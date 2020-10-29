FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 479 постов • 193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов

Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов (6 фото)

Автор:
29 октября 2020 18:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Филадельфия   видео   евреи   протесты   расизм   
1084
6

Евреи просто хотели присоединиться к борьбе с белым расизмом, но наткнулись на расизм черный. Кругом проклятые антисемиты...

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: blm   Филадельфия   видео   евреи   протесты   расизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
MC 49 минут назад
Все против всех
То ли еще будет! BLM, COVID19, веселые мусульманские головорезы в ЕС, армяне против азеров, азеры против армян, Турция VS ЕС! Веселые денечки настали. Похоже, что миру не избежать серьезной драки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
12k
Владислав Грецов 6 минут назад
похоже самое интересное там еще впереди....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 7 минут назад
еще ассортиментом волмарта с ними делиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
The mask 8 минут назад
Это подтверждение тому, что среди евреев есть не только нобелевские лауреаты, но и откровенные долбоёпы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Альф 57 8 минут назад
Какие еще афроамериканцы?? НЕГРЫ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Allmaster 8 минут назад
они просто очередь занимали, вдруг в магаз за айфоном, а они скажут, мы тут стояли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 23 минуты назад
Дебилы ортодоксальные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 24 минуты назад
Сериал" BLM" все интересней с каждой серией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
parallax Полчаса назад
"Евреи просто хотели присоединиться ..."

Читай между строк: хотели примазаться и срубить за лохокост... погреть ручки на чужих проблемах... попиариться вкачестве защитников рассовых меньшинств...
Евреи никогда не делают чего-то просто так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа 37 минут назад
Евреи и здесь захотели лохокостнуться. Ой-вэй,такой гешефт пропадает!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stray Опиум для народа 11 минут назад
Не евреи, а жиды.
Потому что нормальные евреи делают свой гешефт, но делают его честно. Не уподобляясь идиотке Ру и её трахалю.
Мой дед был евреем, лишился обеих ног в первые дни войны. Лежал вместе с Мересьевым. После войны тихонько занимался починкой обуви (вот она ирония жизни)
Был ли он хоть немного подобен этим обрезам и старой деменции из ТП?
Вряд ли.
Но как он любил повторять: И среди евреев есть жиды.
Это видно в ролике и это видно в ТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 39 минут назад
Правильно! Нех лезть во все смуты с надеждой половить рыбку в мутной воде. В России пустили козлов в огород в 17м. 103 года житья нету. До сих пор гозманы,Ройзманы и прочая шваль смердит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Unknown Taximaxi 7 минут назад
Тогда как ты обьяснишь лютый, дремучий, неадекватный антисемитизм во время всего СССР, начиная со Сталина, учитывая, что евреи в больших своих колличествах пошли лично на фронт защищать родину??!?! И при этом их всё равно страшно третировали, не давали поступать в высшие учебные учреждения, владеть нормально землёй без того что б они сменили фамилии и имена и имели связи..., и вообще просто дурной антисемитизм, знаменитая "5-ая графа" в паспорте, из за которой страдали только евреи и это стало нарекательным, антисемитизм, который власть возвела в государственный и как норму?!?! А, чё, не, не можешь объяснить как это возможно тогда было при твоих то необразованных утверждениях??! И чё, Путин твой не русский? Вся "вышка" не русские вдруг? Что, ненависть дурная и неадекватная настолько застлала глаза что сама вся вышка для тебя норм ибо "своё" или другой нации, а пара тройка ворюг евреев, но меньше всей верхушки банды Путина, вдруг как тряпка красная для быка? Какие же вы, антисемиты е*анутые, лицемерные, необразованные и лживые + двойные стандарты... Иди историю поддучи, а потом вякай про евреев. Не за подобное чмо злобное евреи совка в бой шли против немцев и ваших предков защищали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
.. 42 минуты назад
юде такого поворота не ожидали, ой вей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 43 минуты назад
Скажите бабуинам что это как раз и называется расизмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
noName Элек Мек 4 минуты назад
Бабуин-это обезьяна,говорить с ней бесполезно.Только дрессировка ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Nane First NameLast 44 минуты назад
нападению подверглись и журналисты "Первого канала".
----------------
Эти пропагандоны решили, что они везде неуязвимые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 47 минут назад
Их даже негры не любят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
The mask Core 7 минут назад
Слабый повод для радости.
Негры и друг-друга не любят.
Животные млять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Unknown Core 6 минут назад
Негры никого не любят. Даже своих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex Час назад
Я запутался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась Подборка бредовых новостей про расизм и толерантность Подборка бредовых новостей про расизм и толерантность Борьбу с ожирением связали с расизмом Борьбу с ожирением связали с расизмом
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

227974



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С чего начинается везение на войне?
10
99
С чего начинается везение на войне?
Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
2
27
Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гениальные костюмы к Хэллоуину, над которыми придется поломать голову
0
16
Гениальные костюмы к Хэллоуину, над которыми придется поломать голову
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
0
6
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
Несколько примеров тотального непонимания, царящего между полами (13 фото)
Несколько примеров тотального непонимания, царящего между полами (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#в мире#россия#позитив#подборка#автомобили#люди#gif
#факты#история#интересное#дтп#авто авария#полиция#СССР#знаменитости#франция#авария дня
#интересно#животные#авария#кино#сша#разное#пандемия#картинки#автомир#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться