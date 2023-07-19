Китайцы восхитились принтом "Спасскцемент" и теперь носят сумки с изображением мешка цемента

В Китае появился новый тренд. Бренд MirrorZoo вдохновился мешком с цементом со Спасского цементного завода в Приморском крае. Теперь молодёжь в КНР с гордостью носит сумочки с надписью "ГОСТ" и весом цемента в 50 килограмм.
MirrorZoo поразил китайцев новыми сумками, которые быстро стали очень модными. Вот только на модных сумочках изображён принт с обычного мешка с цементом.
Вдохновился китайский бренд Спасским цементным заводом. На сумке изображён тигр, а также название завода, вес и ГОСТ. То есть они почти никак не изменили мешок с цементом, просто превратив его в сумочку.
На китайских сайтах стоимость сумок составляет 298 юаней, что по нынешнему курсу примерно 3700 рублей. Рюкзак же обойдётся в 499 юаней или 6300 рублей. Однако в России мешок цемента стоит около 600 рублей. Из него можно сшить не только сумочку, но и другие аксессуары.
Интерес китайцев к "брендовым сумкам" объяснила заместитель управляющего компании "Востокцемент" Галина Осипенко.
"Старые макеты мешков, по-видимому, сохранились у компании в Китае, и кто-то из дизайнеров придумал делать из них оригинальные сумки. Мы не против такого применения наших мешков", - прокомментировала телеграм-каналу "Новости Владивостока и не только" Галина Осипенко.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет