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14 ситуаций из серии "Ну зачем?", маразм на которых крепчает с каждым фото

14 ситуаций из серии "Ну зачем?", маразм на которых крепчает с каждым фото

Автор:
19 мая 2022 17:24
Сообщество : Юмор
Метки: ВТФ   маразм крепчал   ну зачем   оригиналы   прикол   смельчаки   странные фото   что за фигня   
1901
15

От одного фото к другому все меньше логики. Чем руководствовались пользователи, когда строили высокий узкий дом, создавали браслет из вилки или доставляли заказ в огромных упаковках? Так мало ответов...

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А вы смогли ответить на вопрос, зачем пользователи это вообще сделали?

Источник:

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Метки: ВТФ   маразм крепчал   ну зачем   оригиналы   прикол   смельчаки   странные фото   что за фигня   
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2  комментария
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21k
Serg2001 Час назад
- А какая ёлка у гинеко...
- Молчать, господа офицеры!!!
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23k
ПаганецЪ Час назад
Ну вот жеж! А говорили, что от этих книг никакой пользы!
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