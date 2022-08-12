FISHKINET
Сообщество Юмор 15389 постов • 2932 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Странные причёски, которые превратили своих владельцев в посмешище

Странные причёски, которые превратили своих владельцев в посмешище

Автор:
12 августа 2022 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   красота   мода   прикол   причёски   странные люди   фото   
753
20

Приходя к парикмахеру, человек пытается объяснить мастеру, какую причёску он хочет видеть. Судя по всему, люди из этой подборки пришли к мастеру и заявили: "Сделайте так, чтобы люди при виде меня оборачивались и смеялись!"

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   интересное   красота   мода   прикол   причёски   странные люди   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Миха 8 минут назад
хе, прикольно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 22 минуты назад
В советское время были только три вида стрижки - бокс,полубокс и полька. Выбирайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом
Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом
Набирающие популярность в сообществах
В Тюмени яжебабка стащила мальчишку с качелей, чтобы покатать внучку
В Тюмени яжебабка стащила мальчишку с качелей, чтобы покатать внучку
25 знаменитостей, которые удивили поклонников своей добротой
25 знаменитостей, которые удивили поклонников своей добротой
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад
140 гектар жести: завод, на котором фенольная катастрофа вскрыла диоксиновый ад
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#забавно#факты#природа#улыбнуло#суд#кино#Разное#Испания
#Юмор#картинки#интересно#люди#новости#интересное#история#смешно#кот#комментарии
#животные#в мире#позитив#сатира#сарказм#удивительно#Еда#Ynews#маразм#преступление
Китайский дрон, способный летать, нырять и плавать под водой Китайский дрон, способный летать, нырять и плавать под водой 19 безумных нарядов с показов мод 19 безумных нарядов с показов мод В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль Бракоделы, которых давно уже пора уволить за кривые руки Бракоделы, которых давно уже пора уволить за кривые руки Автомобильные аварии, которые объяснить очень сложно Автомобильные аварии, которые объяснить очень сложно

На что жалуетесь?

Вернуться