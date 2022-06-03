"Стильно! Молодёжно!": модники из метрополитена, которые заставляют усомниться в их адекватности

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В метро легко можно встретить странно одетых людей. Чаще всего это молодёжь, которая пытается всеми силами выделиться из толпы и вызывающе одевается "просто по приколу". Но среди молодёжи можно встретить и взрослых людей!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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