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Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян

Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян

Автор:
03 октября 2023 09:39
Сообщество : Искусство
Метки: balenciaga   Юмор   авоська   законодатели моды   интересное   мода   сумки   фото   
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В Париже прошёл показ весенне-летней коллекции Balenciaga 2024. Среди странных одежд мелькают очень знакомые россиянам сумки, которыми наши мамы и бабушки пользуются уже ни одно десятилетие.

В рамках недели моды в Париже Balenciaga представила новые образы, которые должны вдохновить дизайнеров на создание модных трендов в 2024 году. Среди мужчин и женщин, одетых в халаты, плащи и прочие бесформенные тряпки, россияне рассмотрели родные сердцу пакетики.

Креативный директор бренда Демна Гвасалия представила на показе сумки, который выполнены в стиле обычных продуктовых пакетов. Сумки прямоугольной формы на ручках украшены снимками еды: выпечки, овощей и ягод. Выполнены они из лакированного нетканого материала. Модный аксессуар стоит 1800 долларов (около 170 000 рублей).

Но зачем платить сотни тысяч, когда такие пакетики ещё можно найти в наших магазинах? В супермаркетах такие пакетики стоят около 100 рублей, а на рынках можно встретить ещё авоськи старого образца, с такими же принтами: фрукты, овощи.

Российские пользователи сети оценили пакетики:

Наконец-то у нас с бабушкой будет одна сумка на двоих.

Пакет для рынка стоимостью в несколько тысяч долларов, интересно.

Пойду скажу маме, что её пакет стоит почти две тысячи долларов!


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Метки: balenciaga   Юмор   авоська   законодатели моды   интересное   мода   сумки   фото   
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97k
Татьяна Юсова 51 минуту назад
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24k
SolomonA 2 минуты назад
На самом деле многое из того, за что СССР называли совком теперь вдруг стало модно и суперэкологично.... бумажные стаканчики, бумажные пакеты, сумки-авоськи, кеды и т.д. Так что в СССР просто не было такого маркетинга....
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