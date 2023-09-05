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10 компьютерных игр, основанных на реальных событиях

10 компьютерных игр, основанных на реальных событиях

Автор:
05 сентября 2023 12:01
Сообщество : Игромир
Метки: геймер   игра   компьютерная игра   основанно на реальных событиях   факты   фото   
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Настоящего в компьютерных играх куда больше, чем вы могли себе представить. Да-да, разработчики виртуальных миров в некоторых случаях прибегают к приёму, который охотно используют киношники — адаптируют реальные события и истории, создавая из них потрясающие и живые сюжеты.

Игры, основанные на реальных событиях, предлагают игрокам уникальную возможность погрузиться в прошлое и пережить исторические события или непростые ситуации, с которыми пришлось столкнуться людям. Такие проекты не только развлекают, но и образовывают, помогая понять суть вещей, о которых мы иногда забываем.


Velvet Assassin (Бархатный убийца), 2009

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Захватывающая история, вдохновлённая жизнью известной британской шпионки Виолетты Шабо.


Kholat (Холат), 2015

Холат — это приключенческий хоррор, рассказывающий альтернативную историю событий, произошедших с группой лыжников на перевале Дятлова в 1959 году.


The Town of Light (Город света), 2016

The Town of Light – психологическое приключение, которое заставляет нас погрузиться в атмосферу отчаяния и безумия. События развиваются в первой половине 20-го века, в Италии, в реально существовавшей психиатрической клинике, которая использовала сомнительные методики лечения. Вдохновлялись разработчики письмами, воспоминаниями сотрудников и пациентов, которым пришлось побывать в этом страшном учреждении.


Valiant Hearts: The Great War (Доблестные сердца: Великая война), 2014

Игра вдохновлена событиями Первой мировой войны. Многие её эпизоды основаны на реальных историях военных, а игровые битвы соответствуют ключевым сражениям, которые происходили на самом деле.


1979 Revolution: Black Friday (Революция 1979 года: Чёрная пятница), 2016

Игроку предстоит взглянуть на удивительное историческое событие глазами фотожурналиста Резы Ширази, который участвует в исламской революции в Иране.


That Dragon, Cancer (Тот Дракон, Рак), 2016

Игра погружает нас в грустную историю мальчика по имени Джоэл, который борется со страшной болезнью. Она полностью основана на реальных событиях, ведь разработчиками являются его родители. Игровая механика представляет собой «интерактивное кино», в котором нам по большей части предстоит наблюдать за событиями, на которые мы, к сожалению, никак не можем повлиять.


L.A. Noire (Лос-Анджелесский нуар), 2011

В игре использовались данные из настоящих уголовных дел. Также разработчики проделали великолепную работу, воссоздав обстановку Лос-Анджелеса 1947 года в деталях.


Sherlock Holmes versus Jack the Ripper (Шерлок Холмс против Джека Потрошителя), 2009

Эта игра отражает реальные события лишь частично. Да, Шерлок Холмс — полностью выдуманный персонаж. Однако в игре показаны настоящие детали дела, которое некогда сотрясло весь Лондон. В процессе прохождения сюжета мы можем увидеть реальных жертв убийцы и раны, которые он им нанёс.


Kingdom Come: Deliverance (Приход королевства: Избавление), 2018

Чешские разработчики качественно раскрыли сеттинг Богемии 1403 года и показали непростые отношения между реально существовавшими братьями — Сигизмундом и королём Вацлавом IV.


Silent Hill, 1999

Реальным прототипом зловещего Сайлент Хилла стал маленький городок под названием Сентрейлия. Когда-то это был обыкновенный и вполне процветающий город, занимающийся добычей полезных ископаемых. Однако возгорание в сети шахтных туннелей полностью перевернуло мирную жизнь горожан. Под землёй возник пожар, который привёл к серьёзным разломам и выделению ядовитых облаков дыма. Многие жители покинули свой родной дом. Однако были и те, кто отказался уезжать, несмотря на опасность.

Из-за возгорания весь город был покрыт густым дымом и пеплом. Именно эта особенность вдохновила разработчиков Сайлент Хилла на создание удивительной и жуткой игровой локации.

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Метки: геймер   игра   компьютерная игра   основанно на реальных событиях   факты   фото   
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8  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
я ожидал не этого
разочаровали
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12k
Copycat 22 минуты назад
Комментарий к фото
хаха я это играл) от реальных событий там по моему только палатка, в остальном ходишь и бегаешь от духов всяких кричащих
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62k
doker 57 минут назад
Посмотрел фильм о Яне Жижке "Средневековье" - решил ещё раз переиграть.
Время, природа, замки, сражения - один в один и в фильме, и в игре. Даже рецепты зелий!
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Особенно Шерлок Холмс против Джека Потрошителя основан ну точно на РЕАЛЬНЫХ событиях.

ТС соображает ЧТО постит?
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15k
Kucher Час назад
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