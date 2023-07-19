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Китайцы восхитились принтом "Спасскцемент" и теперь носят сумки с изображением мешка цемента

Китайцы восхитились принтом "Спасскцемент" и теперь носят сумки с изображением мешка цемента

Автор:
19 июля 2023 14:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   завод   интересное   красота   мода   смекалочка   сумки   фото   
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В Китае появился новый тренд. Бренд MirrorZoo вдохновился мешком с цементом со Спасского цементного завода в Приморском крае. Теперь молодёжь в КНР с гордостью носит сумочки с надписью "ГОСТ" и весом цемента в 50 килограмм.

MirrorZoo поразил китайцев новыми сумками, которые быстро стали очень модными. Вот только на модных сумочках изображён принт с обычного мешка с цементом.

Вдохновился китайский бренд Спасским цементным заводом. На сумке изображён тигр, а также название завода, вес и ГОСТ. То есть они почти никак не изменили мешок с цементом, просто превратив его в сумочку.

На китайских сайтах стоимость сумок составляет 298 юаней, что по нынешнему курсу примерно 3700 рублей. Рюкзак же обойдётся в 499 юаней или 6300 рублей. Однако в России мешок цемента стоит около 600 рублей. Из него можно сшить не только сумочку, но и другие аксессуары.

Интерес китайцев к "брендовым сумкам" объяснила заместитель управляющего компании  "Востокцемент" Галина Осипенко.

"Старые макеты мешков, по-видимому, сохранились у компании в Китае, и кто-то из дизайнеров придумал делать из них оригинальные сумки. Мы не против такого применения наших мешков", - прокомментировала телеграм-каналу "Новости Владивостока и не только" Галина Осипенко.


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Метки: Китай   завод   интересное   красота   мода   смекалочка   сумки   фото   
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5  комментариев
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1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
Ну и клёво. У нас пол страны иероглифы на теле носит так же не вдупляя что они обозначают.
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1k
Миша Минуту назад
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9k
Хатуль Мадан 5 минут назад
Ну это просто забавно) Вон Balenciaga и Luis Vuitton в своё время тоже вдохновились))
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33
Батыр Баев Полчаса назад
У меня тоже есть этот логоТИП

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3k
Lexx Час назад
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