«Это репарации»: одна из лидеров BLM рассказала, почему её «братья» обносят магазины Gucci и Apple

Теперь под раздачу попали не только продуктовые точки.
В Филадельфии больше 100 человек вломились в магазин Apple и как следует там покуралесили. Когда приехала полиция - бросились наутёк, прихватив с собой гаджеты. Но кого-то даже задержали.
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Штука в том, что американские власти легализовали кражи товаров, стоимостью до 1000 долларов. Теперь за это нельзя посадить. Поэтому бизнесмены ищут решение: например, кто-то выставляет ценники в 1К и оговаривает скидки. Тогда уже не упрут. Но это лишь для дорогой продукции, остальным приходится несладко. Те же продуктовые точки, аптеки или магазины с одеждой и аксессуарами, регулярно подвергаются «налётам».
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Что делать с ворюгами - пока не решили. Зато их уже стали оправдывать. Организатор BLM в Чикаго Ариэль Аткинс заявила:
Если кто-то решит ограбить Gucci или Macy's или Nike, это гарантирует, что человек будет есть, что у него будет одежда, это репарации. Это репарации! Всё, что они хотят взять, они берут. Потому что у этих предприятий есть страховка, они получат свои деньги обратно. Мои люди ничего не получают.
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«Репарации» выглядят как-то так.
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Ведь явно есть те, чей дедушка приехал в сша в начале 20-го века как свободный человек.
А репарациями пусть занимаются индейцы ! Что она несет!
рацией потомкам рабовладельцев - после этого можно из BLM убрать явно лишнюю там первую букву? Нельзя... Превратится в марку сигарет и смысл потеряется.
Странный поступок, конечно
и нет проблем с черными братьями ))