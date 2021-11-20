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Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов

Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов (3 фото + 4 видео)

Автор:
20 ноября 2021 13:29
Сообщество : Криминал
Метки: blm   Висконсин   видео   погромы   суд   сша   
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Чтобы вынести решение присяжным понадобилось больше трёх дней.

В городе Кеноша, штат Висконсин, завершился громкий процесс по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, который во время прошлогодних BLM-погромов застрелил двух участников движения "Антифа".


Инцидент произошел в августе 2020 года. 17-летний Кайл в составе волонтерского движения охранял частную собственность от "мародёров левого толка" и был вынужден стрелять, когда на него напали агрессивные лутеры протестующие.

25 августа Кайл находился перед магазином, который в предыдущую ночь пострадал от налёта сторонников BLM. В какой-то момент к парню подошли агрессивные погромщики под предводительством 36-летнего Джозефа Розенбаума, и попытались отобрать винтовку. В ходе потасовки Розембаум получил четыре ранения и скончался на месте происшествия. Кайл хотел избежать дальнейшей эскалации и попытался убежать от погромщиков. Однако "антифашисты" оказались на редкость неадекватными ребятами и пустились за ним в погоню, крича на всю улицу, что убегающий парень застрелил одного из них. И вскоре за Кайлом гналась уже целая толпа.


Несколько человек напали на подростка со спины и повалили на землю. 26-летний номинант на премию Дарвина по имени Энтони Хубер, попытался вырвать оружие из рук лежащего на земле Кайла в тот момент, когда дуло винтовки было направлено на него. Грянул выстрел и Хубер получил несовместимое с жизнью ранение в грудь.


В следующую секунду 26-летний Гейдж Гросскройц попытался обезвредить Риттенхауса, но последний оказался быстрее и выстрелил тому в руку, в которой находился пистолет.

После инцидента Кайл сразу же сдался полиции. На следующий день подросток для одних стал настоящим американским героем, для других - проклятым фашистом, который должен гнить в тюрьме.

Риттенхаусу предъявили 5 обвинений, в том числе в двойном предумышленном убийстве. В совокупности молодому человеку грозило пожизненное заключение.


Но несмотря на предвзятость гособвинителя, случилось чудо - Кайла по всем пунктам оправдали 12 присяжных заседателей, которые на протяжении трёх дней обдумывали своё решение.

Действия Кайла были признаны самообороной. К счастью для молодого человека, законы штата Висконсин очень широко трактуют понятие самообороны и возлагают доказывание её превышения на обвиняющую сторону. С поставленной задачей прокурор не справился, с чем его и поздравляем.

Власти Кеноши пригласили в город национальную гвардию. Администрация опасается новых погромов от недовольных решением суда BLM-щиков и им сочувствующих.

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Метки: blm   Висконсин   видео   погромы   суд   сша   
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18  комментариев
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Роман Гамзалиев Полчаса назад
Прям отличные новости с самого утра!
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Moon24 5 секунд назад
Молодец , настоящий Человек и гражданин
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5k
SuperTroll 7 минут назад
У пацана просто стальные яйца. Все правильно сделал. Кто хочет спасть жизни черных, пусть псдует в Африку, роет водяные каналы и сажает деревья, а не грабит магазины с афйфонами
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765
Карл Такойто 12 минут назад
В России бы сел 100% за превышение самообороны. С винтовкой против безоружной толпы-без шансов))
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26k
Григорий 17 минут назад
Надо им кончать с расизмом. Темно-зеленых назад.
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9k
Alex Djeff 17 минут назад
Все участники конфликта были белыми. С этого можно начать и этим закончить. Один негр, который бы получил даже "психологическую травму" и с большой вероятностью стрелок бы пошёл на пожизненное...
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384
Ямщик 24 минуты назад
Нам бы их закон о самообороне.... сразу бы исчез вопрос с неназываемыми.
Личное мнение.
Можете минусить.
Бсем добра)))
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8k
Ном-Номыч Полчаса назад
Справедливый суд.
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3k
foggen2 Полчаса назад
Вот тут Фишки оправдывают свой лозунг-настроение в самом деле улучшилось.
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188
Brawl Dd Полчаса назад
blm-black legalised mafia
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6k
Ruk Полчаса назад
очевидно что в присяжных ни одного черномазого не было
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
интересно, оправдали бы его, если бы жертвами оказались черный, гомосексуалист и трансгендер?!
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A Полчаса назад
Негры как наши чурки, такие же "сообразительные"
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