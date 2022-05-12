Акварена-Спрингс: странный парк развлечений, где выступал первый в мире подводный клоун

Парк развлечений «Акварена-Спрингс» в техасском городе Сан-Маркос славился странными аттракционами и обитателями: от подводных балерин и плавающих свинок до «первого в мире» подводного клоуна.
В 1950-х годах в парке ежедневно выступала труппа подводных балерин, известная как «Aquamaids». В 1954 году в журнале Life вышел двухстраничный фоторепортаж, в котором была показана подводная свадьба одной из балерин. В статье упоминалось, что невеста вшила маленькие свинцовые шарики в свое свадебное платье, чтобы сохранить приличие под водой. Также в «Акварене» выступал плавающий поросенок Ральф, о котором даже сняли полнометражный документальный фильм.
В шоу также участвовал Глупро, первый в мире подводный клоун. Точная дата «рождения» Глурпо неизвестна, но он появился в Сан-Маркос в качестве комика и помощника гламурных Aquamaids в начале пятидесятых. Балерины плыли через Спринг-Лейк, водах в истоках реки Сан-Маркос, а Глурпо держался за шланг от баллона со сжатым воздухом, благодаря которому они могли дышать под водой. Боб Филлипс, сыгравший Глурпо в 1960-х годах, считал, что целью его персонажа было приглядывать за дамами.
3. В выпуске журнала Life от 8 марта 1954 года был опубликован репортаж о подводной свадьбе Боба Смита и Мэри Бет Сэнгер в Акварена-Спрингс
Источник: — переведено специально для fishki.net
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