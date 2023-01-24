«Что тут вообще происходит?»: 15 странных фотографий

Не на все вопросы есть ответы, и не у каждой загадки есть отгадки. И в этой подборке вы увидите снимки, которые выглядят так, что хочется остановить на них свой взгляд с одной мыслью: «Погодите-ка, что тут вообще происходит».





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