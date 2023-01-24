«Что тут вообще происходит?»: 15 странных фотографий

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Как бы не хотелось узнать предысторию снимка, о ней остаётся только догадываться. Смотрите сами!
Не на все вопросы есть ответы, и не у каждой загадки есть отгадки. И в этой подборке вы увидите снимки, которые выглядят так, что хочется остановить на них свой взгляд с одной мыслью: «Погодите-ка, что тут вообще происходит».
Мегакот
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Братец-медвежонок
Иллюзорное покрывало
Зеброй ходи
Кто следит за улицей?
Этот фонарь, опутанный растениями выглядит очень эффектно и невероятно зловеще.
Захватывающая битва
Что-то из страшных снов
Здравствуйте
Вежливый поклон
Бедный тигр
Сад камней
Ариэль уже не та
Дозатор яйца
Когда через стекло не слышно
Перекати-поле
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