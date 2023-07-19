Китайцы восхитились принтом "Спасскцемент" и теперь носят сумки с изображением мешка цемента

На китайских сайтах стоимость сумок составляет 298 юаней, что по нынешнему курсу примерно 3700 рублей. Рюкзак же обойдётся в 499 юаней или 6300 рублей. Однако в России мешок цемента стоит около 600 рублей. Из него можно сшить не только сумочку, но и другие аксессуары.