграть время. Главное - правильно с ними работать, иначе можно упасть и также потерять лишнее время.
Помимо всего прочего, в вы можете использовать специальный турбо-режим, благодаря которому ваша скорость станет заметно выше. Правда, нужно следить за индикатором, иначе из-за перегрева мотора вы потеряете пару-тройку секунд лишнего времени.
Ну а для творческих людей в игре присутствует редактор карт, который позволяет самому создать трассу своей мечты с трамплинами и препятствиями.
Данная игра частенько встречалась на многоигровках, но несмотря на свою простоту, она могла надолго затянуть юных геймеров конца XX века.
"Stunts Kids" - это забавная игра про езду на трюковых мотоциклах от компании "Codemasters". Нам под управление дается юный мотоциклист на своем верном "железном коне". Наша цель - обогнать соперника, который едет по точно такой же трассе, но не одновременно с нами, поэтому во время заезда он нам мешаться не будет. Нужен соперник лишь для того, чтобы мы видели, насколько впереди или позади него мы находимся.
Игра весьма забавная, но в то же время и сложная для новичка, так как как если наш герой напорется на препятствие, его мотоцикл тут же разваливается, из-за чего мы теряем лишнее время.
Поэтому, чтобы обогнать соперника, мы должны не только быстро ехать, но и прыгать в нужные моменты, чтобы не напороться на то или иное препятствие, которых в игре будет очень много.
И чтобы нормально проехать ту или иную трассу, вам предстоит потренироваться некоторое время, так как по началу вы будете напарываться на каждое второе препятствие.
Но если вы не хотите быть униженным компьютером, то пригласите друга сыграть вдвоем. Тогда вы оба будете биться о препятствия, то и дело лишаясь своего мотоцикла. Будет не так обидно.
Игра "Motocross Champion" является некоей продвинутой версией игры "Exite bike". Нам также предстоит ездить на мотоцикле, прыгая через различные трамплины.
Но в отличие от того же "Exite bike" трассы здесь не являются прямыми. То есть, нам то и дело предстоит поворачивать в ту или иную сторону. Причем, сделать это нужно максимально технично, дабы не врезаться в стену и не потерять лишнее время.
По началу игра даже может показаться немного сложной, но в итоге к ней быстро привыкаешь, а через несколько кругов вы уже сможете выучить трассу наизусть и идеально вписываться во все повороты.
Игра имеет два режима: практика и турнир. Во время практики вам предстоит ездить одному, изучать трассу и попытаться пройти ее как можно быстрее. Ну а в режиме турнира вы вам предстоит гоняться с 4 соперниками. А это уже несколько сложнее. Дело в том, что если вы столкнетесь с соперником, то вы упадете с мотоцикла и потеряете драгоценное время. Поэтому, нужно стараться объезжать своих неприятелей.
Ну а в случае успешного прохождения трассы вы получите пароль, благодаря которому вы сможете вернуться к своему достижению в любой момент.
"Rally bike" - это гонки на мотоциклах с видом сверху. Нам предстоит ездить по трассам США, обгоняя своих соперников. И по началу все вроде бы кажется легко, если бы не одно НО. Если игрок врежется в своего соперника или препятствие (будь то стена, дерево или какой-нибудь автомобиль), то он потеряет жизнь и начнет уровень сначала. Поэтому, не стоит всегда ездить на максимальной скорости. Иногда, особенно в узких местах, ее лучше сбросить.
Благо, в игре предусмотрена система контрольных точек. То есть, если вы проедете контрольную точку, то в случае вашей гибели вы начнете уже не с самого начала, а с нее.
Но помимо этого в игре есть и другой усложнитель, а именно топливо. Да, оно может кончится, поэтому время от времени нужно посещать заправку.
Но помимо усложнителей в игре предусмотрены и разнообразные бонусы. Например, время от времени появляется вертолет, который сбрасывает какую-то интересную "плюшку". А порой можно залезть на специальный автомобиль, который способен таранить другие мотоциклы.
В предусмотрено 50 соперников. Но вашей целью не является приход к финишу первым. Главное - пройти трассу. Правда, чем лучшее место вы займете в конце трассы, тем лучше будет для вас.
"Zippy race" - это еще одна аркадная игра в жанре "мотогонки" с видом сверху. Вообще, если честно, данная игра мне в детстве не попадалась, но когда я ее увидел, она показалась мне очень знакомой. И действительно. Интерфейс и игровой процесс сильно напоминают игру "Road fighter". Примерно такие же трассы, автомобили, которые всячески нам мешают, шкала топлива и спидометр с правой стороны, и многое другое.
Правда, все же есть одно сильное отличие от вышеупомянутой "Road fighter". После прохождения трассы вы продолжите игру с видом от третьего лица. Уровень гораздо короче, но суть такая же - ехать по трассе и не сталкиваться с автомобилями.
Ну и конечно же я не забуду культовую игру "Mach rider", в которую наверняка каждый из вас играл. Раньше я никогда не задумывался о сюжете 8-битных игр, а ведь почти в каждой игре он присутствовал. И игра "Mach rider" не стала исключением.
По сюжету мы играем за мотоциклиста из будущего (2112 год). Весь мир практически разрушен инопланетянами. Наша цель состоит в поиске других выживших и, собственно, нового пристанища. Но во время наших заездов нам то и дело мешают те самые инопланетяне на квадроциклах. Благо, наш мотоцикл оснащен пулеметами, которые запросто расправляются с инопланетными захватчиками.
Но стоит учесть, что инопланетные захватчики (квадраннеры) разделяются по цветам. А от их цвета в свою очередь зависит и их мощность. Например, фиолетовый квадраннер самый мощный. Он ездит быстрее остальных и имеет некоторый запас брони, из-за чего одного попадания по нему будет недостаточно.
Помимо врагов, на трассе вас будут поджидать и другие препятствия в виде камней, маслянистых пятен и луж. И если наехав на маслянистое пятно, еще можно кое как справиться с управлением, то после наезда на камень ваш мотоцикл взрывается. Благо, у мотоциклиста есть несколько жизней, благодаря чему вы можете начать с того же самого места.
Со временем, за убийство врагов вас ждет более скоростной и мощный мотоцикл.
Эх, как же было круто устроить мотозамес с врагами под бодрую 8-битную музыку. Аж ностальгическая слеза покатилась из глаза.
Ну а если вы хотите вновь окунуться в детство и поиграть в старые добрые 8-битные игры, в которые вы играли на "Dendy", то рекомендую вам приобрести портативную 8 битную консоль SUP, в которую можно играть как дома, подключив ее к телевизору, так и где-нибудь в дороге. Портативная приставка уже содержит в своем арсенале несколько сотен культовых 8-битных игр. И в отличие от картриджей типа "9999 in 1" все игры здесь абсолютно разные.
Источник:
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