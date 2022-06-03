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"Стильно! Молодёжно!": модники из метрополитена, которые заставляют усомниться в их адекватности

"Стильно! Молодёжно!": модники из метрополитена, которые заставляют усомниться в их адекватности

Автор:
03 июня 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Юмор   интересное   мода   одежда   прикол   фото   
1030
22

В метро легко можно встретить странно одетых людей. Чаще всего это молодёжь, которая пытается всеми силами выделиться из толпы и вызывающе одевается "просто по приколу". Но среди молодёжи можно встретить и взрослых людей!

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Источник:

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Метки: Метро   Юмор   интересное   мода   одежда   прикол   фото   
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4  комментария
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470
HalloFreeSpace 44 минуты назад
обожаю их )))
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46k
dima423 10 минут назад
Комментарий к фото
нихерасе какая самоненавистница))
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30k
Snork Snorkoff 17 минут назад
без них мир был бы скучным, пусть будут
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2k
Copycat Час назад
ооо я знаю это кажись называется "бэйрфутеры"
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