Странные причёски, которые превратили своих владельцев в посмешище

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Приходя к парикмахеру, человек пытается объяснить мастеру, какую причёску он хочет видеть. Судя по всему, люди из этой подборки пришли к мастеру и заявили: "Сделайте так, чтобы люди при виде меня оборачивались и смеялись!"
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор интересное красота мода прикол причёски странные люди фото
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