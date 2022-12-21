Игры на приставке "Dendy" с самым лучшим музыкальным оформлением

Несмотря на то, что самой культовой игрой из серии "Contra" является непосредственно сама "Контра", а ее мелодии каждый знает наизусть, лично я считаю, что наиболее классные и интересные композиции содержит в себе именно игра "Contra Force".

Причем, трудно отметить какой-то конкретный уровень, так как саундтреки на каждом уровне просто великолепны, но музыка из самого первого уровня прямо берет за душу.





Alien 3