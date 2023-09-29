15 загадочных фото, на которых люди делают нечто нелогичное и хочется спросить "Ну зачем?"

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Порой понять логику людей невозможно. И глядя на большую часть из этой подборки так и хочется узнать "Зачем они это сделали?". Давайте предположим в комментариях, для чего и почему люди скупают много молока, варят яйцо в чайнике и сметают всё с полок в магазине.
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