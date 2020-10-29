Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов

В американской Филадельфии продолжаются протесты из-за убийства чернокожего Уолтера Уоллеса сотрудниками полиции. К демонстрантам Black Lives Matter в знак солидарности против расизма решили присоединиться три ортодоксальных еврея. Однако их грубо обругали и выгнали, едва не избив.





"Толпа участников движения BLM атаковала прошлой ночью в Филадельфии ортодоксальных евреев. Они рассказали протестующим, что хотели выразить с ними солидарность. Толпа в ответ стала орать антисемитские и расистские лозунги и бросилась за ними. Я говорил с одним из потерпевших, он сказал, что боялся за свою жизнь. Мы все должны осудить это", - заявил председатель комиссии по общественной безопасности местного комитета Демократической партии Яков Берман.



