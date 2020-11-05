Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца

Власти американского города Филадельфия опубликовали видео с нательных камер полицейских, зафиксировавших момент стрельбы в 27-летнего чернокожего Уолтера Уоллеса, который скончался на месте, и чья смерть впоследствии стала поводом для протестов и погромов в городе.





На кадрах видно, как Уолтер Уоллес с ножом в руке покидает дом и направляется в сторону полицейских. Которые в свою очередь направляют на него пистолеты и несколько раз приказывают бросить оружие на землю. Чернокожий мужчина не подчиняется. Затем на записи слышно, как один полицейский произносит "застрели его". После чего раздаются выстрелы. Также в кадре оказалась мать погибшего, которая кричала, что у ее сына проблемы с психикой.