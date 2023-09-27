В Шотландии предложили арендовать хижину Шрека

Объявление появилось на сайте от имени персонажа мультфильма, Осла. В объявлении написано:

Я с огромным удовольствием приглашаю вас погостить в сказке. Отдыхая на Болоте, гости смогут засиживаться допоздна, обмениваться историями и есть как людоед — я приготовлю легендарные вафли. Знаете, что мне нравится в доме? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны, все. Я не могу дождаться, когда гости смогут сами увидеть этот грязный кусочек рая.