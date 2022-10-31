"Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин

В копилочку высказываний священников. Священник РПЦ иеромонах Макарий высказался против празднования Хэллоуина в российских школах, сообщает URA.RU.

«Можно сказать так: Россия — свободная страна, живи в лесу, молись колесу, празднуй всё что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно. Я бы обратился к министерству просвещения. Школа — это направление главного удара я бы сказал так», — заявил Макарий.