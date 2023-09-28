«Это репарации»: одна из лидеров BLM рассказала, почему её «братья» обносят магазины Gucci и Apple

Что делать с ворюгами - пока не решили. Зато их уже стали оправдывать. Организатор BLM в Чикаго Ариэль Аткинс заявила:

Если кто-то решит ограбить Gucci или Macy's или Nike, это гарантирует, что человек будет есть, что у него будет одежда, это репарации. Это репарации! Всё, что они хотят взять, они берут. Потому что у этих предприятий есть страховка, они получат свои деньги обратно. Мои люди ничего не получают.