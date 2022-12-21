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Игры на приставке "Dendy" с самым лучшим музыкальным оформлением

Игры на приставке "Dendy" с самым лучшим музыкальным оформлением

Автор:
21 декабря 2022 10:29
Сообщество : Игромир
Метки: Dendy   Музыка   геймер   игра   приставка   факты   фото   
653
11

Многие классные игры на приставке Dendy запомнились нам не только хорошим и интересным геймплеем, а еще и классной музыкой, которая буквально погружает в атмосферу игры и заставляет наши уши кайфовать.

О нескольких играх, которые по моему мнению обладают отличным музыкальным оформлением, я сегодня и хотел бы рассказать.


Contra Force

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Несмотря на то, что самой культовой игрой из серии "Contra" является непосредственно сама "Контра", а ее мелодии каждый знает наизусть, лично я считаю, что наиболее классные и интересные композиции содержит в себе именно игра "Contra Force".

Причем, трудно отметить какой-то конкретный уровень, так как саундтреки на каждом уровне просто великолепны, но музыка из самого первого уровня прямо берет за душу.


Alien 3

Особую атмосферу в игре "Чужой 3" создает именно музыкальное оформление, начиная с заставки и заканчивая музыкой на уровнях. При прослушивании этих мелодий у игрока непроизвольно возникает чувство тревожности, которое идеально погружает игрока в игровой процесс.


Darkwing Duck

Игра "Черный плащ" безусловно входит в топ-10 лучших игр на приставке "Dendy" у большинства геймеров 90-х. И особую атмосферу в прохождении игры создают именно музыкальное оформление. Причем, я не беру в расчет заставку.

Лично мне больше всего нравятся мелодии из уровня "Мост", "Канализация" и "Лес". Как по мне, они просто идеальны в рамках данной игры.

Ну и отдельно стоит упомянуть заводную, но тревожную музыку из битвы с боссами после прохождения каждого уровня.


Batman

Музыка из игры "Batman" просто идеально подходит для данной игры. Она ритмичная, серьезная и прекрасно сочетается с атмосферой игры.


Shadow of the ninga (Kage)

Игра "Shadow of the ninja" входит в список десяти моих любимых игр на приставке "Dendy", и музыкальная тема в данной игре тоже весьма интересная. Но особенно мне хотелось бы выделить фоновую музыку из самого первого уровня игры.


Kick Master

Самый первый уровень в игре "Kick master", который называется "Witch forest", имеет превосходное музыкально оформление, особенно в первом уровне. Музыка безумно напоминает композиции метал-групп, и я уверен, что из этой мелодии получился бы просто идеальный кавер.


Werewolf: the last warrior

"Werewolf" - не самая популярная, но безумно интересная игра, где герой может находится как в человеческом обличии, так и в обличии прямоходящего волка.

Саундтрек здесь подобран также весьма качественный, который идеально погружает игрока в игровой процесс. Мелодий здесь немного, так как каждая из них соответствует не уровню, а определенным событиям, таким как облик человека, облик волка, битва с боссом или заставка. И если честно, то у меня нет претензий ни к одной из данных мелодий.


Чип и Дейл 2

Я уже упоминал в одном из своих видео, что саундтрек в игре "Чип и Дейл" весьма детский и неинтересный, а вот во второй части он изменился в лучшую сторону.

Лично мне больше всего нравятся мелодии из первого уровня (Кухня) и уровня в доме с приведениями. Также, мне хотелось бы отметить две мелодии из битвы с боссами , коих в игре имеется всего три.


Double Dragon 2

Из всей серии игр "Double dragon" мне больше всего нравятся мелодии из второй части игры, а именно мелодия из первого уровня, тревожная мелодия во время битвы со своим клоном (тенью) и конечно же особенно мне нравится музыкальная тема во время битвы с боссами.


G.I. Joe: American Hero

Признаюсь честно, я никогда не играл в детстве в эту игру (хотя, я уже где-то про это писал), но я играл в пиратскую версию под названием "Contra Fighter", где вместо бойцов G.I. Joe нам приходилось играть за бойцов из игры "Street Fighter".

Уже в детстве я отмечал, насколько интересные и атмосферные в данной игре мелодии. Но особенно я хотел бы выделить мелодии из уровня 1-1 и 3-1, а также мелодии из битв с боссами, но не все. После каждого подуровня нам приходилось сражаться с отдельным боссом. Всего таких мелодии было три и каждая из них соответствовала своему подуровню. Поэтому я хотел бы отметить, что впечатлили меня именно мелодии первых и вторых боссов. Мелодия в битве с финальными боссами оказалась куда скучнее.


А какие мелодии из старых игр на приставке "Dendy" нравились вам больше всего? Напишите пожалуйста в комментариях.

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Метки: Dendy   Музыка   геймер   игра   приставка   факты   фото   
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11  комментариев
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9k
Ф Ив 2 часа назад
А музыка, музыка-то где?
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143
Лина Дарк 6 минут назад
Вот музыка моего детства (не денди к сожалению), до сих пор в ушах сидит.
Ссылка youtu.be

Особенно 37:20
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301
Кристофер Робин 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
amens 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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55
Velziavul Necronomikonoff Час назад
А где трэки????
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24k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
мне кажется в данной новости логично было бы вставить кусочки этой самой музыки. А получается так как будто в кафе сходил меню понюхал и ушел
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26k
Киры4 2 часа назад
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Infinite

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