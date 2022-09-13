40 картинок, которые и развлекают, и пугают одновременно

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Чем дольше смотришь на эти изображении, тем более странными они кажутся. А некоторые — так просто жуть какая-то!
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5.
"Чья это машина? Уже больше месяца стоит на нашей улице. Капот с окном. По понедельникам средам и пятницам там внутри лежит белый мужчина. В остальные дни - мужчина азиатской внешности. Открыть капот не получается. Кто эти люди? Они смотрят на меня, но не отвечают. И не хотят выходить. Что здесь вообще происходит?"
7.
"Нет кожи, нет души — нет обслуживания. Мы сохраняем за собой право отказать в обслуживании скелетам. Вход упырям или призракам воспрещён"
17.
"Бабушка мертва, поэтому давайте съедим все ее таблетки. Они ей все равно больше не понадобятся!"
22.
"Позвоните мастеру пятен. Я могу оставить пятно на чем угодно, просто посидев там. 40 долларов за пятно. Я был рожден с этой способностью. Не знаю, для чего вам это может понадобиться, но я сделаю это для вас за ваши деньги"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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