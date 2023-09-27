В Шотландии предложили арендовать хижину Шрека

В шотландском округе Хайленд предлагают арендовать домик Шрека "на болоте". Необычный домик расположен где-то в холмах, точное местонахождение неизвестно.
Объявление появилось на сайте от имени персонажа мультфильма, Осла. В объявлении написано:
Я с огромным удовольствием приглашаю вас погостить в сказке. Отдыхая на Болоте, гости смогут засиживаться допоздна, обмениваться историями и есть как людоед — я приготовлю легендарные вафли. Знаете, что мне нравится в доме? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны, все. Я не могу дождаться, когда гости смогут сами увидеть этот грязный кусочек рая.
К дому Шрека ведут таблички с надписями "Опасность", "Не входить" и "Осторожно, огр!", всё как в мультике. Эти таблички станут фотозоной для гостей.
В доме есть одна спальная кровать, стол, кресло и занавеска. Вся мебель в доме деревянная.
Потенциальных отдыхающих предупредили, что ванная комната находится в отдельном помещении в 20 метрах от основной жилой зоны.
Предложение ограничено. Дом посетить могут всего три гостя. Автор объявления уточнил, что добираться до дома придётся самостоятельно.
Сервис Airbnb уточняет, что сделает единовременное пожертвование детской благотворительной организации HopScotch.
Источник:
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