Проклято: 35 совершенно диких и забавных картинок

В интернете никогда не знаешь, на что наткнешься в следующую секунду. Фото котиков? Да наверняка. Рецепты? Этого добра здесь тоже навалом. Но это всё на поверхности, а вот в более темных уголках сети можно отыскать так называемые «проклятые картинки» — загадочные, непонятные и дикие фото, при взгляде на которые в голове возникает сотня вопросов и очень мало ответов.