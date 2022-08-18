Жуть как страшно: тестовая анимация Шрека 1996 года

Реддиторы нашли возможную реконструкцию тестовой анимации мультфильма «Шрек» из 1996 года. В ролике похудевший монстр с вытянутой головой и кариесом напевает I Feel Good голосом Криса Фарли.
Пользователи развлекательной платформы Reddit репостят, предположительно, ролик с реконструкцией тестовых кадров мультфильма «Шрек». В ранней версии, созданной в 1996 году, можно увидеть, как бы выглядел вымышленный огр из книг Уильяма Стейга. Короткое видео опубликовали несколько реддиторов и автор сабреддита Шрека r/Shrek.
В ролике, озвученном американским комиком и актёром Крисом Фарли, монстр отличается болотным цветом кожи, вытянутыми головой и носом. Глаза великана из 1996 года, в отличие от оригинального Шрека, близко посажены, а на кривых зубах видны чёрные дыры от кариеса.
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Шрек Криса Фарли выглядит на пару десятков килограмм худее. В ролике герой напевает трек Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good) и кажется более позитивным, чем привычный для зрителей Шрек.
Монстр на видео выше носит огромные ботинки и широкий пояс, когда Шрек 2011 года – более тонкий пояс, поддерживающий толстое брюхо.
Напомним, что осенью 1996 года Крис Фарли согласился озвучивать Шрека – актёр, предположительно, успел записать большую часть своих диалогов, но в декабре 1997 года умер от передозировки запрещёнными веществами. После этого Шрек был полностью переделан под канадского актёра Майка Майерса, озвучившего все части мультфильма.
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