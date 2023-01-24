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«Что тут вообще происходит?»: 15 странных фотографий

«Что тут вообще происходит?»: 15 странных фотографий

Автор:
24 января 2023 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Что происходит   животные   забавно   люди   странности   фото   
430
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Как бы не хотелось узнать предысторию снимка, о ней остаётся только догадываться. Смотрите сами!

Не на все вопросы есть ответы, и не у каждой загадки есть отгадки. И в этой подборке вы увидите снимки, которые выглядят так, что хочется остановить на них свой взгляд с одной мыслью: «Погодите-ка, что тут вообще происходит».


Мегакот

×
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Братец-медвежонок


Иллюзорное покрывало


Зеброй ходи


Кто следит за улицей?

Этот фонарь, опутанный растениями выглядит очень эффектно и невероятно зловеще.


Захватывающая битва


Что-то из страшных снов


Здравствуйте


Вежливый поклон


Бедный тигр


Сад камней


Ариэль уже не та


Дозатор яйца


Когда через стекло не слышно


Перекати-поле

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Метки: Что происходит   животные   забавно   люди   странности   фото   
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