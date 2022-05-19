14 ситуаций из серии "Ну зачем?", маразм на которых крепчает с каждым фото

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От одного фото к другому все меньше логики. Чем руководствовались пользователи, когда строили высокий узкий дом, создавали браслет из вилки или доставляли заказ в огромных упаковках? Так мало ответов...
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А вы смогли ответить на вопрос, зачем пользователи это вообще сделали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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