Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца

Очередное доказательство, что полицейские действовали в рамках закона. Но когда это останавливало протестующих из BLM и мародеров, успевших опустошить более 30 крупных магазинов в городе?
Власти американского города Филадельфия опубликовали видео с нательных камер полицейских, зафиксировавших момент стрельбы в 27-летнего чернокожего Уолтера Уоллеса, который скончался на месте, и чья смерть впоследствии стала поводом для протестов и погромов в городе.
На кадрах видно, как Уолтер Уоллес с ножом в руке покидает дом и направляется в сторону полицейских. Которые в свою очередь направляют на него пистолеты и несколько раз приказывают бросить оружие на землю. Чернокожий мужчина не подчиняется. Затем на записи слышно, как один полицейский произносит "застрели его". После чего раздаются выстрелы. Также в кадре оказалась мать погибшего, которая кричала, что у ее сына проблемы с психикой.
Комиссар полиции Даниэль Аутло пообещала полную прозрачность в расследовании дела, вызвавшего такой резонанс. Поэтому власти также опубликовали записи звонков в службу "911". С сообщениями о том, что Уоллес нападает на своих родителей в "службу спасения" обращались три раза - брат, сестра и сосед погибшего. Семья погибшего подтвердила, что в момент конфликта с полицейскими у него наблюдалось обострение психического расстройства.
Расширенное видео: тут можно увидеть ролик с нательной камеры второго полицейского
Кстати, видео с нательных камер полицейских в момент применения оружия правоохранительные органы Филадельфии публикуют впервые. Раньше в этом не было необходимости.
Инцидент с Уолтером Уоллесом случился 26 октября. В тот же день город охватили протесты, которые быстро переросли в стычки с полицией, погромы и мародерство. Было сожжено несколько полицейских машин и разграблено свыше 30 магазинов, не считая уничтоженной муниципальной собственности в виде банкоматов и остановок. Пострадали около 70 человек, 30 из которых оказались полицейскими.
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Хотя поразило, что начав стрельбу, в него всадили целую очередь с разных, так понимаю стволов. Зачем? Остановить неадеквата с ножом достаточно одного выстрела/попадания и желательно по ногам, а в Штатах, такое ощущение, что сразу, как появилось обоснование, лупят на решето. Всётаки Дух Закона и Буква Закона как были разными понятиями так и останутся
Как раз против толп негров.
В начале семидесятых годов на базе конструкции карабина Касулла был разработан пистолет-пулемет, предназначенный для использования в полиции, главным образом при подавлении массовых беспорядков. Пистолет-пулемет получил обозначение American-180 и первоначально производился по контракту в Австрии, а затем импортировался в США компанией Christopher & Associates. Позже производство American-180 было налажено в США компанией American Arms International, а затем Illinois Arms Company, Inc. (ILARCO). Довольно значительное количество пистолетов-пулеметов American-180 было закуплено полицейскими подразделениями США