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15 загадочных фото, на которых люди делают нечто нелогичное и хочется спросить "Ну зачем?"

15 загадочных фото, на которых люди делают нечто нелогичное и хочется спросить "Ну зачем?"

Автор:
29 сентября 2023 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: ВТФ   Что происходит   нелогично   нет логики   странности   странные люди   странные фото   
1515
16

Порой понять логику людей невозможно. И глядя на большую часть из этой подборки так и хочется узнать "Зачем они это сделали?". Давайте предположим в комментариях, для чего и почему люди скупают много молока, варят яйцо в чайнике и сметают всё с полок в магазине.

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Метки: ВТФ   Что происходит   нелогично   нет логики   странности   странные люди   странные фото   
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8  комментариев
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3k
Nigilist Полчаса назад
4. "Мы переехали в новую квартиру - и так и не поняли, для чего это использовать"

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58k
alertol 12 минут назад
Комментарий к фото
Если это выглядит глупо, но это работает - это не глупо
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3k
Наталья 20 минут назад
Комментарий к фото
Твистер для волос, софиста твиста
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
На "частной территории с заборчиком" стоял или стоит трансформатор.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Когда молоко было по 24 копейки, то многие белили потолки, разводя мел на молоке - крепко побелка держалась. Не благодарите за лайфхак с хронолокацией.
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21k
иванов дмитрий 57 минут назад
Дети познают мир.
Миллион вопросов ЗАЧЕМ ? ПОЧЕМУ ?
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42k
Франц Лефорт Час назад
А что не так с вертолётом? Обычная транспортировка.
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Спелая кукурузинка

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