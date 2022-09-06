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Проклято: 35 совершенно диких и забавных картинок

Проклято: 35 совершенно диких и забавных картинок

Автор:
06 сентября 2022 22:57
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   забавно   проклято   странности   странные фото   удивительное рядом   
1127
36

В интернете никогда не знаешь, на что наткнешься в следующую секунду. Фото котиков? Да наверняка. Рецепты? Этого добра здесь тоже навалом. Но это всё на поверхности, а вот в более темных уголках сети можно отыскать так называемые «проклятые картинки» — загадочные, непонятные и дикие фото, при взгляде на которые в голове возникает сотня вопросов и очень мало ответов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   забавно   проклято   странности   странные фото   удивительное рядом   
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22k
Егор 12 часов назад
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СугробOFF 16 минут назад
Америкосная чушня.
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6k
Diesel 2 часа назад
Гениально! Шикарный прикол - именно так и нужно с ними бороться!)))
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77
Barmaleyy 4 часа назад
Проклято: 35 совершенно диких и забавных картинокПосмотреть
Проклято: 35 совершенно диких и забавных картинок
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