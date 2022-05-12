Акварена-Спрингс: странный парк развлечений, где выступал первый в мире подводный клоун

В 1950-х годах в парке ежедневно выступала труппа подводных балерин, известная как «Aquamaids». В 1954 году в журнале Life вышел двухстраничный фоторепортаж, в котором была показана подводная свадьба одной из балерин. В статье упоминалось, что невеста вшила маленькие свинцовые шарики в свое свадебное платье, чтобы сохранить приличие под водой. Также в «Акварене» выступал плавающий поросенок Ральф, о котором даже сняли полнометражный документальный фильм.

В шоу также участвовал Глупро, первый в мире подводный клоун. Точная дата «рождения» Глурпо неизвестна, но он появился в Сан-Маркос в качестве комика и помощника гламурных Aquamaids в начале пятидесятых. Балерины плыли через Спринг-Лейк, водах в истоках реки Сан-Маркос, а Глурпо держался за шланг от баллона со сжатым воздухом, благодаря которому они могли дышать под водой. Боб Филлипс, сыгравший Глурпо в 1960-х годах, считал, что целью его персонажа было приглядывать за дамами.