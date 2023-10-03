Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян

В Париже прошёл показ весенне-летней коллекции Balenciaga 2024. Среди странных одежд мелькают очень знакомые россиянам сумки, которыми наши мамы и бабушки пользуются уже ни одно десятилетие.
В рамках недели моды в Париже Balenciaga представила новые образы, которые должны вдохновить дизайнеров на создание модных трендов в 2024 году. Среди мужчин и женщин, одетых в халаты, плащи и прочие бесформенные тряпки, россияне рассмотрели родные сердцу пакетики.
Креативный директор бренда Демна Гвасалия представила на показе сумки, который выполнены в стиле обычных продуктовых пакетов. Сумки прямоугольной формы на ручках украшены снимками еды: выпечки, овощей и ягод. Выполнены они из лакированного нетканого материала. Модный аксессуар стоит 1800 долларов (около 170 000 рублей).
Но зачем платить сотни тысяч, когда такие пакетики ещё можно найти в наших магазинах? В супермаркетах такие пакетики стоят около 100 рублей, а на рынках можно встретить ещё авоськи старого образца, с такими же принтами: фрукты, овощи.
Российские пользователи сети оценили пакетики:
Наконец-то у нас с бабушкой будет одна сумка на двоих.
Пакет для рынка стоимостью в несколько тысяч долларов, интересно.
Пойду скажу маме, что её пакет стоит почти две тысячи долларов!
Источник:
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