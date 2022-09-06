Проклято: 35 совершенно диких и забавных картинок

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В интернете никогда не знаешь, на что наткнешься в следующую секунду. Фото котиков? Да наверняка. Рецепты? Этого добра здесь тоже навалом. Но это всё на поверхности, а вот в более темных уголках сети можно отыскать так называемые «проклятые картинки» — загадочные, непонятные и дикие фото, при взгляде на которые в голове возникает сотня вопросов и очень мало ответов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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