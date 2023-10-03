Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян

Но зачем платить сотни тысяч, когда такие пакетики ещё можно найти в наших магазинах? В супермаркетах такие пакетики стоят около 100 рублей, а на рынках можно встретить ещё авоськи старого образца, с такими же принтами: фрукты, овощи.