Воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением

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В США легализовали кражи до 1000 долларов, и теперь шоплифтеры могут спокойно зайти в магазин, взять нужные вещи и пройти мимо кассы.
Люди просто воруют товар на сумму до 1000 долларов, и юридически они не могут быть отправлены в тюрьму.
Охранники даже не пытаются им воспрепятствовать.
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Хочу в СШП.
Или это распространяется ТОЛЬКО НА ЧЁРНЫХ?
Всё же проходят через кассу и не платят или за ними продавцы ходят, тоже с калькулятором?