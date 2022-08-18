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Жуть как страшно: тестовая анимация Шрека 1996 года

Жуть как страшно: тестовая анимация Шрека 1996 года

Автор:
18 августа 2022 09:57
Сообщество : Кино
Метки: анимация   видео   забавно   мультик   фото   шрек   
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Реддиторы нашли возможную реконструкцию тестовой анимации мультфильма «Шрек» из 1996 года. В ролике похудевший монстр с вытянутой головой и кариесом напевает I Feel Good голосом Криса Фарли.

Пользователи развлекательной платформы Reddit репостят, предположительно, ролик с реконструкцией тестовых кадров мультфильма «Шрек». В ранней версии, созданной в 1996 году, можно увидеть, как бы выглядел вымышленный огр из книг Уильяма Стейга. Короткое видео опубликовали несколько реддиторов и автор сабреддита Шрека r/Shrek.

В ролике, озвученном американским комиком и актёром Крисом Фарли, монстр отличается болотным цветом кожи, вытянутыми головой и носом. Глаза великана из 1996 года, в отличие от оригинального Шрека, близко посажены, а на кривых зубах видны чёрные дыры от кариеса.

Шрек Криса Фарли выглядит на пару десятков килограмм худее. В ролике герой напевает трек Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good) и кажется более позитивным, чем привычный для зрителей Шрек.


Монстр на видео выше носит огромные ботинки и широкий пояс, когда Шрек 2011 года – более тонкий пояс, поддерживающий толстое брюхо.


Напомним, что осенью 1996 года Крис Фарли согласился озвучивать Шрека – актёр, предположительно, успел записать большую часть своих диалогов, но в декабре 1997 года умер от передозировки запрещёнными веществами. После этого Шрек был полностью переделан под канадского актёра Майка Майерса, озвучившего все части мультфильма.


Источник:

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Метки: анимация   видео   забавно   мультик   фото   шрек   
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2  комментария
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−9
Bro of Mercy 2 часа назад
Крис Фарли на Шрека больше похож, но без кариеса :)
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7k
Владимир 24 минуты назад
Ревва и Пригожин
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