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Акварена-Спрингс: странный парк развлечений, где выступал первый в мире подводный клоун

Акварена-Спрингс: странный парк развлечений, где выступал первый в мире подводный клоун

Автор:
12 мая 2022 23:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтаж   парк развлечений   подводный клоун   старые фотографии   странности   странные фото   
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Парк развлечений «Акварена-Спрингс» в техасском городе Сан-Маркос славился странными аттракционами и обитателями: от подводных балерин и плавающих свинок до «первого в мире» подводного клоуна.

В 1950-х годах в парке ежедневно выступала труппа подводных балерин, известная как «Aquamaids». В 1954 году в журнале Life вышел двухстраничный фоторепортаж, в котором была показана подводная свадьба одной из балерин. В статье упоминалось, что невеста вшила маленькие свинцовые шарики в свое свадебное платье, чтобы сохранить приличие под водой. Также в «Акварене» выступал плавающий поросенок Ральф, о котором даже сняли полнометражный документальный фильм.

В шоу также участвовал Глупро, первый в мире подводный клоун. Точная дата «рождения» Глурпо неизвестна, но он появился в Сан-Маркос в качестве комика и помощника гламурных Aquamaids в начале пятидесятых. Балерины плыли через Спринг-Лейк, водах в истоках реки Сан-Маркос, а Глурпо держался за шланг от баллона со сжатым воздухом, благодаря которому они могли дышать под водой. Боб Филлипс, сыгравший Глурпо в 1960-х годах, считал, что целью его персонажа было приглядывать за дамами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтаж   парк развлечений   подводный клоун   старые фотографии   странности   странные фото   
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1  комментарий
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sos1960sos 11 часов назад
Давно уже закрылся этот парк развлечений, а клоун Глурпо вместе с поросёнком Ральфом всё лежат там на дне бассейна и ждут прихода случайных заблудившихся зрителей...
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