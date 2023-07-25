6 классных игр про мотоциклы на приставке Dendy, в которые мы могли играть часами

Игра "Exite Bike" вышла в 1984 году и стала одной из первых, которая в принципе появилась на 8-битной платформе "NES". Сама по себе игра представляет собой аркадные гонки на мотоциклах. Правда, цель здесь состоит вовсе не в обгоне соперников, а в приходе к финишу за определенное время. Если вы уложитесь в необходимое время то займете первое место. В других случаях ваше место будет уже ниже.

Во время езды вам то и дело будут попадаться разнообразные трамплины и препятствия. Препятствия нацелены на то, чтобы затормозить вас, тогда как трамплины могут напротив помочь вам выиграть время. Главное - правильно с ними работать, иначе можно упасть и также потерять лишнее время.