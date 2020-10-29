Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов

Евреи просто хотели присоединиться к борьбе с белым расизмом, но наткнулись на расизм черный. Кругом проклятые антисемиты...
В американской Филадельфии продолжаются протесты из-за убийства чернокожего Уолтера Уоллеса сотрудниками полиции. К демонстрантам Black Lives Matter в знак солидарности против расизма решили присоединиться три ортодоксальных еврея. Однако их грубо обругали и выгнали, едва не избив.
"Толпа участников движения BLM атаковала прошлой ночью в Филадельфии ортодоксальных евреев. Они рассказали протестующим, что хотели выразить с ними солидарность. Толпа в ответ стала орать антисемитские и расистские лозунги и бросилась за ними. Я говорил с одним из потерпевших, он сказал, что боялся за свою жизнь. Мы все должны осудить это", - заявил председатель комиссии по общественной безопасности местного комитета Демократической партии Яков Берман.
В ролике, записанном одним из активистов BLM, слышно как евреям кричат "Амалек" (происходит от упомянутого в Библии племени амаликитян - первый и главный враг еврейского народа; впоследствии у евреев это слово стало синонимом зла и нечистой силы). Также чернокожие выкрикивали "Синагога Сатаны" - это выражение любил повторять известный антисемит, лидер черной экстремисткой организации "Нация ислама" Луис Фаррахан. Впрочем, слышно и много обычной нецензурной лексики в адрес евреев - крики о том, что делать им здесь нечего, и чтобы они убирались нахрен.
Еврейские общественные организации уже успели обидеться и выступить с осуждением выходки "борцов с расизмом". Центр Симона Визенталя даже упрекнул политиков и СМИ о том, что они молчат об инциденте. Но политиков и СМИ тут можно понять: как бы они не осветили эту историю, их обвинят в расизме. Замкнутый круг...
"Со времен Движения за гражданские права 1960-х годов евреи выступали на стороне афроамериканского сообщества. Этот акт физической и вербальной агрессии — пощечина всем нам, и мы рассчитываем на адекватную реакцию. Афроамериканским лидерам стоит немедленно осудить подобную практику. Эта страна уже достаточно расколота", - заявила глава портала StopAntisemitism.org Лиора Рец.
Кстати, нападению подверглись и журналисты "Первого канала". Когда они почти закончили снимать последствия разграбления магазинов, к ним подошли агрессивные представители BLM. Журналисты смогли добежать до автомобиля, но не успели заблокировать двери. В итоге у них отобрали телефон, камеру и попытались отжать сумку с оборудованием. Оператор Максим Катаев вышел на улицу, чтобы вернуть камеру, но получил 6 ударов по голове, и как итог - сотрясение мозга. Россияне обратились в полицию, но там им сказали прямо, что нет никаких шансов вернуть оборудование. Правоохранители даже отказались ехать в тот район, где произошло ограбление, объяснив это тем, что там слишком опасно.
Протесты, переросшие в беспорядки и мародерство начались в Филадельфии вечером 26 октября. Двое полицейских выпустили 14 пуль в афроамериканца Уолтера Уоллеса, который угрожал им ножом. Сейчас в городе действует комендантский час, вчера федеральное правительство решило ввести в Филадельфию войска.
Источник:
- Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров
- Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста
- Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
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Читай между строк: хотели примазаться и срубить за лохокост... погреть ручки на чужих проблемах... попиариться вкачестве защитников рассовых меньшинств...
Евреи никогда не делают чего-то просто так.
Потому что нормальные евреи делают свой гешефт, но делают его честно. Не уподобляясь идиотке Ру и её трахалю.
Мой дед был евреем, лишился обеих ног в первые дни войны. Лежал вместе с Мересьевым. После войны тихонько занимался починкой обуви (вот она ирония жизни)
Был ли он хоть немного подобен этим обрезам и старой деменции из ТП?
Вряд ли.
Но как он любил повторять: И среди евреев есть жиды.
Это видно в ролике и это видно в ТП.
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Эти пропагандоны решили, что они везде неуязвимые
Негры и друг-друга не любят.
Животные млять.