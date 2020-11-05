FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 486 постов • 194 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца

Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 13:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Филадельфия   афроамериканец   видео   полицейские   протесты   стрельба   
12795
3
1

Очередное доказательство, что полицейские действовали в рамках закона. Но когда это останавливало протестующих из BLM и мародеров, успевших опустошить более 30 крупных магазинов в городе?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: blm   Филадельфия   афроамериканец   видео   полицейские   протесты   стрельба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
150
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
150  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Vazari 19 часов назад
Аплодирую этим полицейским стоя! Полицейский рискует жизнью на работе. И он не обязан увеличивать этот риск, вступая в рукопашную с обкуренным маргиналом. Тем более, что каждый гражданин знает о правах, которыми наделен коп при исполнении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
152
Alexander Woyz 18 минут назад
одиночными выстрелами никак нельзя было остановить агрессора? Не убивая его при этом. Или судебная система велит убивать, раз уж стрелять начал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
KASPER 2 часа назад
Очередная обдолбаная мразь....
Очередная обдолбаная мразь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RelaniumZ 3 часа назад
Или самоубийца или под наркотой - прям искал смерти ходя кругами за полицаями.
Хотя поразило, что начав стрельбу, в него всадили целую очередь с разных, так понимаю стволов. Зачем? Остановить неадеквата с ножом достаточно одного выстрела/попадания и желательно по ногам, а в Штатах, такое ощущение, что сразу, как появилось обоснование, лупят на решето. Всётаки Дух Закона и Буква Закона как были разными понятиями так и останутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
ШАЛОМЫ БЬЮ 4 часа назад
проклятые нигеры ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
Alisher Alisher 5 часов назад
В ногу бы, зачем сразу убили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
iam aws 7 часов назад
Глок работает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
WarrekMinosh 7 часов назад
Пандемия конечно вносит свой вклад в коменты)Астрологи объявили месяц диванных экспертов)"в ноги стреляй,"и тп. Хоть и не люблю америку, но у них четко прописаны права копов)Им проще отмазаться за убитого ,чем судиться с живым. Ну а нигер получил что и должен был)Я просто в а*уе с людей которые в жизни ничего не видели)"почему обойму выпустил, одну пулю в ногу..."(с)Когда на вас будет бежать огромная обезьяна, вы не 1 пулю будете считать, а сколько килограмм г*вна у вас упадет, даже не выстрелив от страха. ЭксперДы, мать их...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Джон 7 часов назад
Ну стрельни ему в ногу и всё!зачем решетить обкурыша перед матерью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro Джон 6 часов назад
ну да, он наверно спокойно сидел перед теликом, кушал пельмешки... но приехали злые дядьки, заставили выйти на улицу, еще и ножик в руку подкинули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Джон 8 часов назад
Что за зло здесь в комментариях..? животные [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
Татьяна Григорьева 8 часов назад
Ну и какой повод был применять оружие? Полицейские могли ведь и убежать и применить что-то кроме ствола...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Татьяна Григорьева 2 часа назад
зачем нужен полицейский, который убегает от преступника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 8 часов назад
ребята делают свою работу.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578k
XoCTeJI 10 часов назад
Хороший нига,мертвый нига!А этот еще долго продержался,круга три наиотал с пером)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Иван 10 часов назад
Есть же чудесное оружие под мелкашечный патрон (нет рикошетов и не пробивает бронежилет).
Как раз против толп негров.
В начале семидесятых годов на базе конструкции карабина Касулла был разработан пистолет-пулемет, предназначенный для использования в полиции, главным образом при подавлении массовых беспорядков. Пистолет-пулемет получил обозначение American-180 и первоначально производился по контракту в Австрии, а затем импортировался в США компанией Christopher & Associates. Позже производство American-180 было налажено в США компанией American Arms International, а затем Illinois Arms Company, Inc. (ILARCO). Довольно значительное количество пистолетов-пулеметов American-180 было закуплено полицейскими подразделениями США
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Макс Зайцев 10 часов назад
Блокбастер! Хоть и короткометражный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Tolik Bagaev 10 часов назад
Однозначно молодец полицейский!Сказано на чистом английском брось нож! я бы на их месте еще и мамашу пристрелил,которая на полицейского замахивается!Расплодят наркоманов а потом права бл...,качают-жизни черных видите ли важны!людей жизни важны,работящих дисциплинированных,приносящих пользу обществу в котором живут!!!а не нахлебников преступников сидящих на шее американских налогоплательщиков!в Африке места много пусть туда сваливают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serhio Konyakoff 10 часов назад
Ай,ай,ай,ай! Убили негра,убили! Ай,ай,ай,ай!Ни за что ни про что,суки замочили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
Brontozavr1 11 часов назад
Капец он истерично выпустил всю обойму. А по ногам не смог выстрелить? И остановил бы и не убил бы. Хотя это ж негр. Чего уж там. Тем более он сам был виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Brontozavr1 2 часа назад
ну давай, постреляй по ногам в подобной ситуации, эксперт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
Aurelian 11 часов назад
Музыка для ушей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
880
Грета Тунберг 11 часов назад
орут, как мартышки в джунглях, а самок обезьян надо было прострелить, как минимум ноги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
Andrey G 11 часов назад
Что за рассизм, мы ведь не говорим на других ближневостокоамериканцы, европейцоамериканцы или среднееазиатскоамериканцы. Что за обобщение по континету? Давай уже стану его происхождеиния называй, ну или просто негр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев (из 120)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео) "Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики... Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего "Появились из ниоткуда": очевидцы рассказали об атаке террористов в Вене "Появились из ниоткуда": очевидцы рассказали об атаке террористов в Вене Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов В Вене произошла серия спланированных терактов В Вене произошла серия спланированных терактов В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка
4
190
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь...
10 фактов обо всём на свете
4
26
10 фактов обо всём на свете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
40 уютных романтических комедий, которые растопят ваше сердце
6
5
40 уютных романтических комедий, которые растопят ваше сердце
10 лучших смарт-часов 2020 по отзывам покупателей
0
10
10 лучших смарт-часов 2020 по отзывам покупателей
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#россия#прикольные#дтп#фильм#дети#полиция#собаки
#юмор#интересно#история#сша#авария#разное#авто авария#комментарии#роль#СССР
#животные#прикол#интересное#gif#актеры#автомир#автомобили#новости#смешные#художник

На что жалуетесь?

Вернуться