Жуть как страшно: тестовая анимация Шрека 1996 года

Пользователи развлекательной платформы Reddit репостят, предположительно, ролик с реконструкцией тестовых кадров мультфильма «Шрек». В ранней версии, созданной в 1996 году, можно увидеть, как бы выглядел вымышленный огр из книг Уильяма Стейга. Короткое видео опубликовали несколько реддиторов и автор сабреддита Шрека r/Shrek.

В ролике, озвученном американским комиком и актёром Крисом Фарли, монстр отличается болотным цветом кожи, вытянутыми головой и носом. Глаза великана из 1996 года, в отличие от оригинального Шрека, близко посажены, а на кривых зубах видны чёрные дыры от кариеса.