Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов

25 августа Кайл находился перед магазином, который в предыдущую ночь пострадал от налёта сторонников BLM. В какой-то момент к парню подошли агрессивные погромщики под предводительством 36-летнего Джозефа Розенбаума, и попытались отобрать винтовку. В ходе потасовки Розембаум получил четыре ранения и скончался на месте происшествия. Кайл хотел избежать дальнейшей эскалации и попытался убежать от погромщиков. Однако "антифашисты" оказались на редкость неадекватными ребятами и пустились за ним в погоню, крича на всю улицу, что убегающий парень застрелил одного из них. И вскоре за Кайлом гналась уже целая толпа.





Несколько человек напали на подростка со спины и повалили на землю. 26-летний номинант на премию Дарвина по имени Энтони Хубер, попытался вырвать оружие из рук лежащего на земле Кайла в тот момент, когда дуло винтовки было направлено на него. Грянул выстрел и Хубер получил несовместимое с жизнью ранение в грудь.





В следующую секунду 26-летний Гейдж Гросскройц попытался обезвредить Риттенхауса, но последний оказался быстрее и выстрелил тому в руку, в которой находился пистолет.