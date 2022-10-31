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"Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин

"Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин

Автор:
31 октября 2022 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: вера   интересное   мнение   праздник   рпц   фото   христианство   хэллоуин   
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Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий предложил запретить праздновать Хэллоуин в школах. При этом священник отметил, что "Россия является свободной страной" и каждый человек может праздновать что хочет и молиться чему хочет. Хоть колесу.

В копилочку высказываний священников. Священник РПЦ иеромонах Макарий высказался против празднования Хэллоуина в российских школах, сообщает URA.RU.

«Можно сказать так: Россия — свободная страна, живи в лесу, молись колесу, празднуй всё что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно. Я бы обратился к министерству просвещения. Школа — это направление главного удара я бы сказал так», — заявил Макарий.

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К слову о праздновании Хэллоуина в школах. Генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в личном блоге в телеграме раскритиковал учительницу лицея №88 в Челябинске из-за тематического урока в честь Хэллоуина.

В образы смерти под праздник тыквы на этот раз детям велела наряжаться не навязчивая реклама, а сама «учительница»! Одному ученику, который пришел не в чёрной одежде и отказался рисовать на лице «кровавые разводы», учитель сделала замечание! Его мама написала мне в слезах., - сказал Корчевников в своём Telegram.

Женщина растит своего ребёнка православным и хочет, чтобы в учебных заведениях Хэллоуин заменили на Пасху, передал он слова родительницы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вера   интересное   мнение   праздник   рпц   фото   христианство   хэллоуин   
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85  комментариев
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13k
FatZilla 2 часа назад
Я что-то пропустил, а у нас существование Бога признано официально? И, если да, то какого именно? И куда девать представителей других конфессий? Я вот в Летающего Макаронного Монстра верю, так что теперь, мне пасту Карбонара запретят есть?!
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−8
jgygvrnnk 4 минуты назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
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341
Brosh 6 минут назад
Раз уж постепенно выгоняют (или сами уходят) западные компании в реале и в интернете, то почему должны оставаться и западные ценности? Нравится вам или нет, но Хеллоуин тоже со временем перестанут отмечать в России. Ну и естественно этот праздник, как и день святого Валентина импортозаместят родными.
Единственное, что пока неизвестно точно - усилится ли роль только одного православия или же мусульманства тоже будет больше? Потому что есть регионы, где и тех и других достаточно много.
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82
Мирлан Дононбаев Brosh 2 минуты назад
А что, праздники обязательно должны быть религиозными?
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8k
Puans-on 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
K7OO 7 минут назад
А что он неправильно сказал? Празднуй что хочешь, твои проблемы, но при чем тут школа? Он ведь только про это сказал.
Я очень хорошо помню, как в гимназии, где в 90-х училась моя дочь, праздновали все государственные праздники США. А на день св. Патрика официально перекрывали Новый Арбат. Может хватит уже этого позорища? Сколько можно оставаться папуасами?
Если кому-то остро не хватает праздников, он и на День взятия Бастилии репу нажрет. Но государство не должно иметь к этому никакого отношения и как-то это поощрять, тем более в школе, где формируется наше будущее.
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122
Аврашалом Маркович 8 минут назад
Это как с АвтоВАЗом - если не можешь конкурировать - запрети или обложи штрафами.
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226
Чистый бес 13 минут назад
Польза колеса несомненна в отличии от РПЦ
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1k
Andrey 16 минут назад
В школах учат, религия за пределами, любая.
Если учитель что-то навязывает, тоже за пределы.
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1k
kbotradnoe 18 минут назад
У Мэла Гибсона новая роль?
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4k
Frank Borman 19 минут назад
Все правильно попец сказал. Государство и поповские культы разделены. Поэтому ни Гейлоуина, ни Закона Божьего в школах быть не должно. А после школы, при совершеннолетии, каждый должен решать для себя, во что ему верить, а во что не верить.
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10k
3.6o6pa 19 минут назад
Хеллоуин и День "влюблённых" популяризируют продаваны и рестораторы. Заметьте, что никакие ряженые детишки не ходят по домам и не клянчат "Trick or treat?" Зато в кабаках творится хз чё. А на 14 февраля идёт адова затарка подарочками по типу "ну точно теперь даст" и "на, от'e6ись". То есть я хочу сказать, что как такового празднования никакого нет - тупо стимул продаж.
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15k
эмосурикат прямоползающий 23 минуты назад
так в России и нет такого праздника, а что народ решил себе устроить костюмированную вечеринку, так то их личное дело
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7k
amrita Полчаса назад
Раньше жили без Х..уина и было замечательно.
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−1
Poliamorf Полчаса назад
Забавно, что те, кто нам этот праздник навязал (думаю, что никто не будет спорить, что хорошо проплаченный PR данного праздника стоил очень не маленьких денег) не живут в лесу и не молятся колесу.
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6k
tamin Полчаса назад
Как же задолбали фанатики. Одни фанатики футбола, другие-хоккея. Тоетьи-церкви. Четвертые-Путина. Пятые вообще либерасты и предатели, но фанатичные. Мир не черный и белый. В нем много оттенков.
Зы. Рассматриваю Хеллоуин как маскарад веселый. Все.
Зызы. Для правдорубов церковников. Ну ка расскажите как масленица соотносится с верой? И ничего, даже губернаторы отплясывали
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3k
Дмитрий 37 минут назад
Кто может объяснить что это за "праздник "такой?
Новый год - это смена календарного года.
8-е марта - это Женский день, организовала Клара Цеткин. с целью привлечения внимания общества к проблемам женщин ну там, ПМС, дефицит прокладок и все такое.
А хэллоувин это что за праздник? Желание поскорее очутиться в аду? И откуда он взялся?
Кто нибудь объяснит?
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757
Sergius SPb 46 минут назад
РПЦ свои потные ручки в школы и вузы тянет. Хрен ли, проигрывают западу в коммерции праздников, теперь таким образом конкурентов хотят уничтожить. Пытаются задвинуть Санту Клауса и деда мороза, а так же день Валентина. Даже байку про Петра и февронью аытащили. А нет, не выходит пока. РПЦ надо тщательнее раскручивать свой бизнес на ниве магических услуг.
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125
Евгений 50 минут назад
Раз у нас свободная страна, я тоже хочу иметь возможность жаловаться и подавать в суд на РПЦ. За оскорбление чувств неверующих.
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336
adssaf afasffdsga Евгений 37 минут назад
Ну так подавай. Доказывай, чем оскорбили, какой ущерб нанесли.
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17k
Феникс 54 минуты назад
празднуй всё что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно

Я может перестал что то понимать, не в общественной ли сфере лежит перекрытие дорог вот для этого служителя одного еврейского сказочного персонажа?

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−9
ярила 54 минуты назад
Борис Корчевников - это тот православнутый, который рыдал в прямом эфире?
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Между прочим сегодня тыквенный спас )))
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