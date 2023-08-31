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Воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением

Воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением

Автор:
31 августа 2023 10:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   воровство   закон   кража   люди   шоплифтинг   
826
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В США легализовали кражи до 1000 долларов, и теперь шоплифтеры могут спокойно зайти в магазин, взять нужные вещи и пройти мимо кассы.



Люди просто воруют товар на сумму до 1000 долларов, и юридически они не могут быть отправлены в тюрьму.


Охранники даже не пытаются им воспрепятствовать.

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Метки: Видео   США   воровство   закон   кража   люди   шоплифтинг   
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9  комментариев
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1k
Vergüenza Ajena 55 минут назад
Вышел, скинул товар и опять зашёл...
Хочу в СШП.
Или это распространяется ТОЛЬКО НА ЧЁРНЫХ?
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1k
Vergüenza Ajena 19 минут назад
А кто сверяет что они выносят до 1000?
Всё же проходят через кассу и не платят или за ними продавцы ходят, тоже с калькулятором?
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30k
Serg2001 Полчаса назад
И эта страна пытается весь мир учить жизни...
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20k
Александр 44 минуты назад
Установить на все товары цену в тысячу и ниже написать что по акции при оплате картой цена будет снижена. и тогда при воровстве любого товара будет уголовная статья
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