Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов

Чтобы вынести решение присяжным понадобилось больше трёх дней.
В городе Кеноша, штат Висконсин, завершился громкий процесс по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, который во время прошлогодних BLM-погромов застрелил двух участников движения "Антифа".
Инцидент произошел в августе 2020 года. 17-летний Кайл в составе волонтерского движения охранял частную собственность от "мародёров левого толка" и был вынужден стрелять, когда на него напали агрессивные
лутеры протестующие.
При себе у подростка была полуавтоматическая винтовка AR-15, которую для него приобрёл старший товарищ
25 августа Кайл находился перед магазином, который в предыдущую ночь пострадал от налёта сторонников BLM. В какой-то момент к парню подошли агрессивные погромщики под предводительством 36-летнего Джозефа Розенбаума, и попытались отобрать винтовку. В ходе потасовки Розембаум получил четыре ранения и скончался на месте происшествия. Кайл хотел избежать дальнейшей эскалации и попытался убежать от погромщиков. Однако "антифашисты" оказались на редкость неадекватными ребятами и пустились за ним в погоню, крича на всю улицу, что убегающий парень застрелил одного из них. И вскоре за Кайлом гналась уже целая толпа.
Несколько человек напали на подростка со спины и повалили на землю. 26-летний номинант на премию Дарвина по имени Энтони Хубер, попытался вырвать оружие из рук лежащего на земле Кайла в тот момент, когда дуло винтовки было направлено на него. Грянул выстрел и Хубер получил несовместимое с жизнью ранение в грудь.
В следующую секунду 26-летний Гейдж Гросскройц попытался обезвредить Риттенхауса, но последний оказался быстрее и выстрелил тому в руку, в которой находился пистолет.
Строго 18+
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После инцидента Кайл сразу же сдался полиции. На следующий день подросток для одних стал настоящим американским героем, для других - проклятым фашистом, который должен гнить в тюрьме.
Моделирование выстрелов, совершенных Риттенхаусом
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Риттенхаусу предъявили 5 обвинений, в том числе в двойном предумышленном убийстве. В совокупности молодому человеку грозило пожизненное заключение.
Но несмотря на предвзятость гособвинителя, случилось чудо - Кайла по всем пунктам оправдали 12 присяжных заседателей, которые на протяжении трёх дней обдумывали своё решение.
Действия Кайла были признаны самообороной. К счастью для молодого человека, законы штата Висконсин очень широко трактуют понятие самообороны и возлагают доказывание её превышения на обвиняющую сторону. С поставленной задачей прокурор не справился, с чем его и поздравляем.
Услышав оправдательный приговор, Риттенхаус едва не потерял сознание
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Власти Кеноши пригласили в город национальную гвардию. Администрация опасается новых погромов от недовольных решением суда BLM-щиков и им сочувствующих.
Черный человек у здания суда проклинает "беложопых" людей
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Личное мнение.
Можете минусить.
Бсем добра)))