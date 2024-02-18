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Так много вопросов и так мало ответов: 22 странных фото, которые вас озадачат

Так много вопросов и так мало ответов: 22 странных фото, которые вас озадачат

Автор:
18 февраля 2024 10:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   непонятные фото   странные люди   странные фото   что здесь происходит   
2298
23

Подборка диких, нелепых и просто странных фото, при взгляде на которые хочется воскликнуть: «Что это за фигня?» и «Да что тут вообще творится?». Увы, ответ мы не получим – но всегда можно подключить фантазию!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   непонятные фото   странные люди   странные фото   что здесь происходит   
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7  комментариев
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37k
Андрей Иванов 3 часа назад
Суровые будни киевского метро
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1k
Arti 3 минуты назад
Тут всё понятно без слов
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1k
Flint 50 минут назад
Комментарий к фото
Модное у него ухо...
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37k
Андрей Иванов 3 часа назад
Горшочек! Не вари!

Сказки надо читать
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