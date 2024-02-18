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Подборка диких, нелепых и просто странных фото, при взгляде на которые хочется воскликнуть: «Что это за фигня?» и «Да что тут вообще творится?». Увы, ответ мы не получим – но всегда можно подключить фантазию!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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