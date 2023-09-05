10 компьютерных игр, основанных на реальных событиях

Реальным прототипом зловещего Сайлент Хилла стал маленький городок под названием Сентрейлия. Когда-то это был обыкновенный и вполне процветающий город, занимающийся добычей полезных ископаемых. Однако возгорание в сети шахтных туннелей полностью перевернуло мирную жизнь горожан. Под землёй возник пожар, который привёл к серьёзным разломам и выделению ядовитых облаков дыма. Многие жители покинули свой родной дом. Однако были и те, кто отказался уезжать, несмотря на опасность.

Из-за возгорания весь город был покрыт густым дымом и пеплом. Именно эта особенность вдохновила разработчиков Сайлент Хилла на создание удивительной и жуткой игровой локации.