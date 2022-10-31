"Живи в лесу, молись колесу": так представитель РПЦ предложил запретить праздновать Хэллоуин

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий предложил запретить праздновать Хэллоуин в школах. При этом священник отметил, что "Россия является свободной страной" и каждый человек может праздновать что хочет и молиться чему хочет. Хоть колесу.
В копилочку высказываний священников. Священник РПЦ иеромонах Макарий высказался против празднования Хэллоуина в российских школах, сообщает URA.RU.
«Можно сказать так: Россия — свободная страна, живи в лесу, молись колесу, празднуй всё что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно. Я бы обратился к министерству просвещения. Школа — это направление главного удара я бы сказал так», — заявил Макарий.
К слову о праздновании Хэллоуина в школах. Генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в личном блоге в телеграме раскритиковал учительницу лицея №88 в Челябинске из-за тематического урока в честь Хэллоуина.
В образы смерти под праздник тыквы на этот раз детям велела наряжаться не навязчивая реклама, а сама «учительница»! Одному ученику, который пришел не в чёрной одежде и отказался рисовать на лице «кровавые разводы», учитель сделала замечание! Его мама написала мне в слезах., - сказал Корчевников в своём Telegram.
Женщина растит своего ребёнка православным и хочет, чтобы в учебных заведениях Хэллоуин заменили на Пасху, передал он слова родительницы.
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АНТИФИШКИ
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гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
Единственное, что пока неизвестно точно - усилится ли роль только одного православия или же мусульманства тоже будет больше? Потому что есть регионы, где и тех и других достаточно много.
Я очень хорошо помню, как в гимназии, где в 90-х училась моя дочь, праздновали все государственные праздники США. А на день св. Патрика официально перекрывали Новый Арбат. Может хватит уже этого позорища? Сколько можно оставаться папуасами?
Если кому-то остро не хватает праздников, он и на День взятия Бастилии репу нажрет. Но государство не должно иметь к этому никакого отношения и как-то это поощрять, тем более в школе, где формируется наше будущее.
Если учитель что-то навязывает, тоже за пределы.
Зы. Рассматриваю Хеллоуин как маскарад веселый. Все.
Зызы. Для правдорубов церковников. Ну ка расскажите как масленица соотносится с верой? И ничего, даже губернаторы отплясывали
Новый год - это смена календарного года.
8-е марта - это Женский день, организовала Клара Цеткин. с целью привлечения внимания общества к проблемам женщин ну там, ПМС, дефицит прокладок и все такое.
А хэллоувин это что за праздник? Желание поскорее очутиться в аду? И откуда он взялся?
Кто нибудь объяснит?
Раскручивая Хелуин и Валентина, - это больше коммерсанты стараются, чтобы всякой хрени продать по-больше, а не церковь. Но не могу с Вами не согласится, чтобы народ сделал выбор и пошёл в церковь, тут священникам крутится надо, а лень...
И да, я что-то пропустил, разве в школах на официальном уровне празднуют религиозные праздники и в частности хеллоуин? Если нет, то как РПЦ хочет запретить то чего нет в тех же школах?
Я может перестал что то понимать, не в общественной ли сфере лежит перекрытие дорог вот для этого служителя одного еврейского сказочного персонажа?