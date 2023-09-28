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«Это репарации»: одна из лидеров BLM рассказала, почему её «братья» обносят магазины Gucci и Apple

«Это репарации»: одна из лидеров BLM рассказала, почему её «братья» обносят магазины Gucci и Apple

Автор:
28 сентября 2023 14:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BLM   Видео   США   Филадельфия   воры   кражи   репарации   
1278
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Теперь под раздачу попали не только продуктовые точки.

В Филадельфии больше 100 человек вломились в магазин Apple и как следует там покуралесили. Когда приехала полиция - бросились наутёк, прихватив с собой гаджеты. Но кого-то даже задержали.

Штука в том, что американские власти легализовали кражи товаров, стоимостью до 1000 долларов. Теперь за это нельзя посадить. Поэтому бизнесмены ищут решение: например, кто-то выставляет ценники в 1К и оговаривает скидки. Тогда уже не упрут. Но это лишь для дорогой продукции, остальным приходится несладко. Те же продуктовые точки, аптеки или магазины с одеждой и аксессуарами, регулярно подвергаются «налётам».

Что делать с ворюгами - пока не решили. Зато их уже стали оправдывать. Организатор BLM в Чикаго Ариэль Аткинс заявила:

Если кто-то решит ограбить Gucci или Macy's или Nike, это гарантирует, что человек будет есть, что у него будет одежда, это репарации. Это репарации! Всё, что они хотят взять, они берут. Потому что у этих предприятий есть страховка, они получат свои деньги обратно. Мои люди ничего не получают.

«Репарации» выглядят как-то так.

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Метки: BLM   Видео   США   Филадельфия   воры   кражи   репарации   
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18  комментариев
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4k
Денис 52 минуты назад
А вот грабят только потомки рабов или все негры?
Ведь явно есть те, чей дедушка приехал в сша в начале 20-го века как свободный человек.
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8k
Nikolay 51 секунду назад
С точки зрения исторической справедливости, правительство США должно обеспечить неграм возращение на историческую родину. К родным пальмам, павианам и жирафам
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6k
Mixalych 6 минут назад
Ну после изъятых неграми репараций надо провести и репатриацию.
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36k
Опаньки 7 минут назад
За репарациями пусть едут в Испанию, Англию!!!

А репарациями пусть занимаются индейцы ! Что она несет!
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6k
Smolny 15 минут назад
Во, а если потомки рабов с избытком меланина поедут в Старую Европу и начистят репы
рацией потомкам рабовладельцев - после этого можно из BLM убрать явно лишнюю там первую букву? Нельзя... Превратится в марку сигарет и смысл потеряется.
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26k
Федор 16 минут назад
Ну это полная дичь)) А как же не прикосновенная капиталистическая частная собственность? Явно пиндостан катится в тар-тарары))
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12k
ron 20 минут назад
Это еще молчат индейцы и австралийские аборигены.... ))
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14k
Ivan 21 минуту назад
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12k
Владимир Полчаса назад
Black lives monkey's!
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376
Денис Веселов Полчаса назад
ПерестрелЯть за день тысячу , глядишь гражданская война бы началась))))
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10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
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13k
Всё – приехали! 43 минуты назад
BLM – BL@дскиеMартышки!
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4k
Natalia 44 минуты назад
А в чем прикол, когда украденные модели превращаются производителем в кирпичи? Там же прослеживаемость отличная, у каждой серийный номер. Они что с этой техникой делать будут? Прошивать? Тогда как новый не продашь и по тому же по сирийнику прибить инфу о модели можно. За гроши продавать, так это не отобьет затрат такой толпы людей.
Странный поступок, конечно
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1k
Сергей 46 минут назад
чемодан-порт-Африка...
и нет проблем с черными братьями ))
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56k
dima423 49 минут назад
Им нужна не репарация а трепанация...)
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August

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